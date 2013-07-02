Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan da kendi konumlama sistemini kurmaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
17
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hindistan da kendi konumlama sistemini kurmaya hazırlanıyor

İlk etapta askeri amaçlar için icad edilen uydu konumlama sistemleri, son kullanıcının hizmetine açıldıktan sonra adeta patlama yaptı ve bağımsız navigasyon cihazlarından akıllı telefon ve tabletlere kadar pek çok kategoride boy göstermeye başladı.

ABD'nin GPS adlı sistemine cevap olarak Rusya GLONASS konumlama sistemini geliştirirken, Avrupa Birliği Galileo, Çin ise Beidou ile kendi konumlama sistemlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Büyük altyapı yatırımları ve onlarca konumlama uydusunun uzaya fırlatılmasını gerektiren konumlama sistemleri artık ülkelere özel olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise hassas konularda GPS'e bağlı kalınmak istenmemesi.

Kendi konumlama sistemini geliştiren ülkeler arasına şimdi de Hindistan katılıyor. Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu - ISRO, bölgesel navigasyon uydu sistemi anlamına gelen IRNSS'i kurma çalışmalarına başladı.

IRNSS sistemi için dün ilk uydu fırlatılırken, toplamda 7 uyduyla sistemin güçlendirilmesi planlanıyor. IRNSS genel olarak Hindistan ve çevre ülkelerde yaklaşık 1500km'lik bir alanı kapsayacak ve 10-20 metreye kadar gerçekçi saptamalar yapabilecek. Sistemin iki farklı hizmet sunması bekleniyor. Birincisi tüm kullanıcılara açık olan standart hizmet, ikincisi ise sadece yetkili kullanıcılara sunulacak olan şifreli hizmet. 

http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/India-launches-first-GPS-like-satellite/Article1-1084983.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 6 yıl en beğenilen
Askeri acidan cok stratejik bir teknoloji. Disardan mudahale edilemiyecek kendi konumlandirma sisteminin olmasi. Bu tip seyleri kendin yapamiyorsan kardak krizindeki gibi ordunun elektronik sistemlerini bir anda cokertiklerinde kendi disindaki guclerin iradesine boyun eymek zorunda kalirsin. Basitce amerika hem turkiyenin hemde yunanistanin tum sistemlerini savasamaz hale getirerek iki tarafida evlerine yolladi.
Askeri acidan cok stratejik bir teknoloji. Disardan mudahale edilemiyecek kendi konumlandirma sisteminin olmasi. Bu tip seyleri kendin yapamiyorsan kardak krizi...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gps.navigation 6 yıl
Bıkmadınızmı aynı linki vermekten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrfairdeal 6 yıl
Ilgilenenler icin faydali bir blog...Konu ile ilgili aydinlatici ufuk acisi bilgiler gorusler iceren yazilar:
ABD, GPS -navigasyon- hizmetini neden bedava veriyor?
ki ABD, kurmak icin uzaya onlarca uydu gonderdigi ve bunun icin milyarlarca dolar harcadigi GPS yer konumlandirma sisteminden neden tum dunyadaki kullanicilarin bedava istifade etmesine izin veriyor? ABD’nin bu hayirseverligi nerden icap etti? Neden tum dunya da sadece Amerikan vatandaslari bile degil? Yani dusununce mantikli olan ABD gibi ulkenin kendi parasi ile ve Amerikan vatandaslarinin cok sevdigi deyimle Amerikan vatandaslarinin vergileri ile milyar dolarla harcayarak kurdugu bir sistemden neden tum dunyanin belese faydalanmasina izin veriyor?
sirketmilanbu.wordpress.com/...

GALILEO : AVRUPA NEDEN KENDI UYDU NAVIGASYON SISTEMINI KURMAKTA ISRARLI ?
21.yuzyilin baslarinda, cok kisitli bir cografi alanda kisitli islevler sunan Ruslarin Glonass sistemi haric tutulursa, dunyada kuresel yer bildirim hizmetini sadece ABD’ye ait olan GPS sistemi vermekte idi. Kuresel bir yer bildirim yani navigasyon sistemi icin vazgecilmez bilesen uzayda bulunmak zorundadir ve bu bilesen uydular araciligi ile saglanmaktadir. Uzayda belli yorungelerde yer alan belli sayida uydu ile kuresel bir navigasyon sistemi kurulabilmektedir.

Tahmin edilecegi uzre, GPS sistemi ilk baslarda Soguk Savas doneminde ABD ordusuna hizmet vermek uzere tasarlandi ve hizmete sunuldu. Sistemin basarimi pratikte istenen duzeyde olunca yeni nesil GPS sistemleri zamanla devreye sokuldu, yeni nesil uydular uzaya gonderildi.

Avrupa’nin gunumuzde hata varyansi yaklasik 3 metre olan ve bedava hizmet veren ABD’nin GPS sistemi varken ekonomik getirisi belirsiz olan bagimsiz bir uydu navigasyon sistemi kurmaya iten nedenleri daha iyi anlamak icin belki oncelikle bir navigasyon sistemi nedir ne degildir kisa bir ozetini yapmak gerekebilir.
sirketmilanbu.wordpress.com/...


Uzayda Turkmenistan-Çin isbirligi neden suya düstü ?
Turkmenistan, uzaydaki faaliyetlerini artirma yonunde adimlar atmis ve 2011 yilinda ilk milli haberlesme
uydusunu uzaya gonderme kararini resmilestirmisti. Sozkonusu uydunun, Cin’den gonderilmesi hususunda bircok gorusme ve gelisme yasanmis hatta uydunun Çin’den gonderilmesi neredeyse kesinlesmisti (sozlesme imzalanmisti). Ama sonradan yasanan bir gelisme pismis asa su katti ve Turkmenistan’in uydusu Çin’den gonderilmeyecek. Peki bu gelisme nedir ve hangi ulkeden kaynaklaniyor ?
sirketmilanbu.wordpress.com/...

Avrupa, 2016′da MARS’a gidiyor : ExoMars’a son imzalar da atildi
sirketmilanbu.wordpress.com/...


About Satellite Projects – UYDU PROJELERI UZERINE
Uydu projelerinin asamalari, maliyetleri, uydu uretici veya firlaticisi sirketler....
sirketmilanbu.wordpress.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 6 yıl
cepni27
Türkiye ilk önce 4 tane hunharca ve gizlice öldürülen ASELSAN MÜHENDİSLERİNİN hesabını sorsun. TORYUM ATOMU ARAşTIRMACILARINI BİR UÇACAGA DOLDURUP ,O UÇAĞI DÜŞÜRÜP, O KADAR PROFESÖRÜMÜZÜ KİMLER ÖLDÜRDÜ ONUN HESABINI SORSUN. bunlardan sonra biz ne uydular çıkartırız. Konumlanma değil düşmanı d.o.m.alta.n uydu bile yaparız.

Arkadaşın dediklerine kısmen katılsam da arkadaşım bu işler gazla yürümüyor maalesef ayrıca Türk ordusu gps kullanmaz bu yönde eğitim alıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 6 yıl
Türkiye ilk önce 4 tane hunharca ve gizlice öldürülen ASELSAN MÜHENDİSLERİNİN hesabını sorsun.
TORYUM ATOMU ARAşTIRMACILARINI BİR UÇACAGA DOLDURUP ,O UÇAĞI DÜŞÜRÜP, O KADAR PROFESÖRÜMÜZÜ KİMLER ÖLDÜRDÜ ONUN HESABINI SORSUN.
bunlardan sonra biz ne uydular çıkartırız. Konumlanma değil düşmanı d.o.m.alta.n uydu bile yaparız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberbandit 6 yıl
bizde iman gücü var.bunlara ne gerek var:)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Bağımsız olan her ülke için olmazsa olmaz bir teknoloji. Adamlar çalışıyor, helal olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exqwerex 6 yıl
Bazı arkadaşlar Türkiye ne durumda demiş. Planlamaları yapıldı. Toplam 6 uydu atılacak. Bu uydulardan ilki 2016 yılında atılması planlanıyor. Diğer uydular ise sırasıyla 2017-2019 tarihleri arasında fırlatılması planlanmaktadır.Gecikmeler yaşansa bile en gec 2022 yılında kendimize ait konumlama sistemimiz olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 6 yıl
2011de amerika yakında uzaya yeni gps uyduları gönderecek eski uyduları kaldıracak deniyordu bundan haberi olan varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl en beğenilen
Askeri acidan cok stratejik bir teknoloji. Disardan mudahale edilemiyecek kendi konumlandirma sisteminin olmasi. Bu tip seyleri kendin yapamiyorsan kardak krizindeki gibi ordunun elektronik sistemlerini bir anda cokertiklerinde kendi disindaki guclerin iradesine boyun eymek zorunda kalirsin. Basitce amerika hem turkiyenin hemde yunanistanin tum sistemlerini savasamaz hale getirerek iki tarafida evlerine yolladi.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 6 yıl
türkiyenin ihtiyacı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, india
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim