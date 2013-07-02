Hindistan da kendi konumlama sistemini kurmaya hazırlanıyor

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İlk etapta askeri amaçlar için icad edilen uydu konumlama sistemleri, son kullanıcının hizmetine açıldıktan sonra adeta patlama yaptı ve bağımsız navigasyon cihazlarından akıllı telefon ve tabletlere kadar pek çok kategoride boy göstermeye başladı.
ABD'nin GPS adlı sistemine cevap olarak Rusya GLONASS konumlama sistemini geliştirirken, Avrupa Birliği Galileo, Çin ise Beidou ile kendi konumlama sistemlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Büyük altyapı yatırımları ve onlarca konumlama uydusunun uzaya fırlatılmasını gerektiren konumlama sistemleri artık ülkelere özel olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise hassas konularda GPS'e bağlı kalınmak istenmemesi.
Kendi konumlama sistemini geliştiren ülkeler arasına şimdi de Hindistan katılıyor. Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu - ISRO, bölgesel navigasyon uydu sistemi anlamına gelen IRNSS'i kurma çalışmalarına başladı.
IRNSS sistemi için dün ilk uydu fırlatılırken, toplamda 7 uyduyla sistemin güçlendirilmesi planlanıyor. IRNSS genel olarak Hindistan ve çevre ülkelerde yaklaşık 1500km'lik bir alanı kapsayacak ve 10-20 metreye kadar gerçekçi saptamalar yapabilecek. Sistemin iki farklı hizmet sunması bekleniyor. Birincisi tüm kullanıcılara açık olan standart hizmet, ikincisi ise sadece yetkili kullanıcılara sunulacak olan şifreli hizmet.
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/India-launches-first-GPS-like-satellite/Article1-1084983.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ABD, GPS -navigasyon- hizmetini neden bedava veriyor?
ki ABD, kurmak icin uzaya onlarca uydu gonderdigi ve bunun icin milyarlarca dolar harcadigi GPS yer konumlandirma sisteminden neden tum dunyadaki kullanicilarin bedava istifade etmesine izin veriyor? ABD’nin bu hayirseverligi nerden icap etti? Neden tum dunya da sadece Amerikan vatandaslari bile degil? Yani dusununce mantikli olan ABD gibi ulkenin kendi parasi ile ve Amerikan vatandaslarinin cok sevdigi deyimle Amerikan vatandaslarinin vergileri ile milyar dolarla harcayarak kurdugu bir sistemden neden tum dunyanin belese faydalanmasina izin veriyor?
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GALILEO : AVRUPA NEDEN KENDI UYDU NAVIGASYON SISTEMINI KURMAKTA ISRARLI ?
21.yuzyilin baslarinda, cok kisitli bir cografi alanda kisitli islevler sunan Ruslarin Glonass sistemi haric tutulursa, dunyada kuresel yer bildirim hizmetini sadece ABD’ye ait olan GPS sistemi vermekte idi. Kuresel bir yer bildirim yani navigasyon sistemi icin vazgecilmez bilesen uzayda bulunmak zorundadir ve bu bilesen uydular araciligi ile saglanmaktadir. Uzayda belli yorungelerde yer alan belli sayida uydu ile kuresel bir navigasyon sistemi kurulabilmektedir.
Tahmin edilecegi uzre, GPS sistemi ilk baslarda Soguk Savas doneminde ABD ordusuna hizmet vermek uzere tasarlandi ve hizmete sunuldu. Sistemin basarimi pratikte istenen duzeyde olunca yeni nesil GPS sistemleri zamanla devreye sokuldu, yeni nesil uydular uzaya gonderildi.
Avrupa’nin gunumuzde hata varyansi yaklasik 3 metre olan ve bedava hizmet veren ABD’nin GPS sistemi varken ekonomik getirisi belirsiz olan bagimsiz bir uydu navigasyon sistemi kurmaya iten nedenleri daha iyi anlamak icin belki oncelikle bir navigasyon sistemi nedir ne degildir kisa bir ozetini yapmak gerekebilir.
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Uzayda Turkmenistan-Çin isbirligi neden suya düstü ?
Turkmenistan, uzaydaki faaliyetlerini artirma yonunde adimlar atmis ve 2011 yilinda ilk milli haberlesme
uydusunu uzaya gonderme kararini resmilestirmisti. Sozkonusu uydunun, Cin’den gonderilmesi hususunda bircok gorusme ve gelisme yasanmis hatta uydunun Çin’den gonderilmesi neredeyse kesinlesmisti (sozlesme imzalanmisti). Ama sonradan yasanan bir gelisme pismis asa su katti ve Turkmenistan’in uydusu Çin’den gonderilmeyecek. Peki bu gelisme nedir ve hangi ulkeden kaynaklaniyor ?
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Avrupa, 2016′da MARS’a gidiyor : ExoMars’a son imzalar da atildi
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About Satellite Projects – UYDU PROJELERI UZERINE
Uydu projelerinin asamalari, maliyetleri, uydu uretici veya firlaticisi sirketler....
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Arkadaşın dediklerine kısmen katılsam da arkadaşım bu işler gazla yürümüyor maalesef ayrıca Türk ordusu gps kullanmaz bu yönde eğitim alıyorlar
TORYUM ATOMU ARAşTIRMACILARINI BİR UÇACAGA DOLDURUP ,O UÇAĞI DÜŞÜRÜP, O KADAR PROFESÖRÜMÜZÜ KİMLER ÖLDÜRDÜ ONUN HESABINI SORSUN.
bunlardan sonra biz ne uydular çıkartırız. Konumlanma değil düşmanı d.o.m.alta.n uydu bile yaparız.
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