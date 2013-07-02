Hindistan da kendi konumlama sistemini kurmaya hazırlanıyor





İlk etapta askeri amaçlar için icad edilen uydu konumlama sistemleri, son kullanıcının hizmetine açıldıktan sonra adeta patlama yaptı ve bağımsız navigasyon cihazlarından akıllı telefon ve tabletlere kadar pek çok kategoride boy göstermeye başladı.





ABD'nin GPS adlı sistemine cevap olarak Rusya GLONASS konumlama sistemini geliştirirken, Avrupa Birliği Galileo, Çin ise Beidou ile kendi konumlama sistemlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Büyük altyapı yatırımları ve onlarca konumlama uydusunun uzaya fırlatılmasını gerektiren konumlama sistemleri artık ülkelere özel olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise hassas konularda GPS'e bağlı kalınmak istenmemesi.





Kendi konumlama sistemini geliştiren ülkeler arasına şimdi de Hindistan katılıyor. Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu - ISRO, bölgesel navigasyon uydu sistemi anlamına gelen IRNSS'i kurma çalışmalarına başladı.





IRNSS sistemi için dün ilk uydu fırlatılırken, toplamda 7 uyduyla sistemin güçlendirilmesi planlanıyor. IRNSS genel olarak Hindistan ve çevre ülkelerde yaklaşık 1500km'lik bir alanı kapsayacak ve 10-20 metreye kadar gerçekçi saptamalar yapabilecek. Sistemin iki farklı hizmet sunması bekleniyor. Birincisi tüm kullanıcılara açık olan standart hizmet, ikincisi ise sadece yetkili kullanıcılara sunulacak olan şifreli hizmet.

http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/India-launches-first-GPS-like-satellite/Article1-1084983.aspx