Hırsızlar İngiltere’de bir Tesla aracı 30 saniye içinde çaldı

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İngiltere’de bulunan bir evdeki akıllı kapı zilinin kaydettiği güvenlik videosu, iki hırsızın bir Tesla arabayı 30 saniyede hackleyip çaldığını ortaya çıkardı.

Doğru olup olmadığı henüz kesinlik kazanmayan videoda sırtında çanta olan ve iki elinde de kablo bulunan hırsızlardan birinin, evin kapısına doğru yürüdüğü görülebiliyor. Diğer hırsız ise arabanın hemen yanında kapıları açmak için hazır bekliyor.

Business Insider’da yer alan bilgilere göre söz konusu hırsızlık olayında şahıslar, bilindik bir hileye başvurmuş olabilirler. Bu yöntemde hırsızlar, üzerlerinde gerçek anahtar varmış gibi yapıp araçları kandırıyor ve kilitlerinin açılmasını sağlayabiliyor.

Videoda yer alan görüntülerde de görülebildiği üzere elinde kablo olan hırsız, muhtemelen evin kapısına yakın bir yerde duran gerçek anahtardan aldığı sinyalleri araca ileterek kapıların açılmasını sağlıyor. Söz konusu hilenin ise Tesla araçlarda var olan “pasif giriş” özelliği nedeniyle uygulanabildiği ifade edilmiş. Bu yöntemde araç sahipleri araçlarının yanına geldiğinde aracın kilidi açılıyor.

Hırsızların kullandığı bu yönteme tedbir olması maksadıyla ise Tesla, araçların hareket ettirilebilmesi için bilgi ekranına şifre girilmesi özelliğini uygulamaya koymuştu. Gerçekleştirilen hırsızlık olayı sırasında bu özelliğin aktif olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

https://www.businessinsider.com/locked-tesla-stolen-30-seconds-london-signal-relay-2019-8