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Netflix’te yayınlanacak Cowboy Bebop live action serisine bir oyuncu daha katıldı

Netflix'te yayınlanacak Cowboy Bebop live action serisi için oyuncu seçimleri yavaş yavaş şekilleniyor. Seride Julia karakterine hayat verecek oyuncu da nihayet bulundu.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Netflix’te yayınlanacak Cowboy Bebop live action serisine bir oyuncu daha katıldı
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Netflix, 2018 yılının sonlarına doğru popüler anime Cowboy Bebop’u “live action” olarak platforma getireceğini duyurmuştu. 10 bölüm halinde gelmesi planlanan seri için Nisan 2019’da oyuncu seçimlerinin önemli bir kısmı tamamlanmıştı.
Netflix’te yayınlanacak Cowboy Bebop live action serisine bir oyuncu daha katıldı
Elena Satine 
Geçtiğimiz gün Netflix’ten yapılan açıklamaya göre seride Julia karakterine hayat verecek oyuncu da bulundu. Açıklamaya göre The Gifted dizisinde rol alan Elena Satine, Julia olarak; John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine) ve Alex Hassell’e (Vicious) seride eşlik edecek.
John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine) ve Alex Hassell’e (Vicious)

Serinin ilk bölümünü Netflix’teki Punisher ve Daredevil dizilerini de yöneten Alex Garcia Lopez çekecek. Cowboy Bebop animesini yöneten Shinichiro Watanabe ise seri boyunca danışmanlık görevini üstlenecek.

Orijinali 1998 ila 1999 yılları arasında yayınlanan bilim kurgu temalı seri, Kovboy olarak bilinen ödül avcılarını konu alıyor. Kendi geçmişlerini unutturmaya çalışan karakterler, doğru bedel karşılığında güneş sisteminin en azılı suçlularını yakalamak için mücadele veriyor.

Live action serinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.



https://www.cbr.com/netflix-cowboy-bebop-julia-elena-satine/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 sa.
Netflix kaliteli serileri live action filmler ile ayaklar altına almakta uzmandır. Death Note ile bunu görmüştük. Aynı performansı burada da bekliyorum. Umarım Netflix hayal kırıklığına uğratmaz.
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