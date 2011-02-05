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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hız aşırtma efsanesi Shamino, EVGA'dan Asus'a geçti

8 yıl
13,8b
1
28
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden Peter Tan "Shamino", Asus'un mühendislik ekibine dahil oldu. Foxconn'da Quantum Force serisi anakartlardan sorumlu olan ve son olarak EVGA'nın mühendislik takımında Classified serisi yüksek performanslı anakartları geliştiren ekibe danışmanlık yapan Shamino'nun, Asus'daki yeni görevine başladığı bildiriliyor.

Shamino'yu kadrosuna katarak yüksek performans segmentindeki hız aşırtma odaklı anakartlara verdiği önemi gözler önüne seren Asus, Intel X68 ve AMD 990FX çipsetleri için kendi sınıfında hız aşırtma yetenekleri en yüksek, tasarım anlamında en agresif modellere imza atmayı amaçlıyor.


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Erasmus78 8 yıl
Şu O.C sektörü kadar insanların keklendiği başka bir sektör yoktur herhalde. 3-5mhz fazla O.C yapılıyor diye bir parçaya (Anakarta) 200$ yerine 500$ verilen bir başka sektör yoktur zira.
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buraoca2 8 yıl

Erasmus78

Şu O.C sektörü kadar insanların keklendiği başka bir sektör yoktur herhalde. 3-5mhz fazla O.C yapılıyor diye bir parçaya (Anakarta) 200$ yerine 500$ verilen bir başka sektör yoktur zira.


Hocam zevk meselesi birazda
Zevkler ve renkler nasıl tartışılmayacaksa, bu konuda da tartışılamaz yani. Kimine göre bir Opel İnsignia gibi bir araç varken, BMW 5 serisine para verilmesi mantıksızdır; kimine göre de BMW 5 serisi verilen parayı sonuna kadar hakediyordur... Yani bu konu nasıl uzar giderse, sizin söylediğiniz de aynı şekilde...
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umutarslan.com 8 yıl
araçlarla bilgisayarları örneklendirmeyin.hızlı araba istiyosanız hızlısını alırsınız şahin alıp (overclock)modifiye etmek zevk ve egoları tatmin etmek için yapılan şeylerdir.
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buraoca2 8 yıl

umutarslan.com

araçlarla bilgisayarları örneklendirmeyin.hızlı araba istiyosanız hızlısını alırsınız şahin alıp (overclock)modifiye etmek zevk ve egoları tatmin etmek için yapılan şeylerdir.


Yanlış düşünüyorsunuz... Sadece Şahinler doğanlar modifiye edilmiyor... Yurtdışında bizim lüx diye tabir ettiğimiz araçlar modifiye edilerek yarışlara katılıyorlar. Lütfen sadece ülkemizden örnek vermeyelim.
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buraoca2 8 yıl
@fx57
Dediğiniz gibi hocam, söylediğiniz şeyi okuduğum anda Ferrari'nin F1 için geliştirdiği şanzımanı, normal araçlara uygulaması geldi. Bilmiyorum belkide de Ferrari'nin bu hareketi Vw'ın DSG şanzımanını üretmesine de zemin hazırlamıştır. Ve şuanda ülkemizde ulaşılabilir seviyede olan birçok araç markası çift kavramalı şanzımanı kullanıyor(Renault ve Ford'da çift kavramalı şanzımana geçiş yapabildi.)
Kısaca bu durum sadece üretici firmaya değil, tüm firmalara dolayısıyla da tüm tüketicilere fayda sağlar ;) Büyük düşünmek gerekiyor...
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Aysat 8 yıl
bu adamı ne zaman görsem elinde LN2 oluyo :D
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leech 8 yıl

Aysat

bu adamı ne zaman görsem elinde LN2 oluyo :D


elinde başka ne bekliyordun ki
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Die4WiN 8 yıl
Adam dudaklarını yiyor kullandıgı malzemeler kafa yapmış olmasın :D
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Racer_ali 8 yıl
şeyi merak ettim.Bi hafta bu adama bırakıyorlar 8-10 tane en üst seviye anakart sonrada
-Shamino al bunların canına oku bakalım bu sefer yapabilmişmiyiz?
aradan 2-3 gün geçerrr bizim Shamino adamları ararrr
-olum ben size şu kapasitörleri düzgün yapın demedim mi? 8 anakartta çöpp.Dediğimi yapın bir 8-9 tane daha gönderin evde değilsem alt komşuya bırakın

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fx57 8 yıl
Merak edenler için, fotoğraf Shamino'ya aittir.
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İstan34bul 8 yıl
Resimdeki arkadaş ise yolda görsem bu ne anlar derim.
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HiqhWoltage 8 yıl
Bu adam sadece hızaşırtmayı bildiği için mi bu konumlarda çalışmış biri ? Bu insan normal biri değil,elektronik alanındaki bilgisi tartışmasız inanılmaz olmalı. Sözü geçen mevkilerde çalışmak çoğu kişinin hayalidir. Evga'dan Asus'a geçmiş olması ve bu haberi Türkiye'de okumamız bile başlı başına bir başarıdır. Ne diyelim helal olsun adama
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maliahmet1 8 yıl
bakın arkadaşlar göstermelik hız hız deyildir üreticiler en stabil haliyle satıyor ürününü birazda oc bırakıyorlar
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Tolgá 8 yıl
resimdeki adam mı shamino??
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byturkuaz 8 yıl

DEATH71

resimdeki adam mı shamino??

galiba. :
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fx57 8 yıl
@Batuist, hız aşırtma konusundaki değerlendirmeniz nereden baktığınızla ilgili. Formula 1 dünyasında otomobil üreticileri her yıl milyonlarca dolar harcıyor ve orada geliştirilen teknolojiler milyonlarca kişinin kullandığı yol otomobillerine uyarlanabiliyor. Yüzlerce dolarlık anakartlar, Asus gibi üreticilerin anakart satışlarında en küçük payı oluşuturuyorlar. Örneğin G31 çipsetli anakartlar geçen yıl ülkemizde en çok satan anakartların başında geliyorlardı. Hız aşırtma konusunda elde edilen deneyimler, daha stabil anakartlar için hangi komponentlerin kullanılmasından, daha düşük fiyatlı ürün gruplarında kullanıcılara nasıl daha fazla özellik sunulacağına kadar pek çok farklı alanda kullanılıyor. Yani araştırma-geliştirme çalışmalarının bir ayağı olarak değerlendirilebilir bu yatırımlar. Tabi öte taraftan prestij ve rekabette, yapılan bu yatırımların arkasında yatan diğer nedenlerden bazıları.
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0tt0m@n 8 yıl

fx57

@Batuist, hız aşırtma konusundaki değerlendirmeniz nereden baktığınızla ilgili. Formula 1 dünyasında otomobil üreticileri her yıl milyonlarca dolar harcıyor ve orada geliştirilen teknolojiler milyonlarca kişinin kullandığı yol otomobillerine uyarlanabiliyor. Yüzlerce dolarlık anakartlar, Asus gibi üreticilerin anakart satışlarında en küçük payı oluşuturuyorlar. Örneğin G31 çipsetli anakartlar geçen yıl ülkemizde en çok satan anakartların başında geliyorlardı. Hız aşırtma konusunda elde edilen deneyimler, daha stabil anakartlar için hangi komponentlerin kullanılmasından, daha düşük fiyatlı ürün gruplarında kullanıcılara nasıl daha fazla özellik sunulacağına kadar pek çok farklı alanda kullanılıyor. Yani araştırma-geliştirme çalışmalarının bir ayağı olarak değerlendirilebilir bu yatırımlar. Tabi öte taraftan prestij ve rekabette, yapılan bu yatırımların arkasında yatan diğer nedenlerden bazıları.


Benimde anlamadığım şey şu hız aşırtmacılar için Formula 1'in örnek verilmesi.
Formula 1 neree hızaşırtmacı nere. Formula 1'de teknolojinin kendisi ilk önce üretilir, adamlar gidipte bir otomobil üreticisinin otomobillerinde kullandığı teknolojiyi alıp pistte test etmiyorlar.
Teknolojiyi kendileri üretiyorlar, test ediyorlar, geliştiriyorlar. Eğer bu teknoloji yol otomobilleri için uygun olursa, üreticiler bu teknolojiyi otomobillerine koyuyor.

Şimdi sizin verdiğiniz örneğe bakarsak, hızaşırtmacılar amd ve intel'in cpu tasarımlarını mı yapıyorlar? İleri mühendislik hesaplamalarını mı yapıyorlar. Milyonlarca transistörlük işlemci şemaları mı tasarlıyorlar ?

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