Hız aşırtma efsanesi Shamino, EVGA'dan Asus'a geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden Peter Tan "Shamino", Asus'un mühendislik ekibine dahil oldu. Foxconn'da Quantum Force serisi anakartlardan sorumlu olan ve son olarak EVGA'nın mühendislik takımında Classified serisi yüksek performanslı anakartları geliştiren ekibe danışmanlık yapan Shamino'nun, Asus'daki yeni görevine başladığı bildiriliyor.
Shamino'yu kadrosuna katarak yüksek performans segmentindeki hız aşırtma odaklı anakartlara verdiği önemi gözler önüne seren Asus, Intel X68 ve AMD 990FX çipsetleri için kendi sınıfında hız aşırtma yetenekleri en yüksek, tasarım anlamında en agresif modellere imza atmayı amaçlıyor.
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Hocam zevk meselesi birazda Zevkler ve renkler nasıl tartışılmayacaksa, bu konuda da tartışılamaz yani. Kimine göre bir Opel İnsignia gibi bir araç varken, BMW 5 serisine para verilmesi mantıksızdır; kimine göre de BMW 5 serisi verilen parayı sonuna kadar hakediyordur... Yani bu konu nasıl uzar giderse, sizin söylediğiniz de aynı şekilde...
Yanlış düşünüyorsunuz... Sadece Şahinler doğanlar modifiye edilmiyor... Yurtdışında bizim lüx diye tabir ettiğimiz araçlar modifiye edilerek yarışlara katılıyorlar. Lütfen sadece ülkemizden örnek vermeyelim.
Dediğiniz gibi hocam, söylediğiniz şeyi okuduğum anda Ferrari'nin F1 için geliştirdiği şanzımanı, normal araçlara uygulaması geldi. Bilmiyorum belkide de Ferrari'nin bu hareketi Vw'ın DSG şanzımanını üretmesine de zemin hazırlamıştır. Ve şuanda ülkemizde ulaşılabilir seviyede olan birçok araç markası çift kavramalı şanzımanı kullanıyor(Renault ve Ford'da çift kavramalı şanzımana geçiş yapabildi.)
Kısaca bu durum sadece üretici firmaya değil, tüm firmalara dolayısıyla da tüm tüketicilere fayda sağlar ;) Büyük düşünmek gerekiyor...
elinde başka ne bekliyordun ki
-Shamino al bunların canına oku bakalım bu sefer yapabilmişmiyiz?
aradan 2-3 gün geçerrr bizim Shamino adamları ararrr
-olum ben size şu kapasitörleri düzgün yapın demedim mi? 8 anakartta çöpp.Dediğimi yapın bir 8-9 tane daha gönderin evde değilsem alt komşuya bırakın
galiba. :
Benimde anlamadığım şey şu hız aşırtmacılar için Formula 1'in örnek verilmesi.
Formula 1 neree hızaşırtmacı nere. Formula 1'de teknolojinin kendisi ilk önce üretilir, adamlar gidipte bir otomobil üreticisinin otomobillerinde kullandığı teknolojiyi alıp pistte test etmiyorlar.
Teknolojiyi kendileri üretiyorlar, test ediyorlar, geliştiriyorlar. Eğer bu teknoloji yol otomobilleri için uygun olursa, üreticiler bu teknolojiyi otomobillerine koyuyor.
Şimdi sizin verdiğiniz örneğe bakarsak, hızaşırtmacılar amd ve intel'in cpu tasarımlarını mı yapıyorlar? İleri mühendislik hesaplamalarını mı yapıyorlar. Milyonlarca transistörlük işlemci şemaları mı tasarlıyorlar ?