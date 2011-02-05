Hız aşırtma efsanesi Shamino, EVGA'dan Asus'a geçti

Hız aşırtma dünyasının saygın isimlerinden Peter Tan "Shamino", Asus'un mühendislik ekibine dahil oldu. Foxconn'da Quantum Force serisi anakartlardan sorumlu olan ve son olarak EVGA'nın mühendislik takımında Classified serisi yüksek performanslı anakartları geliştiren ekibe danışmanlık yapan Shamino'nun, Asus'daki yeni görevine başladığı bildiriliyor.

Shamino'yu kadrosuna katarak yüksek performans segmentindeki hız aşırtma odaklı anakartlara verdiği önemi gözler önüne seren Asus, Intel X68 ve AMD 990FX çipsetleri için kendi sınıfında hız aşırtma yetenekleri en yüksek, tasarım anlamında en agresif modellere imza atmayı amaçlıyor.