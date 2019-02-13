Honda'dan hem coupe hem pickup olabilen elektrikli araç konsepti

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Japon üretici Honda, elektrikli araç pazarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Avrupa Dizayn Enstitüsü (IED) ile iş birliği yaparak elektrikli Tomo konseptini geliştirdi. Japonca’da arkadaş anlamına gelen Tomo, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

Geçtiğimiz ay teaser görseliyle karşımıza çıkan Honda Tomo, ilk kez 2017’de karşımıza çıkan Urban EV konseptinin tasarımından izler taşıyor. Tomo, Avrupa Dizayn Enstitüsü’nden 13 doktora öğrencisinin tez projesi kapsamında Honda ile birlikte geliştirilmiş. Enstitü, öğrencilerinden “gelecek altı yılda gençlerin kullanacağı ideal ulaşım aracını” oluşturmalarını istemiş. Sonuç olarak ortaya Honda’nın “sadık bir dost” olarak nitelediği Tomo konsepti çıkmış.

Elektrikli bir araç olduğunu belli eden mavi detaylarla bezeli Honda Tomo konsepti hem akıllı hem de “2si1” olarak tabir edilen bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle, tek kapılı coupe formuna sahip araç aynı zamanda küçük bir pickup’a dönüşebiliyor. Özellikleri henüz belli olmayan konseptin dış tasarımının Ricardo Alejandro Campos Ortega, kabin tarafının ise Rudraksh Banerjie isimli tasarımcılar tarafından oluşturulduğu söyleniyor.

Mart ayındaki 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek Honda Tomo konseptinin üretim bandına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat benzer tasarıma sahip Urban EV’nin üretimine bu yılın sonunda başlanması planlanıyor.