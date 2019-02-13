Kırk ülke, yeni üretilen araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaştı

Japonya ve Avrupa Birliği üyelerinin başını çektiği 40 ülke; kazaların önlenmesi maksadıyla, yeni üretilecek otomobil ve hafif ticari araçlara otomatik fren sistemi konması için anlaşmaya vardı. Birleşmiş Milletlere ait bir temsilcilik tarafından paylaşılan bilgiye göre söz konusu karar, gelecek yıl uygulanmaya başlanacak.

İleri Seviye Acil Fren Sistemi (AEBS) olarak tanımlanan teknoloji; arabaların önlerindeki trafiği ya da yayaları izlemeye yarayan sensörlerin araca takılması, söz konusu sensörlerin hız ile mesafe ölçümü yapması ve sistemin olası bir kaza anında devreye girmesi üzerine kurulmuş. Bir kaza ihtimalinin ortaya çıkması halinde sistemin sürücüye uyarılar göndermesi ve sürücünün bu uyarılara zamanında tepki veremediğinde, sistemin frenlemeyi otomatik olarak yapması AEBS ile ilgili paylaşılan diğer detaylar olmuş.

Associated Press’e (AP) göre bahse konu önlem, 60 km/s ya da daha düşük hızlarda seyreden araçlarda devreye girecek. Alınan karara yönelik bir soru da eski araçlara ne olacağı ile ilgili. Bu konuda paylaşılan bilgilere göre sadece yeni satılan araçlara AEBS sisteminin eklenecek ve eski araçlar trafikte oldukları şekilde kullanılmaya devam edilecek.

Euro NCAP ve Avustralasya NCAP verilerine göre AEBS; gerçek trafik ortamında ve düşük hızda arkadan çarpma olaylarında, %38’lik bir düşüşün olmasını sağlamış. Avrupa Komisyonu ise AEBS’nin, Avrupa Birliği içinde her yıl 1,000’den fazla hayatın kurtulmasını sağlayabileceği tahmininde bulunmuş.

Komisyona göre AEBS bazı ülkelerde satılan belli arabalarda hâlihazırda mevcut. Ancak sistemin efektif şekilde işletilebilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan teknik gereklilikler ile ilgili bir standart maalesef yok.

Her yıl, yaklaşık 20 milyon araca takılacak

Söz konusu düzenlemeyle; her yıl Avrupa’da satılan 15 milyonun üzerindeki ve Japonya’da satılan 4 milyondan fazla araca, AEBS sistemi takılacağı ifade ediliyor.

AP’ye göre ABD, Çin ve Hindistan ise AEBS ile ilgili düzenlemeye imza atmamış.

https://www.geek.com/tech/forty-countries-agree-to-require-automatic-braking-systems-in-cars-1774194/