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House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi

Sevilen Netflix dizisi House of Cards'ın son sezonuyla ilgili ilk video twitter üzerinden paylaşıldı. Sadece 19 saniye süren ilk video, Frank Underwood'un kaderi hakkında büyük bir spoiler içeriyor.
8 ay
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Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Netflix, 2 Kasım'da yapılacak olan House of Cards'ın son sezonu için bir video paylaştı. İlk sezonuyla 9 Emmy Ödülü adaylığı kazanan House of Cards, sadece internet aracılığıyla dağıtılan diziler için bir ilki gerçekleştirerek ana dallarda da aday gösterildi. House of Cards, politik drama türünde bir Amerikan dizisidir. Michael Dobbs'un aynı adlı romanını temel alan ve BBC'de yayımlanan mini diziden uyarlandı.
 
Dizinin 13 bölümden oluşan ilk sezonu 1 Şubat 2013 tarihinde Netflix adlı video akış hizmetinde yayımlandı. Dizinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sezonları yine Netflix tarafından sırasıyla 4 Şubat 2014, 27 Şubat 2015, 4 Mart 2016 ve 30 mayıs 2017 tarihlerinde yayımlandı.

Kevin Spacey'in kovulmasıyla nasıl başa çıkıldı?

House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi
  
Tanıtım videosu sadece 19 saniye sürüyor ama önemli bir bilgi içeriyor: House of Cards, başrol oyuncusu Kevin Spacey olmadan ne yapacak?
Çocuk yaşta ve yetişkin birçok insanı taciz ettiği iddalarıyla gündeme gelen  Kevin Spacey, en son All the Money in the World adlı filmin kadrosundan da çıkarılmıştı. Bu yeni sezonda, Claire başkanlık görevini Frank'ten devralacak. Paylaşılan bu video ile  Robin Wright'ın oynadığı Claire Underwood Frank'in mezarına gidip sohbet ediyor ve Kevin Spacey'in  oynadığı karakterin öldüğünü açıkça gösteriyor. 

https://twitter.com/HouseofCards/status/1037332019745681409 Yorum Yaz
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aycibin 8 ay en beğenilen pspoor
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nicosia 8 ay
Ya şu gerizekalılığı bir türlü anlamlandıramıyorum, hani daha dizinin başı olsa çok sezon olsa çıkart da adamı. Son bir sezon kalmış, final sezonu, sözleşmemiz var de oynat bitsin. Doğruculuk yapalım derken dört sezonluk hikayenin tüm akışı bozulup, finali batırılıyor. İzleyiciye de saygısızlık bu, gerçekten çok acayip ya.
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dere.beyi 8 ay
gerçek başrol oyuncusu yok nesini izleyelim house of cards bizim için çoktan bitti...
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pspoor 8 ay
Tacizci ve tecavüzcüyü cikarmislar ama birkac yil sonra yine alirlar böylelerini, Hollywood sever bu tip adamlari. Kendileri gibi sapiklardan olusuyor zaten Hollywoodun cogu.
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aycibin 8 ay pspoor
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qoqoCAN 8 ay
Kevin Spacey yokmuş, izlemem.
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