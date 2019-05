House of Cards dizisinin son sezonundan ilk video geldi

Netflix, 2 Kasım'da yapılacak olan House of Cards'ın son sezonu için bir video paylaştı. İlk sezonuyla 9 Emmy Ödülü adaylığı kazanan House of Cards, sadece internet aracılığıyla dağıtılan diziler için bir ilki gerçekleştirerek ana dallarda da aday gösterildi. House of Cards, politik drama türünde bir Amerikan dizisidir. Michael Dobbs'un aynı adlı romanını temel alan ve BBC'de yayımlanan mini diziden uyarlandı.

Dizinin 13 bölümden oluşan ilk sezonu 1 Şubat 2013 tarihinde Netflix adlı video akış hizmetinde yayımlandı. Dizinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sezonları yine Netflix tarafından sırasıyla 4 Şubat 2014, 27 Şubat 2015, 4 Mart 2016 ve 30 mayıs 2017 tarihlerinde yayımlandı.

Kevin Spacey'in kovulmasıyla nasıl başa çıkıldı?

Tanıtım videosu sadece 19 saniye sürüyor ama önemli bir bilgi içeriyor: House of Cards, başrol oyuncusu Kevin Spacey olmadan ne yapacak?

Çocuk yaşta ve yetişkin birçok insanı taciz ettiği iddalarıyla gündeme gelen Kevin Spacey, en son All the Money in the World adlı filmin kadrosundan da çıkarılmıştı. Bu yeni sezonda, Claire başkanlık görevini Frank'ten devralacak. Paylaşılan bu video ile Robin Wright'ın oynadığı Claire Underwood Frank'in mezarına gidip sohbet ediyor ve Kevin Spacey'in oynadığı karakterin öldüğünü açıkça gösteriyor.

https://twitter.com/HouseofCards/status/1037332019745681409