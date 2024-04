Star Wars: Dawn of the Jedi'ın senaryosu House of Cards'ın yaratıcısına emanet

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle epey prestij kaybeden Star Wars, yedi yıllık aranın ardından beyazperdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde vizyona girecek ilk Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu olacak. Ancak hazırlık aşamasındaki tek Star Wars filmi bu değil. Bunun yanı sıra birkaç farklı proje daha geliştiriliyor. Bunlar arasında en heyecan verici olanı ise James Mangold'un yöneteceği Dawn of the Jedi.

Hikâyeyi binlerce yıl geriye saracak olan Star Wars: Dawn of the Jedi, gerek konusu, gerekse James Mangold gibi başarılı bir yönetmenin imzasını taşıyacak olmasıyla epey merak uyandırıyor. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da yetmezmiş gibi Mangold'a bu hafta önemli bir isim daha katıldı. Mangold, Dawn of the Jedi'ın senaryosunu Beau Willimon ile birlikte kaleme alacak.

Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak

House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi. Andor'un arkasındaki asıl isim Tony Gilroy olsa da, Willimon da üç bölümün senaryosuna imza atarak diziye önemli bir katkı sağladı. Andor son yıllarda çıkan en iyi Star Wars işlerinden biri olduğu için Wiilimon'un varlığı, Dawn of the Jedi için heyecanımızı daha da arttırıyor.

Dawn of the Jedi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz netlik kazanmış değil ama 2026'dan önce çıkmayacağını biliyoruz. Filmin çıkabileceği en erken tarih 2026'nın son çeyreği.

