Star Wars: Dawn of the Jedi'ın senaryosu House of Cards'ın yaratıcısına emanet

Hikâyeyi binlerce yıl geriye saracak olan Star Wars: Dawn of the Jedi, gerek konusu, gerekse James Mangold gibi başarılı bir yönetmenin imzasını taşıyacak olmasıyla epey merak uyandırıyor. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da yetmezmiş gibi Mangold'a bu hafta önemli bir isim daha katıldı. Mangold, Dawn of the Jedi'ın senaryosunu Beau Willimon ile birlikte kaleme alacak.
Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak
House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi. Andor'un arkasındaki asıl isim Tony Gilroy olsa da, Willimon da üç bölümün senaryosuna imza atarak diziye önemli bir katkı sağladı. Andor son yıllarda çıkan en iyi Star Wars işlerinden biri olduğu için Wiilimon'un varlığı, Dawn of the Jedi için heyecanımızı daha da arttırıyor.
Dawn of the Jedi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz netlik kazanmış değil ama 2026'dan önce çıkmayacağını biliyoruz. Filmin çıkabileceği en erken tarih 2026'nın son çeyreği.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...