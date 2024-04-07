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    Anlık Bildirim

    Star Wars: Dawn of the Jedi'ın senaryosu House of Cards'ın yaratıcısına emanet

    James Mangold, yönetmenliğini üstleneceği Star Wars: Dawn of the Jedi'ın senaryosunu House of Cards'ın yaratıcısı Beau Willimon ile birlikte yazacak. Film ilk Jedilar'ın ortaya çıkışına odaklanacak.
    Yeni Star Wars filmini House of Cards'ın senaristi yazacak Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle epey prestij kaybeden Star Wars, yedi yıllık aranın ardından beyazperdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde vizyona girecek ilk Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu olacak. Ancak hazırlık aşamasındaki tek Star Wars filmi bu değil. Bunun yanı sıra birkaç farklı proje daha geliştiriliyor. Bunlar arasında en heyecan verici olanı ise James Mangold'un yöneteceği Dawn of the Jedi.

    Hikâyeyi binlerce yıl geriye saracak olan Star Wars: Dawn of the Jedi, gerek konusu, gerekse James Mangold gibi başarılı bir yönetmenin imzasını taşıyacak olmasıyla epey merak uyandırıyor. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da yetmezmiş gibi Mangold'a bu hafta önemli bir isim daha katıldı. Mangold, Dawn of the Jedi'ın senaryosunu Beau Willimon ile birlikte kaleme alacak.

    Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak

    House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi. Andor'un arkasındaki asıl isim Tony Gilroy olsa da, Willimon da üç bölümün senaryosuna imza atarak diziye önemli bir katkı sağladı. Andor son yıllarda çıkan en iyi Star Wars işlerinden biri olduğu için Wiilimon'un varlığı, Dawn of the Jedi için heyecanımızı daha da arttırıyor.

    Dawn of the Jedi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz netlik kazanmış değil ama 2026'dan önce çıkmayacağını biliyoruz. Filmin çıkabileceği en erken tarih 2026'nın son çeyreği.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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