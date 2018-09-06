Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunan delik sabotaj olabilir mi?

https://www.afp.com/en/news/15/russia-says-space-station-leak-could-be-deliberate-sabotage-doc-18u2ct2

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya'ya ait kısmında bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bir hava sızıntısı tespit edilmişti. Soyuz uzay kapsülünde bulunan yaklaşık 2 mm çapındaki delik, çok küçük olması nedeniyle ISS'te görev yapan astronot ve kozmonotlar için herhangi bir tehlike oluşturmadı. Durumu incelemeye devam eden Rus uzay ajansı Roskomos ise, deliğin oluşma nedenini hala tam olarak tespit edemediklerini açıkladı.Modülün içeriden hasar gördüğünü belirten Roskosmos başkanı Dmitry Rogozin,"Sızıntıya yörüngedeki küçük bir meteoritin neden olduğu ihtimalini eledik. Deliğin bir matkap kullanılarak açıldığı çok açık bir şekilde görülebiliyor. Bu bir üretim hatası veya kasıtlı olarak yapılmış bir hareket olabilir." sözlerini kullanıyor.Durumu incelemeye devam ettiklerini belirten Rogozin,"Deliğin Dünya'da açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak uzaydayken kasti bir şekilde yapılmış olma ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Tüm ihtimaller üzerinde araştırmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullanıyor.Tabi deliğin Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot tarafından açılmış olma ihtimali oldukça düşük. Ancak Dünya'da bir üretim hatası sonucu veya kasti olarak açılmış olması da yine Rusya için önemli bir problem anlamına gelecek. Bakalım bu ilginç durum Rusya'nın soruşturmaları sonrasında nasıl bir sonuca varacak.30 Ağustos Perşembe günü TSİ 01.00 sularında tespit edilen delik Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından kısa sürede kapatılmıştı. Ayırca ESA astronotu Alexander Gerst'in sızıntı kapatılmadan önce parmağını bir süreliğine deliğin üzerine koyduğu da belirtilmişti.