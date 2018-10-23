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Huawei Band 3 Pro OLED ekranlı aktivite takip bilekliği ön inceleme

7 ay
11b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin yeni bilekliği Huawei Band 3 Pro, akıllı saatleri aratmayan özellikleri ile diğer akıllı aktivite takip bilekliklerinden ayrılıyor.

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lj94 7 ay
çok köşeli geldi tasarımı kötü bence
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lvlono 7 ay
Mi band 3'ün renkli ekranlısı. Bir de yüksek profilli gibi gelmedi değil açıkçası. Yani yüksek mi denir, kalın mı denir? Xiaomi'nin ki max 200 TL. Huawei bunu 300-350'ye satarsa sıvar.
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grafiker 7 ay
Mesut yıllardır garmin kullanan birisi olarak denemeden çok bir şey konuşmamak lazım ama aktivite esnasında bu nabızdan ölçüm çok tutarlı olmuyor. Ama onun dışında günlük yorgunluk seviyesi günlük ortalama nabız ve uyurken ki nabız bilgilerini doğru veriyorlar. Bu saatlerle çalışan iyi bir nabız bandı varmı acaba garmininki gibi. Birde şöylebir durum var nabız bandları sadece nabız ölçmüyor. Salınım adım sayısı kadans sağ ayak sol ayak dengesi yerle temas sürene kadar herşeyi veriyor. Aslında bu aktivite bileklikleri için de böyle nabız bandları olması lazım yada varmı ?
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interwap 7 ay
Huawei uyguna satmaz.
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sericik 7 ay
Mesut bey Henüz ülkemize akıllı saat gelmedi
onlar akıllı saat görünümlü aktivite bileklikleri
akıllı saat olabilmeleri için e-sim Lte bağlantı hizmetinin ülkemize gelmesi gerekir
Bu aktivite bandları akıllı saat denilen ucubelerin en iyi ve ucuz alternatifleri
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