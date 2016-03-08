Huawei GR5 Mart ayında Türkiye'de satışa sunulacak

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Huawei, farklı kullanıcı gruplarına yönelik mobil ürün seçeneklerini, akılcı ve şık cihazlarla artırmaya devam ediyor. Markanın, genç ve dinamik kullanıcılara özel olarak geliştirdiği GR5, özellikle güçlü pil kapasitesi, uygun fiyatı, geniş ekranı ve üstün parmak izi tanıma özellikleri ile öne çıkıyor.Üst Düzey Parmak İzi Tanıma TeknolojisiHuawei GR5 en güncel parmak izi tanıma teknolojisiyle, farklı bir kullanıcı deneyimine imza atıyor. Huawei, akıllı telefon kullanıcılarının temel pratik kullanım ihtiyaçlarına göre geliştirdiği akıllı parmak izi sensörü ile hız ve güvenliği ön planda tutuyor. 2. nesil parmak izi sensörü, ekran açılış hızını 0,5 saniyeye düşürürken, tüm açılardan 360 derecelik parmak izi tanıma yetisine sahip. GR5 ile sadece altı adımda parmak izinizi tanıtmanız mümkün ve 5 parmak izini farklı işlevler için tanımlamanız mümkün. Huawei GR5’in parmak izi sensörü; gelen bildirimleri görüntüleme, istenmeyen bildirimleri hızlıca silme, çağrı cevaplama ve selfie çekimlerinde kullanımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.Sadelik ve Şıklık Bir AradaHuawei GR5’in tasarım anlayışı, sadelik, şık görünüm ve ergonomi temellerine dayanıyor. Alüminyum - magnezyum alaşımlı gövde yapısıyla son derece dayanıklı olan GR5, ergonomik yapısıyla günlük kullanım için oldukça konforlu bir alternatif.Uzun Soluklu Yol ArkadaşıHuawei’nin yeni akıllı telefonu GR5 güçlü donanım özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Ürünün 3000mAh kapasitesindeki bataryası, onu sadık bir yol arkadaşı ve yaşam asistanı haline getiriyor. GR5 uzun pil ömrü ile okul, iş ve eğlence içeriği için gün boyunca kullanıma hazır. Huawei GR5, Snapdragon 616 işlemcisiyle de son derece hızlı. 5,5 inç boyutundaki 1920x1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranıyla, tüm medya içeriklerini en gerçekçi haliyle görüntüleyen GR5, geniş ekran keyfini yüksek performansla yaşamanızı sağlıyor.Yönetmen SizsinizGR5, kamera özellikleriyle de iddialı bir akıllı telefon olarak pazara sunuluyor. 13 MP’lik sensörünün ve f/2.0 diyafram açıklığının yanı sıra, birçok farklı çekim moduna da sahip olan Huawei GR5, ölçüm konusundaki hassasiyetiyle karede ön plana çıkan objeleri ve gölgeleri analiz ederek, en iyi sonucu elde etmeniz için geliştirildi. Huawei’nin yeni nesil akıllı telefonlarında yer alan “Güzellik” ve “Yüz Tanıma” modları GR5’te de yer alıyor. Grenleri otomatik olarak azaltan algoritması en göz alıcı HD fotoğrafları çekmenizi sağlarken, 88 derecelik görüş açısına sahip ön kamerası ve panaromik öz çekim modu ile etrafınızdaki tüm güzellikleri tek kareye sığdırabileceksiniz.Hızlandırılmış ve yavaşlatılmış çekim modları, GR5 kullanıcılarını kamera açısından memnun edecek diğer özellikler olarak ön plana çıkarken, özçekimden vazgeçemeyenler içinse 5 MP ön kamera ile birlikte, “Perfect Selfie” fonksiyonu biçilmiş kaftan.Video çekimleri de GR5’in güncel teknolojisi ile son derece keyifli bir hale geliyor. Kameranın sahip olduğu CMOS görüntü işleme sensörü ile 120fps yüksek hızlı video kaydı ile beraber, 4 kat yavaş kayıt oynatma işlevi de Huawei GR5’in özellikleri arasında.Amiral gemisi özelliklerinin yanı sıra, 1.299 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatı ile de rekabette bir adım öne çıkan Huawei GR5; altın, gri ve gümüş metalik renk seçenekleriyle raflarda olacak.Teknik ÖzelliklerEkran: 5,5 inçİşletim Sistemi: Android 5.1 - L+EMUI3.1Bellek: 2GB RAM / 16GB MemoryKamera: 13M(F2.0)+5MBoyutlar: 151,3 x 76,3 x 8,15 mmAğırlık: 158 grBağlantı: WLAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4G, GPS, USB 2.0İşlemci: MSM8939 8-core CPU (4x 1,2GHz + 4x 1,5GHz)Batarya: 3.000 mAh