    Apple, RAM fiyatlarındaki hızlı artışa yanıt verdi: iPhone 18 fiyatını etkileyecek mi?

    Apple CEO'su Tim Cook, tedarik zincirinde hızla yükselen RAM ve SSD depolama çip fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bellek fiyatlarındaki patlama Apple'ı ne kadar etkiledi?

    apple ram fiyatları açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple'ın son kazanç açıklamasında CEO Tim Cook, Apple'ın maliyetlerini etkilemesi beklenen, özellikle bellek olmak üzere artan bileşen maliyetleri konusuna değindi.

    Cook, yükselen bellek çip fiyatlarının 2025 takvim yılının dördüncü çeyreğinde Apple'ın brüt kar marjı üzerinde minimal etkiye sahip olduğunu ancak mevcut çeyrekte şirketin brüt kar marjı üzerinde biraz daha fazla etki beklediğini söyledi. Cook, Apple'ın yükselen fiyatların farkında olduğunu ve gerekirse uzun vadede bununla başa çıkmak için çeşitli seçenekleri değerlendireceklerini de ekledi.

    Bellek fiyatlarındaki artış Apple'ı "şu an için" etkilemedi 

    Durum, Apple için iç açıcı görünmüyor çünkü; önceki tedarikçilerinden ikisi iPhone için gerekli olan LPDDR tipi belleği üretmekten vazgeçmeye başladı. SK Hynix ve Micron'un artık yüksek bant genişliğine (HBM) sahip belleğe odaklandığı bildirildiğinden Apple Samsung'dan siparişlerini artırmak zorunda kaldı. Ancak maliyet kadar, tutarlılık sorunu da var. Apple'ın A19 ve A19 Pro işlemcilerinin şirketin gereksinimlerine göre üretilmeyen bellekle gelebilecek anlık voltaj yükselmelerini kaldıracak şekilde tasarlanmadığı iddia ediliyor.

    Ayrıca, Apple'ın sahip olabileceği tedarikçi sayısında kısıtlamalar olması bir yana, özellikle yapay zeka dahil olmak üzere sektör genelinde bellek talebi artıyor. Her akıllı telefon üreticisi artık ihtiyaç duydukları miktarlarda bellek temin etmekte zorlanıyor. Doğal olarak, talep arzı aştıkça maliyetler de artıyor. Bellek üreticileri de artan malzeme maliyetleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

    Apple'dan rekor çeyrek kazancı

    Apple, bellek çip fiyatlarıyla ilgili endişelere rağmen etkileyici kazanç sonuçları bildirmeye devam ediyor. Şirket, geçen çeyrekte yıllık bazda %16 artışla rekor seviyede 143.8 milyar dolarlık gelir bildirdi ve mevcut çeyrekte de benzer şekilde yıllık bazda %13 ila %16 büyüme ve %48 ila %49 brüt kar marjı öngörüyor.

    iPhone 18 başlangıç fiyatı değişmeyecek

    Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple, iPhone 18 serisinin başlangıç ​​fiyatını sabit tutmayı, daha yüksek depolama kapasiteli sürümlerde fiyat artışına gitmeyi planlıyor.

