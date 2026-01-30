Redmi Turbo 5 tanıtıldı: Dimensity 8500-Ultra ve dahası

Redmi Turbo 5 tanıtıldı
Ekran tarafında Turbo 5, Max modele kıyasla daha kompakt bir yapı sunuyor. Telefonda 6,59 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızı sunan ekran, 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. 12-bit renk desteği, HDR10+ ve Dolby Vision uyumluluğu da cihazın öne çıkan ekran özellikleri arasında.
Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle gelen Redmi Turbo 5, ekran içi optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi özellikleri de destekliyor. Telefon 8,18 mm kalınlığında ve 204 gram ağırlığında. Ayrıca Redmi Turbo 5, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.
- Ekran: 6.59 inç AMOLED, Full HD+, 120Hz, 3.500 nit, 12-bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra
- RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5 Ultra)
- Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.1)
- Arka kamera: 50MP Sony IMX882 (ana) + 8MP ultra geniş açı
- Ön kamera: 20MP
- Batarya: 7.560 mAh,100W kablolu hızlı şarj, 27W ters kablolu şarj
- Yazılım: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3
- Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi sensörü
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC
- Diğer: Kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, buhar odalı soğutma
- Tasarım: Metal çerçeve, cam arka yüzey
- Boyut & ağırlık: 8.18 mm kalınlık, 204 gram
- Renk seçenekleri: Beyaz, Yeşil, Siyah
Redmi Turbo 5 fiyatları ise şu şekilde
- 12GB + 256GB: 1.999 yuan (287 dolar)
- 12GB + 512GB: 2.299 yuan (330 dolar)
- 16GB + 256GB: 2.299 yuan (330 dolar)
- 16GB + 512GB: 2.599 yuan (374 dolar)