Redmi Turbo 5 tanıtıldı: Dimensity 8500-Ultra ve dahası

Tam Boyutta Gör Redmi, geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Turbo 5 Max'in ardından serinin daha erişilebilir modeli Turbo 5'i de resmi olarak tanıttı. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 8500-Ultra yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. LPDDR5 Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama birimleriyle gelen model, Turbo 5 Max'te kullanılan buhar odalı soğutma sistemini de aynen koruyor.

Redmi Turbo 5 tanıtıldı

Ekran tarafında Turbo 5, Max modele kıyasla daha kompakt bir yapı sunuyor. Telefonda 6,59 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızı sunan ekran, 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. 12-bit renk desteği, HDR10+ ve Dolby Vision uyumluluğu da cihazın öne çıkan ekran özellikleri arasında.

Tam Boyutta Gör Batarya kapasitesi 7.560 mAh seviyesinde. Redmi Turbo 5, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 27W ters kablolu şarj desteği de sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP Sony IMX882 ana sensör bulunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Yazılım tarafında cihaz, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 ile kutudan çıkıyor.

Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle gelen Redmi Turbo 5, ekran içi optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi özellikleri de destekliyor. Telefon 8,18 mm kalınlığında ve 204 gram ağırlığında. Ayrıca Redmi Turbo 5, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.

Ekran: 6.59 inç AMOLED, Full HD+, 120Hz, 3.500 nit, 12-bit, HDR10+, Dolby Vision

6.59 inç AMOLED, Full HD+, 120Hz, 3.500 nit, 12-bit, HDR10+, Dolby Vision İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra

MediaTek Dimensity 8500-Ultra RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5 Ultra)

12GB / 16GB (LPDDR5 Ultra) Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.1)

256GB / 512GB (UFS 4.1) Arka kamera: 50MP Sony IMX882 (ana) + 8MP ultra geniş açı

50MP Sony IMX882 (ana) + 8MP ultra geniş açı Ön kamera: 20MP

20MP Batarya: 7.560 mAh,100W kablolu hızlı şarj, 27W ters kablolu şarj

7.560 mAh,100W kablolu hızlı şarj, 27W ters kablolu şarj Yazılım: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi sensörü

Ekran içi optik parmak izi sensörü Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC Diğer: Kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, buhar odalı soğutma

Kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, buhar odalı soğutma Tasarım: Metal çerçeve, cam arka yüzey

Metal çerçeve, cam arka yüzey Boyut & ağırlık: 8.18 mm kalınlık, 204 gram

8.18 mm kalınlık, 204 gram Renk seçenekleri: Beyaz, Yeşil, Siyah

Redmi Turbo 5 fiyatları ise şu şekilde

12GB + 256GB: 1.999 yuan (287 dolar)

12GB + 512GB: 2.299 yuan (330 dolar)

16GB + 256GB: 2.299 yuan (330 dolar)

16GB + 512GB: 2.599 yuan (374 dolar)

