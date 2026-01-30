Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Turbo 5 tanıtıldı: Dimensity 8500-Ultra ve dahası

    Redmi, Turbo 5 Max'in ardından serinin daha erişilebilir modeli Turbo 5'i de resmi olarak tanıttı. Dimensity 8500-Ultra işlemcili ilk telefon, 7.560 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

    Redmi Turbo 5 tanıtıldı: Dimensity 8500-Ultra ve dahası Tam Boyutta Gör
    Redmi, geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Turbo 5 Max'in ardından serinin daha erişilebilir modeli Turbo 5'i de resmi olarak tanıttı. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 8500-Ultra yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. LPDDR5 Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama birimleriyle gelen model, Turbo 5 Max'te kullanılan buhar odalı soğutma sistemini de aynen koruyor.

    Redmi Turbo 5 tanıtıldı

    Ekran tarafında Turbo 5, Max modele kıyasla daha kompakt bir yapı sunuyor. Telefonda 6,59 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızı sunan ekran, 3.500 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. 12-bit renk desteği, HDR10+ ve Dolby Vision uyumluluğu da cihazın öne çıkan ekran özellikleri arasında.

    Redmi Turbo 5 tanıtıldı: Dimensity 8500-Ultra ve dahası Tam Boyutta Gör
    Batarya kapasitesi 7.560 mAh seviyesinde. Redmi Turbo 5, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 27W ters kablolu şarj desteği de sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP Sony IMX882 ana sensör bulunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Yazılım tarafında cihaz, Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 ile kutudan çıkıyor.

    Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle gelen Redmi Turbo 5, ekran içi optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi özellikleri de destekliyor. Telefon 8,18 mm kalınlığında ve 204 gram ağırlığında. Ayrıca Redmi Turbo 5, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor.

    • Ekran: 6.59 inç AMOLED, Full HD+, 120Hz, 3.500 nit, 12-bit, HDR10+, Dolby Vision
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra
    • RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5 Ultra)
    • Depolama: 256GB / 512GB (UFS 4.1)
    • Arka kamera: 50MP Sony IMX882 (ana) + 8MP ultra geniş açı
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 7.560 mAh,100W kablolu hızlı şarj, 27W ters kablolu şarj
    • Yazılım: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3
    • Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi sensörü
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC
    • Diğer: Kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, buhar odalı soğutma
    • Tasarım: Metal çerçeve, cam arka yüzey
    • Boyut & ağırlık: 8.18 mm kalınlık, 204 gram
    • Renk seçenekleri: Beyaz, Yeşil, Siyah

    Redmi Turbo 5 fiyatları ise şu şekilde

    • 12GB + 256GB: 1.999 yuan (287 dolar)
    • 12GB + 512GB: 2.299 yuan (330 dolar)
    • 16GB + 256GB: 2.299 yuan (330 dolar)
    • 16GB + 512GB: 2.599 yuan (374 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f30 en sorunsuz motor yenikapıdan üsküdara nasıl gidilir fiat punto evo 1.4 dynamic yorumlar hill holder devre dışı epc ve motor arıza lambası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum