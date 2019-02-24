Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı

Geçtiğimiz sene MateBook X Pro modelini tanıtan Huawei, notebook sektöründe de oldukça iddialı olduğunu kullanıcılara göstermişti. Apple’ın MacBook’ları ile rekabet eden firma, MateBook 14 ve güncellenmiş MateBook X Pro modellerini tanıttı.

Yeni MateBook X Pro

13.9 inç boyutunda 3000x2000 çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni MateBook X Pro, yüzde 91 ekran çerçeve oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 450 nit parlaklığa ulaşan bu dokunmatik ekran sRGB renk gamutunu yüzde 100 karşılayabiliyor. 8. nesil Intel işlemciler ve Nvidia GeForce MX 250 ekran kartı da notebooka performans konusunda yardımcı olacak. Kalınlığı 14.6 mm olan cihazın ağırlığı ise 1.33 kilogram.

Tercihinize göre 8 GB / 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB SSD kapasitesine sahip olan Matebook X Pro, 1x USB-C Thunderbolt 3 , 2x standart USB-C (3.1 Gen 1) ve 1x USB-A 3.0 bağlantı seçeneklerini bulunduruyor. Etkinlik sırasında en çok üzerinde durulan konu ise Huawei Share özelliği oldu. Bu özellik sayesinde notebook üzerinde bulunan NFC etiketini telefonunuza okuttuğunuzda, telefonunuzda bulunan fotoğraf anında bilgisayara geçebiliyor. Ek olarak metin kopyalama/yapıştırma, doküman paylaşımı gibi konularda da kullanılacak.

MateBook serisinin imza özelliklerinden olan klavye tuşu arkasına saklanan kamera yerini koruyor. Ses konusunda da Dolby Atmos ile özel bir çalışma yapılmış. Son olarak batarya boyutu 57.4 Wh olan MateBook X Pro'nun fiyatlar ise şu şekilde:

Intel Core i5 8265U + 8 GB RAM + 512 GB depolama: 1599 Euro

Intel Core i7 8565U + 16 GB RAM + 1 TB depolama: 1999 Euro

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MateBook 14

Yeni MateBook X Pro’nun ardından ailenin bir başka üyesi diyebileceğimiz MateBook 14 tanıtıldı. MateBook 14, 2160 x 1440 çözünürlüğünde 14 inç ekran ile gelecek. 300 nit parlaklığa ulaşan bu panel sRGB renk gamutunun yüzde100’ünü karşılıyor.

İşlemci ve depolama seçenekleri dahil diğer pek çok detay MateBook X Pro modeliyle benzer. Huawei Share ismindeki akıllı telefonlar ile bağlantı kolaylığı sağlayan özellik MateBook 14’de de bulunuyor. MateBook 14’ün fiyat etiketi ise şu şekilde:

Intel Core i5 8265U + 8 GB RAM + 512 GB depolama: 1199 Euro

Intel Core i7 8565U + 16 GB RAM + 512 GB depolama + dokunmatik panel: 1499 Euro

https://consumer.huawei.com/en/laptops/matebook-x-pro-2019/