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Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı

Huawei, MWC 2019’da düzenlediği etkinlikle birlikte MateBook 14 ve güncellenmiş MateBook Pro X’i tanıttı. Yeni modellerin özellikleri ve fiyat etiketi haberimizde.
2 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı
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Geçtiğimiz sene MateBook X Pro modelini tanıtan Huawei, notebook sektöründe de oldukça iddialı olduğunu kullanıcılara göstermişti. Apple’ın MacBook’ları ile rekabet eden firma, MateBook 14 ve güncellenmiş MateBook X Pro modellerini tanıttı.

Yeni MateBook X Pro

13.9 inç boyutunda 3000x2000 çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni MateBook X Pro, yüzde 91 ekran çerçeve oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 450 nit parlaklığa ulaşan bu dokunmatik ekran sRGB renk gamutunu yüzde 100 karşılayabiliyor. 8. nesil Intel işlemciler ve Nvidia GeForce MX 250 ekran kartı da notebooka performans konusunda yardımcı olacak. Kalınlığı 14.6 mm olan cihazın ağırlığı ise 1.33 kilogram.

Tercihinize göre 8 GB / 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB SSD kapasitesine sahip olan Matebook X Pro, 1x USB-C Thunderbolt 3 , 2x standart USB-C (3.1 Gen 1) ve 1x USB-A 3.0 bağlantı seçeneklerini bulunduruyor. Etkinlik sırasında en çok üzerinde durulan konu ise Huawei Share özelliği oldu. Bu özellik sayesinde notebook üzerinde bulunan NFC etiketini telefonunuza okuttuğunuzda, telefonunuzda bulunan fotoğraf anında bilgisayara geçebiliyor. Ek olarak metin kopyalama/yapıştırma, doküman paylaşımı gibi konularda da kullanılacak.

Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı
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MateBook serisinin imza özelliklerinden olan klavye tuşu arkasına saklanan kamera yerini koruyor. Ses konusunda da Dolby Atmos ile özel bir çalışma yapılmış. Son olarak batarya boyutu 57.4 Wh olan MateBook X Pro'nun fiyatlar ise şu şekilde:

Intel Core i5 8265U + 8 GB RAM + 512 GB depolama: 1599 Euro

Intel Core i7 8565U + 16 GB RAM + 1 TB depolama: 1999 Euro

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!"

MateBook 14

Yeni MateBook X Pro’nun ardından ailenin bir başka üyesi diyebileceğimiz MateBook 14 tanıtıldı. MateBook 14, 2160 x 1440 çözünürlüğünde 14 inç ekran ile gelecek. 300 nit parlaklığa ulaşan bu panel sRGB renk gamutunun yüzde100’ünü karşılıyor.

Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı
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İşlemci ve depolama seçenekleri dahil diğer pek çok detay MateBook X Pro modeliyle benzer. Huawei Share ismindeki akıllı telefonlar ile bağlantı kolaylığı sağlayan özellik MateBook 14’de de bulunuyor. MateBook 14’ün fiyat etiketi ise şu şekilde:

Intel Core i5 8265U + 8 GB RAM + 512 GB depolama: 1199 Euro

Intel Core i7 8565U + 16 GB RAM + 512 GB depolama + dokunmatik panel: 1499 Euro


https://consumer.huawei.com/en/laptops/matebook-x-pro-2019/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AirSupport 2 ay
Önceden bu firmalar fiyatları aşşağı çekiyorlardı. Şimdi bunlarda katılmışlar bu piyasa furyasına...
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scorpion20 2 ay AirSupport
kendini kanıtlayan her firmanın yaptığı gibi
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khaos 2 ay
deyim yerindeyse apple'ın ve samsung'un fiyat konusnda şımarması 10 yılı buldu malesef huawei 3 yılda iyice şımardı
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tesbihcekenhoroz 2 ay
Piyasaya noluyo anlamis degilim bundan 3 sene önce iPhone 1000$ satildi diye Amerikalılar ve teçhizat blogerlar tarafından Apple linç edilmişti artık alıştı herkes huawei yeni smartphone tanitimi yapti dusunulen fiyat 2600$ şaka gibi. Eskiden Apple pahali diyoduk macbook el yakiyo diyoduk xiaomi ve huawei fiyat olarak Apple urunleri gecti bile.
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ssbrutality 2 ay
Bunun bir önceki sürümünde Mx150 kullandılar ve Mx150'nin 250 den güçlü olduğu söyleniyor.
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sreylare 2 ay
Son cümlede ufak bir yazım hatası var, 512 GB yerine 512 TB yazılmış.
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Kefelon 2 ay sreylare
Merhaba,
Uyarı için teşekkür ederim. Düzeltildi.
İyi forumlar.
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KızgınHokkabaz 2 ay
X Pro güzel bir cihaz, fakat fiyatlar gerçekten çok yüksek. Bu fiyatlarla Dell XPS ve Macbook Pro ile rekabet etmesi güç.
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pspoor 2 ay
Ozellikle Matebook pro x gercekten guzel bir cihaza benziyor, lakin fiyatlar iyice ucmaya basladi. Hani artik anormal veya pahali bile diyemiyoruz. 300-400 € indirim yapsalar anca "pahali" sinifina girecek cihazlar...
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