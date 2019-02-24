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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!

Huawei’nin merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu an itibariyle tanıtıldı. Huawei Mate X ismindeki cihaz, 5G bağlantı desteği ve üç arka kamera gibi özelliklere sahip. Detaylar haberimizde.
2 ay
9,9b
1
54
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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2019 yılı akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir modellerini sergilediği yıl olarak hatırlanacak. Huawei de Barselona'da düzenlediği etkinlik ile birlikte katlanabilir Huawei Mate X modelini an itibariyle tanıttı. Mobil Dünya Kongresi’nin en çok konuşulacak cihazlarından biri gün yüzüne çıkmış oldu.

8 inç katlanabilir ekran

Samsung’un birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Fold’u katladığınızda büyük ekran iç tarafta kalıyor ve siz daha küçük boyutlu ikinci bir ekranı kullanıyordunuz. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrandan oluşuyor. Cihazı katladığınızda bu ekran ikiye bölünerek daha kompakt bir hal alıyor. Açık hali 8.05 inç olan ekran katlandığında iki ekran oluşuyor. Ekranları biri 6.6 inç diğeri ise 6.38 inç boyutunda. Ekranlar hakkındaki detaylı bilgiler ise şu şekilde:

  • 6.6 inç (19.5:9 en boy oranı, 2480 x 1148 çözünürlük) kapalı konumda ana ekran.
  • 6.4 inç (25:9 en boy oranı, 2480 x 892 çözünürlük) kapalı konumda arka taraftaki ekran.
  • 8 inç (8:7.1 en boy oranı, 2480 x 2200) açık konumda ekran.
Cihazın kapalı halinin kalınlığı oldukça iddialı. Açık durumda 5.4 mm kalınlığa sahip olan telefon kapandığında 11 mm kalınlığa ulaşıyor. Neredeyse sıradan bir akıllı telefon boyutlarına gelebiliyor. Çerçeve kalınlıklarının ince olması da cihaza farklı bir hava katmış.
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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5G bağlantı destekli ilk katlanabilir telefon

Huawei Mate X, Kirin 980 yonga setinden gücünü alıyor. Diğer katlanabilir akıllı telefonlardan en büyük farkı ise 5G bağlantı desteğine sahip olması. Huawei tarafından geliştirilen Balong 5000 isimli 5G modem yongası bu desteğin mimarı konumunda. Bu sayede Huawei Mate X dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu olma özelliğine sahip. RAM boyutu ise 8 GB olarak belirtildi.

Leica ile geliştirilen üçlü arka kamera

Huawei Mate X'in arka tarafına baktığımızda üçlü arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Bu kameralar Leica iş birliği ile geliştirilmiş. Hemen altlarında ise çift ton led flash bulunuyor. Piyano siyahı olan bu kısımın en sonunda ise Huawei logosu yerini almış. Ana kamera 40 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kameralar ise 16 MP geniş açı ve 8 MP telefoto sensöre sahip.
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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Tahmin edebileceğiniz gibi bu üç arka kamerayı ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Katlı halde arka tarafta kalan ekran kısmı kamerayı kapatmayacak şekilde yerleşiyor. Bu sayede üçlü arka kamera paketinin tüm özelliklerinden ön kameraymış gibi faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca siz fotoğraf çekerken karşınızdaki kişi arka tarafta bulunan ekran üzerinden kendini görebiliyor.
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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55W hızlı şarj 

4500 mAh batarya ile gelen Huawei Mate X şarj konusunda da oldukça iddialı. 55W Huawei SuperCharge hızlı şarj desteğiyle rakiplerine meydan okuyor. Kutu içerisine dahili olarak gelen şarj cihazıyla birlikte 30 dakika içerisinde cihazın şarjını yüzde 85 seviyesine geliyor. Huawei CEO'su şarj hızının iPhone XS Max'e kıyasla yüzde 600 daha hızlı olduğunu beliritti.
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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Fiyatlandırma ve çıkış tarihi

Huawei Mate X hiç şüphesiz oldukça dikkat çekici bir akıllı telefon. İçinde bulunduğumuz yılın en büyük iki trendi olan katlanabilir ekran ve 5G desteği bu cihazda birleşmiş. Haliyle 2019 yılının yıldız ürünlerinden biri olacak. Tüm bu özellikler kullanıcılara 2299 Euro fiyat etiketiyle sunuluyor. Cihazın sadece 8 GB RAM ve 512 GB depolamadan oluşan Yıldızlar Arası Mavi rengi satılacak. Çıkış tarihi ise 2019'un ortası olarak belirtiliyor. 
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!
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Huawei Mate X özellikleri

  • Ekran: 8 inç 8:7.1 en boy oranına sahip 2480 x 2200 çözünürlük (açık halde), 6.6 inç 19.5:9 en boy oranına sahip 2480 x 1148 çözünürlük (kapalı halde ana ekran), 6.4 inç 25:9 en boy oranına sahip 2480 x 892 çözünürlük (kapalı halde arka ekran)
  • Boyutlar: 146.2 x 161.3 x 5.4 mm (açık halde), 78.3 x 161.3 x 11 mm (katlı halde)
  • İşlemci: Kirin 980
  • RAM: 8 GB
  • Kamera: 40 MP + 16 MP (geniş açı) + 8 MP (telefoto)
  • Depolama: 512 GB
  • Batarya: 4500 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
  • Diğer:  Parmak izi (yan taraftan), 5G (Balong 5000 modem), 55W hızlı şarj
  • Fiyatlandırma: 2299 Euro (8 GB / 512 GB)

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GoldPunch 2 ay en beğenilen
Her açıdan Galaxy Fold'dan daha güzel duruyor.
Edit: 2299 Euro olarak açıklandı.
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Kefelon 2 ay birvarmışbiryokmuş
Merhaba,
Tanıtım esnasında Huawei Mate X için özel olarak geliştirilmiş bir kılıf da gösterildi. Buyurun gif halini inceleyebilirsiniz;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Fotoğraf şeklinde gösterilemeyeceği için habere ilave etmedim.
İyi günler
Merhaba,Tanıtım esnasında Huawei Mate X için özel olarak geliştirilmiş bir kılıf da gösterildi. Buyurun gif halini inceleyebilirsiniz;
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1 Yanıt Yanıtla +19
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sariduru 2 ay
Samsung'un katlanabilir telefonunu gördüğümde konsept olarak kullanışsız gelmişti fakat bu telefon gerçekten efsane olmuş.
4,500 mAh batarya böylesine büyük bir ekran(8.0 inch) için küçük kalsa da anladığım kadarıyla telefonu katlanabilir yapmak için batarya boyutundan feragat etmeleri gerekiyor zira Samsung'da da batarya(4380 mAh) küçüktü.
Atlanmaması gereken bir diğer özellik de 55W hızlı şarj ile gelmesi, Oppo'nun 50W'lık rekorunu kırmışlar.
Teknoloji hızlı gelişiyor, bakalım daha neler göreceğiz.
Samsung'un katlanabilir telefonunu gördüğümde konsept olarak kullanışsız gelmişti fakat bu telefon gerçekten efsane olmuş.4,500 mAh batarya böylesine büyük...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Robot Doktoru 2 ay
2300 euro tüm dünya için çok yüksek. tabi alıcıları çıkarmı çıkar
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C_many 2 ay
Türkiye ekonomisi çöktü, İnan’ın bana gelişmemiş Asya ülkelerinin bile alım gücü güçlü bize göre. Böyle şeyler bizim ülkemizde lüks olarak geçecek ve sadece bir zümreyi portföy olarak alacaklar. Yazıklar olsun tüm gençlere bu cihazları çok görenlere. Bir üniversite öğrencisi nasıl alsın bunu.
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DH Misafiri 2 ay
Mate x mi Galaxy Fold mu tabii ki de mate x hem çentiksiz hem daha çekici bahri kameralarda leica lens
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DH Misafiri 2 ay
Zaten ekranlar cam değil plastik gibi bir malzemeden yapılmış kolaycakırılacağını sanmıyorum.
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DH Misafiri 2 ay
Amiral gemileri 650-750 dolardı çentik koydular 1000-1500 dolar oldular Ekranı eğdik dediler 1800-3000 dolar oldu ilerdede AR gözlük yaptık diyip 5000 dolara k*k*layacaklar nereye varacak bu iş bilmiyorum...
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borukuzen 2 ay
Son bir kaç yılın en atak firması hiç şüphesiz huawei. İlerleyen yıllarda teknolojinin daha işlevsel ve ucuzlamış haliyle tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyorum.
Yolun açık olsun Huawei.
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nightsoldier 2 ay
Yeni bir teknolojinin ilk ornekleri her zaman pahali olmuştur. Buraya kadar normal. Ancak defter gibi acilan degil de eski tip kapakli tasarim daha kullanisli olabilir belki de.
Motorolanin razr konsepti eski tip kapakli tasarim anlayisi ile huawei ve samsungun sundugu bu tasarima yeni bir anlayış getirecek, tuketiciler secimini hangi tasarimdan yana kullanacagina gore sektör kendini sekillendirecektir.
Yalniz su da var ki yeni bir teknolojinin ilk ornekleri her zaman eksilerle doludur ve cikacak sorunlarla bogusacak olanlar hep bu ilk teknolojiyi kullanan kitle olacaktir. Bu anlamda acele etmeyip beklemek ve bu teknolojinin oturmasi akabinde satin alom kararini vermek daha dogru geliyor bana...
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Tengrist 2 ay
Boş işler bunlar bir zamanlar kızaklı Nokia N97 vardı hatırlayan yok bunlarda aynı sonu yaşayacaklar
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scorpion20 2 ay Tengrist
ilk çıkan her zaman risklidir
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exdanples 2 ay
O kadar katlanabilir telefon yapıyorlar şu kameraları telefonun direk içine gömülü olarak tasarlayamıyorlar bence birazda buna odaklanmak lazım
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Fenomenon 2 ay
herkes fiyatı eleştirmiş ama adamların amacı zaten satmak değilki. fiyatı düşürseler belki talep artacak ama o kadar telefon üretebilecekler mi?? şuan amaçları sadece biz bunu yapıyoruz demek.
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orkan_pp.1 2 ay Fenomenon
Aynen katılıyorum
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