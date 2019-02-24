Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!

2019 yılı akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir modellerini sergilediği yıl olarak hatırlanacak. Huawei de Barselona'da düzenlediği etkinlik ile birlikte katlanabilir Huawei Mate X modelini an itibariyle tanıttı. Mobil Dünya Kongresi’nin en çok konuşulacak cihazlarından biri gün yüzüne çıkmış oldu.

8 inç katlanabilir ekran

Samsung’un birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Fold’u katladığınızda büyük ekran iç tarafta kalıyor ve siz daha küçük boyutlu ikinci bir ekranı kullanıyordunuz. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrandan oluşuyor. Cihazı katladığınızda bu ekran ikiye bölünerek daha kompakt bir hal alıyor. Açık hali 8.05 inç olan ekran katlandığında iki ekran oluşuyor. Ekranları biri 6.6 inç diğeri ise 6.38 inç boyutunda. Ekranlar hakkındaki detaylı bilgiler ise şu şekilde:



6.6 inç (19.5:9 en boy oranı, 2480 x 1148 çözünürlük) kapalı konumda ana ekran.

6.4 inç (25:9 en boy oranı, 2480 x 892 çözünürlük) kapalı konumda arka taraftaki ekran.

8 inç (8:7.1 en boy oranı, 2480 x 2200) açık konumda ekran.

Cihazın kapalı halinin kalınlığı oldukça iddialı. Açık durumda 5.4 mm kalınlığa sahip olan telefon kapandığında 11 mm kalınlığa ulaşıyor. Neredeyse sıradan bir akıllı telefon boyutlarına gelebiliyor. Çerçeve kalınlıklarının ince olması da cihaza farklı bir hava katmış.

5G bağlantı destekli ilk katlanabilir telefon

Huawei Mate X, Kirin 980 yonga setinden gücünü alıyor. Diğer katlanabilir akıllı telefonlardan en büyük farkı ise 5G bağlantı desteğine sahip olması. Huawei tarafından geliştirilen Balong 5000 isimli 5G modem yongası bu desteğin mimarı konumunda. Bu sayede Huawei Mate X dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu olma özelliğine sahip. RAM boyutu ise 8 GB olarak belirtildi.

Leica ile geliştirilen üçlü arka kamera

Huawei Mate X'in arka tarafına baktığımızda üçlü arka kamera paketi bizleri karşılıyor. Bu kameralar Leica iş birliği ile geliştirilmiş. Hemen altlarında ise çift ton led flash bulunuyor. Piyano siyahı olan bu kısımın en sonunda ise Huawei logosu yerini almış. Ana kamera 40 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kameralar ise 16 MP geniş açı ve 8 MP telefoto sensöre sahip.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu üç arka kamerayı ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Katlı halde arka tarafta kalan ekran kısmı kamerayı kapatmayacak şekilde yerleşiyor. Bu sayede üçlü arka kamera paketinin tüm özelliklerinden ön kameraymış gibi faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca siz fotoğraf çekerken karşınızdaki kişi arka tarafta bulunan ekran üzerinden kendini görebiliyor.

55W hızlı şarj

4500 mAh batarya ile gelen Huawei Mate X şarj konusunda da oldukça iddialı. 55W Huawei SuperCharge hızlı şarj desteğiyle rakiplerine meydan okuyor. Kutu içerisine dahili olarak gelen şarj cihazıyla birlikte 30 dakika içerisinde cihazın şarjını yüzde 85 seviyesine geliyor. Huawei CEO'su şarj hızının iPhone XS Max'e kıyasla yüzde 600 daha hızlı olduğunu beliritti.

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi

Huawei Mate X hiç şüphesiz oldukça dikkat çekici bir akıllı telefon. İçinde bulunduğumuz yılın en büyük iki trendi olan katlanabilir ekran ve 5G desteği bu cihazda birleşmiş. Haliyle 2019 yılının yıldız ürünlerinden biri olacak. Tüm bu özellikler kullanıcılara 2299 Euro fiyat etiketiyle sunuluyor. Cihazın sadece 8 GB RAM ve 512 GB depolamadan oluşan Yıldızlar Arası Mavi rengi satılacak. Çıkış tarihi ise 2019'un ortası olarak belirtiliyor.

Huawei Mate X özellikleri

Ekran: 8 inç 8:7.1 en boy oranına sahip 2480 x 2200 çözünürlük (açık halde), 6.6 inç 19.5:9 en boy oranına sahip 2480 x 1148 çözünürlük (kapalı halde ana ekran), 6.4 inç 25:9 en boy oranına sahip 2480 x 892 çözünürlük (kapalı halde arka ekran)

8 inç 8:7.1 en boy oranına sahip 2480 x 2200 çözünürlük (açık halde), 6.6 inç 19.5:9 en boy oranına sahip 2480 x 1148 çözünürlük (kapalı halde ana ekran), 6.4 inç 25:9 en boy oranına sahip 2480 x 892 çözünürlük (kapalı halde arka ekran) Boyutlar: 146.2 x 161.3 x 5.4 mm (açık halde), 78.3 x 161.3 x 11 mm (katlı halde)

146.2 x 161.3 x 5.4 mm (açık halde), 78.3 x 161.3 x 11 mm (katlı halde) İşlemci: Kirin 980

Kirin 980 RAM: 8 GB

8 GB Kamera: 40 MP + 16 MP (geniş açı) + 8 MP (telefoto)

40 MP + 16 MP (geniş açı) + 8 MP (telefoto) Depolama: 512 GB

512 GB Batarya: 4500 mAh

4500 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Diğer: Parmak izi (yan taraftan), 5G (Balong 5000 modem), 55W hızlı şarj

Parmak izi (yan taraftan), 5G (Balong 5000 modem), 55W hızlı şarj Fiyatlandırma: 2299 Euro (8 GB / 512 GB)