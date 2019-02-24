Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı!

8 inç katlanabilir ekran
Samsung’un birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Fold’u katladığınızda büyük ekran iç tarafta kalıyor ve siz daha küçük boyutlu ikinci bir ekranı kullanıyordunuz. Huawei Mate X ise tek bir katlanabilir ekrandan oluşuyor. Cihazı katladığınızda bu ekran ikiye bölünerek daha kompakt bir hal alıyor. Açık hali 8.05 inç olan ekran katlandığında iki ekran oluşuyor. Ekranları biri 6.6 inç diğeri ise 6.38 inç boyutunda. Ekranlar hakkındaki detaylı bilgiler ise şu şekilde:
- 6.6 inç (19.5:9 en boy oranı, 2480 x 1148 çözünürlük) kapalı konumda ana ekran.
- 6.4 inç (25:9 en boy oranı, 2480 x 892 çözünürlük) kapalı konumda arka taraftaki ekran.
- 8 inç (8:7.1 en boy oranı, 2480 x 2200) açık konumda ekran.
5G bağlantı destekli ilk katlanabilir telefon
Huawei Mate X, Kirin 980 yonga setinden gücünü alıyor. Diğer katlanabilir akıllı telefonlardan en büyük farkı ise 5G bağlantı desteğine sahip olması. Huawei tarafından geliştirilen Balong 5000 isimli 5G modem yongası bu desteğin mimarı konumunda. Bu sayede Huawei Mate X dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu olma özelliğine sahip. RAM boyutu ise 8 GB olarak belirtildi.
Leica ile geliştirilen üçlü arka kamera
55W hızlı şarj
Fiyatlandırma ve çıkış tarihi
Huawei Mate X özellikleri
- Ekran: 8 inç 8:7.1 en boy oranına sahip 2480 x 2200 çözünürlük (açık halde), 6.6 inç 19.5:9 en boy oranına sahip 2480 x 1148 çözünürlük (kapalı halde ana ekran), 6.4 inç 25:9 en boy oranına sahip 2480 x 892 çözünürlük (kapalı halde arka ekran)
- Boyutlar: 146.2 x 161.3 x 5.4 mm (açık halde), 78.3 x 161.3 x 11 mm (katlı halde)
- İşlemci: Kirin 980
- RAM: 8 GB
- Kamera: 40 MP + 16 MP (geniş açı) + 8 MP (telefoto)
- Depolama: 512 GB
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Diğer: Parmak izi (yan taraftan), 5G (Balong 5000 modem), 55W hızlı şarj
- Fiyatlandırma: 2299 Euro (8 GB / 512 GB)
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Edit: 2299 Euro olarak açıklandı.
Tanıtım esnasında Huawei Mate X için özel olarak geliştirilmiş bir kılıf da gösterildi. Buyurun gif halini inceleyebilirsiniz;
Fotoğraf şeklinde gösterilemeyeceği için habere ilave etmedim.
İyi günler
4,500 mAh batarya böylesine büyük bir ekran(8.0 inch) için küçük kalsa da anladığım kadarıyla telefonu katlanabilir yapmak için batarya boyutundan feragat etmeleri gerekiyor zira Samsung'da da batarya(4380 mAh) küçüktü.
Atlanmaması gereken bir diğer özellik de 55W hızlı şarj ile gelmesi, Oppo'nun 50W'lık rekorunu kırmışlar.
Teknoloji hızlı gelişiyor, bakalım daha neler göreceğiz.