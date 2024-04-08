Huawei yeni aracını kısa süre sonra tanıtıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl sonlarında Chery ile ortaklaşa Luxeed S7 elektrikli otomobilini tanıtan Huawei, bu yıl modeli biraz daha geliştiriyor. Hafta içerisinde modelin yeni versiyonları resmi bir lansmanda tanıtılacak.

Huawei 11 Nisan

11 Nisan tarihinde yapılacak olan lansmanda Huawei Luxeed S7 elektrikli otomobil modelinin iki yeni versiyonu gün yüzüne çıkacak. Bu iki versiyonun bir miktar değiştirilmiş ölçülere ve ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor.

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Ayrıca her iki versiyonun da Luxeed S7 Max RS gibi 150kW + 215kW çift motor barındıracağı ifade edilirken orijinal fiyatın korunacağı dile getiriliyor. Yıl içerisinde bu iki versiyonun piyasaya çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan firmanın gecikme yaşayan amiral gemisi Huawei P70 modelinin ve MateBook X Pro amiral gemisi dizüstü serisinin aynı tarihteki lansmanda resmi olarak tanıtılacağı da konuşuluyor.

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