Huawei yeni aracını kısa süre sonra tanıtıyor

Huawei 11 Nisan
11 Nisan tarihinde yapılacak olan lansmanda Huawei Luxeed S7 elektrikli otomobil modelinin iki yeni versiyonu gün yüzüne çıkacak. Bu iki versiyonun bir miktar değiştirilmiş ölçülere ve ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor.
Ayrıca her iki versiyonun da Luxeed S7 Max RS gibi 150kW + 215kW çift motor barındıracağı ifade edilirken orijinal fiyatın korunacağı dile getiriliyor. Yıl içerisinde bu iki versiyonun piyasaya çıkması bekleniyor.
Diğer taraftan firmanın gecikme yaşayan amiral gemisi Huawei P70 modelinin ve MateBook X Pro amiral gemisi dizüstü serisinin aynı tarihteki lansmanda resmi olarak tanıtılacağı da konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...