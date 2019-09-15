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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Watch GT 2'nin kısa bir tanıtım filmi yayınlandı

Huawei, 19 Eylül'de Almanya'nın Münih kentinde düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı saatini tanıtacak. Huawei Watch GT 2'nin yeteneklerine ışık tutan kısa bir teaser videosu yayınlandı.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei Watch GT 2'nin 19 Eylül tarihinde Mate 30 serisi ile birlikte tanıtılacağı doğrulanmıştı. HarmonyOS işletim sistemi ile çalışan ilk akıllı saat olarak piyasaya sürülecek Huawei Watch GT 2'nin yeni tanıtılan Kirin A1 yonga setiyle güçlendirileceği bildiriliyor.
Ayrıca Bkz. "LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüsü ortaya çıktı"
Akıllı saatin yeteneklerini konusunda ipuçları veren kısa bir tanıtım filmi yayınlandı. Görüntüler cihazın egzersiz, koşu ve yüzme gibi spor aktiviteleri için ideal olacağına işaret ediyor. Ayrıca, GT 2'nin biri daha “sportif”, diğeri ise deri kayışlı “klasik” tasarıma sahip iki farklı model olarak çıkacağı söyleniyor.

Pil kapasitesi artıyor

Akıllı saatin görselleri daha önce internete sızdırılmıştı. Bununla birlikte yeni GT 2'nin şu anki mevcut modelde yer alan 420 mAh'lik pilden daha büyük bir pille geleceğini öğrenmiştik. Cihaz 445 mAh kapasiteli bir pil içerecek.
Huawei Watch GT 2'nin mikrofon ve hoparlöre sahip olacağı bildiriliyor. Bu sayede kullanıcılar doğrudan saat üzerinden arama yapabilecekler. Henüz GT 2'nin 4G modelinin olup olmayacağı hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Tüm detayları bir kaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.


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alaz1903 1 sa.
HarmonyOs'lu ürünler gelmeye başladı.
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