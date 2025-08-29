Dengeler değişti: Akıllı saatlerin lideri artık Apple değil

Liderlik Huawei'ye geçti
Rapora göre küresel akıllı saat sevkiyatları beş çeyrektir süren düşüş trendini kırarak yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Huawei ise bu dönemde sevkiyatlarını yüzde 52 oranında artırarak en büyük sıçramayı yapan marka oldu. Bu başarının arkasında, özellikle 100–400 dolar aralığında geniş ürün yelpazesi sunması ve akıllı telefon–IoT entegrasyonunu güçlendirmesi yer alıyor. Şirketin sevkiyatlarının yüzde 75’ten fazlası Çin’den gelse de, EMEA ve Asya-Pasifik bölgelerine açılım da büyümeyi destekledi.
Pazarın diğer oyuncularından Xiaomi, uygun fiyatlı modellerle yüzde 38 büyüdü. Çocuklara yönelik akıllı saatleriyle bilinen imoo ise yüzde 21 artışla kendi segmentinde liderliğini sürdürdü. Samsung ise Galaxy Watch 7'nin beklenen ivmeyi yakalayamaması nedeniyle yüzde 3 düşüş yaşadı. Counterpoint, 2025 genelinde küresel akıllı saat pazarının yüzde 3 büyümesini öngörüyor.
