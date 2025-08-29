Dengeler değişti: Akıllı saatlerin lideri artık Apple değil

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Küresel akıllı saat pazarında dengeler değişiyor. Counterpoint Research’in 2025 ikinci çeyrek raporuna göre Huawei, ilk kez Apple’ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Huawei’nin bu başarısının arkasındaki en büyük itici güç ise Çin pazarının büyüklüğü oldu.

Liderlik Huawei'ye geçti

Rapora göre küresel akıllı saat sevkiyatları beş çeyrektir süren düşüş trendini kırarak yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Huawei ise bu dönemde sevkiyatlarını yüzde 52 oranında artırarak en büyük sıçramayı yapan marka oldu. Bu başarının arkasında, özellikle 100–400 dolar aralığında geniş ürün yelpazesi sunması ve akıllı telefon–IoT entegrasyonunu güçlendirmesi yer alıyor. Şirketin sevkiyatlarının yüzde 75’ten fazlası Çin’den gelse de, EMEA ve Asya-Pasifik bölgelerine açılım da büyümeyi destekledi.

Tam Boyutta Gör Huawei’nin başarısının ardında yerel pazar etkisi, ürün çeşitliliği ve ekosistem uyumunun bulunduğu vurgulandı. Apple cephesinde ise tablo tersine. Şirketin sevkiyatları ikinci çeyrekte yüzde 3 düştü. Böylelikle Apple, üst üste yedinci çeyrekte de düşüş yaşadı. Bununla birlikte Apple, sağlık takibindeki hassasiyet ve sadık iOS kullanıcı kitlesi sayesinde premium segmentte liderliğini koruyor.

Pazarın diğer oyuncularından Xiaomi, uygun fiyatlı modellerle yüzde 38 büyüdü. Çocuklara yönelik akıllı saatleriyle bilinen imoo ise yüzde 21 artışla kendi segmentinde liderliğini sürdürdü. Samsung ise Galaxy Watch 7’nin beklenen ivmeyi yakalayamaması nedeniyle yüzde 3 düşüş yaşadı. Counterpoint, 2025 genelinde küresel akıllı saat pazarının yüzde 3 büyümesini öngörüyor.

