Huawei Watch D2, tansiyon ölçümünü hatırlatacak

Planlı tansiyon ölçümü özelliği geliyor
Gelecek özellik, kullanıcıların belirli zamanlarda, ister tek sefer ister düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmak için hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu hatırlatıcıların, ayakta tansiyon ölçümlerinde olduğu gibi otomatik başlatma özelliğiyle gelmesi muhtemel. Bu durumda saat, hatırlatıcı çaldıktan birkaç saniye sonra otomatik olarak ölçüm almaya başlayacak. Gece ölçümleri de manuel giriş olmadan yapılacak.
Huawei Watch D2'nin yeni planlı tansiyon ölçüm özelliği 19 Eylül'de kullanıma sunulacak. Bu tarihte Huawei'nin yeni Watch GT 6 akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.
