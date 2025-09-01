Huawei Watch D2, tansiyon ölçümünü hatırlatacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch D2, kullanıcının istediği anda tansiyon ölçümü sunuyor. Ayrıca, 24 saatlik süre boyunca belirli aralıklarla ölçümlerin alındığı ve gündüz ve gece ortalamalarının hesaplandığı ayakta tansiyon izleme özelliği mevcut. Watch D2 artık planlı tansiyon ölçümü özelliğine kavuşuyor.

Planlı tansiyon ölçümü özelliği geliyor

Gelecek özellik, kullanıcıların belirli zamanlarda, ister tek sefer ister düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmak için hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu hatırlatıcıların, ayakta tansiyon ölçümlerinde olduğu gibi otomatik başlatma özelliğiyle gelmesi muhtemel. Bu durumda saat, hatırlatıcı çaldıktan birkaç saniye sonra otomatik olarak ölçüm almaya başlayacak. Gece ölçümleri de manuel giriş olmadan yapılacak.

Huawei Watch D2’nin yeni planlı tansiyon ölçüm özelliği 19 Eylül'de kullanıma sunulacak. Bu tarihte Huawei’nin yeni Watch GT 6 akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.

