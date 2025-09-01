Giriş
    Huawei Watch D2, tansiyon ölçümünü hatırlatacak

    Huawei, Watch D2 akıllı saati için yakında kullanıma sunulması beklenen planlanmış tansiyon ölçümü özelliğini duyurdu. Yeni özellikle kullanıcıların tansiyonlarını takip etmesi kolaylaşacak.

    Huawei Watch D2 akıllı saat planlı tansiyon ölçümü Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch D2, kullanıcının istediği anda tansiyon ölçümü sunuyor. Ayrıca, 24 saatlik süre boyunca belirli aralıklarla ölçümlerin alındığı ve gündüz ve gece ortalamalarının hesaplandığı ayakta tansiyon izleme özelliği mevcut. Watch D2 artık planlı tansiyon ölçümü özelliğine kavuşuyor.

    Planlı tansiyon ölçümü özelliği geliyor

    Gelecek özellik, kullanıcıların belirli zamanlarda, ister tek sefer ister düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmak için hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanıyacak. Bu hatırlatıcıların, ayakta tansiyon ölçümlerinde olduğu gibi otomatik başlatma özelliğiyle gelmesi muhtemel. Bu durumda saat, hatırlatıcı çaldıktan birkaç saniye sonra otomatik olarak ölçüm almaya başlayacak. Gece ölçümleri de manuel giriş olmadan yapılacak.

    Huawei Watch D2’nin yeni planlı tansiyon ölçüm özelliği 19 Eylül'de kullanıma sunulacak. Bu tarihte Huawei’nin yeni Watch GT 6 akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

