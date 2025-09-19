Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch GT 6 Serisi tanıtıldı: 21 güne kadar pil ömrü!

    Huawei, Watch GT 6 Pro ve Watch GT 6 akıllı saatlerini Paris lansmanında tanıttı. WATCH GT 6 Serisi, tek şarjla 21 güne kadar batarya ömrü ve güçlendirilmiş GPS konumlandırma doğruluğu sağlıyor.

    Huawei Watch GT 6 Serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni nesil akıllı saat serisi Watch GT 6'yı resmi olarak duyurdu. Önceki modellere göre daha uzun pil ömrü ve geliştirilmiş GPS performansı sunan bu saatler, özellikle spor ve sağlık takibi konusunda dikkat çekiyor.

    Uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor

    Seride iki model yer alıyor: Standart GT 6 ve GT 6 Pro. Standart 41 mm GT 6 modeli, tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunarken, Pro ve 46 mm standart modelleri için bu süre 21 güne kadar çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki nesil 41 mm Watch GT 5 yalnızca 7 gün, 46 mm GT 5 ve GT 5 Pro ise 14 gün pil ömrü sağlıyordu.

    Huawei Watch GT 6 Serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    GPS performansında da önemli bir geliştirme yapılmış. Huawei, yeni GT 6 serisinin konum belirleme sisteminin selefine göre %20 daha hassas olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Watch GT 6 Pro, bisiklet kullanıcıları için geliştirilmiş sanal güç ölçer ile gelen ilk akıllı saat olarak öne çıkıyor. Bu özellik, antrenman yoğunluğunu ölçmek için “en doğru ve bilimsel yöntem” olarak tanımlanıyor. Huawei Health uygulamasıyla entegre edildiğinde, kullanıcılar bisiklet hızı dahil olmak üzere temel antrenman metriklerini takip edebiliyor.

    Standart GT 6 modeli ise yeni TruSense sistemi sayesinde kapsamlı sağlık analizleri sunuyor. Bunlar arasında detaylı kardiyovasküler raporlar da bulunuyor. Tasarım açısından, GT 6 Pro selefiyle benzer bir görünüme sahip. Standart model de önceki nesil ile benzer bir tasarımı koruyor.

    Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri

    • Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm
    • Ağırlık: 54,7 gram
    • Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel
    • Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
    • Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
    • Pil ömrü: 21 güne kadar

    Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri

    • Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm
    • Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g
    • Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel
    • Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
    • Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
    • Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar

    Huawei Watch GT 6 Serisi fiyatları ve çıkış tarihi

    Huawei Watch GT 6 Serisi halihazırda Türkiye'ye özel fırsatlar ve hediyelerle ön satışa sunulmuş durumda. GT 6 Pro modelini alanlara 3.398 TL değerinde FreeBuds SE 3 EasyFit3 kayış hediye edilirken standart modeli alana EasyFit3 kayış hediyesi sunuluyor.

    • Huawei Watch GT 6 Pro: 15.999 TL, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Siyah, Kahverengi, Titanyum.
    • Huawei Watch GT 6: 9.999 TL, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Kahverengi, Siyah, Mor, Beyaz, Altın.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 4 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silindir kapak contası değişimi sonrası performans a way out türkçe yama motor sarsıntılı çalışıyor şap nerde satılır ont cihazı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum