Huawei Watch GT 6 Serisi tanıtıldı: 21 güne kadar pil ömrü!

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni nesil akıllı saat serisi Watch GT 6'yı resmi olarak duyurdu. Önceki modellere göre daha uzun pil ömrü ve geliştirilmiş GPS performansı sunan bu saatler, özellikle spor ve sağlık takibi konusunda dikkat çekiyor.

Uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor

Seride iki model yer alıyor: Standart GT 6 ve GT 6 Pro. Standart 41 mm GT 6 modeli, tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunarken, Pro ve 46 mm standart modelleri için bu süre 21 güne kadar çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki nesil 41 mm Watch GT 5 yalnızca 7 gün, 46 mm GT 5 ve GT 5 Pro ise 14 gün pil ömrü sağlıyordu.

Tam Boyutta Gör GPS performansında da önemli bir geliştirme yapılmış. Huawei, yeni GT 6 serisinin konum belirleme sisteminin selefine göre %20 daha hassas olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Watch GT 6 Pro, bisiklet kullanıcıları için geliştirilmiş sanal güç ölçer ile gelen ilk akıllı saat olarak öne çıkıyor. Bu özellik, antrenman yoğunluğunu ölçmek için “en doğru ve bilimsel yöntem” olarak tanımlanıyor. Huawei Health uygulamasıyla entegre edildiğinde, kullanıcılar bisiklet hızı dahil olmak üzere temel antrenman metriklerini takip edebiliyor.

Standart GT 6 modeli ise yeni TruSense sistemi sayesinde kapsamlı sağlık analizleri sunuyor. Bunlar arasında detaylı kardiyovasküler raporlar da bulunuyor. Tasarım açısından, GT 6 Pro selefiyle benzer bir görünüme sahip. Standart model de önceki nesil ile benzer bir tasarımı koruyor.

Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri

Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm

Ağırlık: 54,7 gram

Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel

Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69

Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

Pil ömrü: 21 güne kadar

Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri

Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm

Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g

Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel

Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69

Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar

Huawei Watch GT 6 Serisi fiyatları ve çıkış tarihi

Huawei Watch GT 6 Serisi halihazırda Türkiye'ye özel fırsatlar ve hediyelerle ön satışa sunulmuş durumda. GT 6 Pro modelini alanlara 3.398 TL değerinde FreeBuds SE 3 EasyFit3 kayış hediye edilirken standart modeli alana EasyFit3 kayış hediyesi sunuluyor.

Huawei Watch GT 6 Pro: 15.999 TL , 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Siyah, Kahverengi, Titanyum.

, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Siyah, Kahverengi, Titanyum. Huawei Watch GT 6: 9.999 TL, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Kahverengi, Siyah, Mor, Beyaz, Altın.

