Huawei Watch GT 6 Serisi tanıtıldı: 21 güne kadar pil ömrü!

Uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor
Seride iki model yer alıyor: Standart GT 6 ve GT 6 Pro. Standart 41 mm GT 6 modeli, tek şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunarken, Pro ve 46 mm standart modelleri için bu süre 21 güne kadar çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki nesil 41 mm Watch GT 5 yalnızca 7 gün, 46 mm GT 5 ve GT 5 Pro ise 14 gün pil ömrü sağlıyordu.
Standart GT 6 modeli ise yeni TruSense sistemi sayesinde kapsamlı sağlık analizleri sunuyor. Bunlar arasında detaylı kardiyovasküler raporlar da bulunuyor. Tasarım açısından, GT 6 Pro selefiyle benzer bir görünüme sahip. Standart model de önceki nesil ile benzer bir tasarımı koruyor.
Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri
- Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm
- Ağırlık: 54,7 gram
- Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel
- Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
- Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
- Pil ömrü: 21 güne kadar
Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri
- Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm
- Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g
- Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel
- Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
- Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
- Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar
Huawei Watch GT 6 Serisi fiyatları ve çıkış tarihi
Huawei Watch GT 6 Serisi halihazırda Türkiye'ye özel fırsatlar ve hediyelerle ön satışa sunulmuş durumda. GT 6 Pro modelini alanlara 3.398 TL değerinde FreeBuds SE 3 EasyFit3 kayış hediye edilirken standart modeli alana EasyFit3 kayış hediyesi sunuluyor.
- Huawei Watch GT 6 Pro: 15.999 TL, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Siyah, Kahverengi, Titanyum.
- Huawei Watch GT 6: 9.999 TL, 3 ay taksit imkanı, renk seçenekleri: Kahverengi, Siyah, Mor, Beyaz, Altın.
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.