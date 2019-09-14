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LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüsü ortaya çıktı

LG G Pad 5 10.1'in teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, üç yıl öncesinin amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 821 ile geldiği için eleştirilerin odağı oldu.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Android tabletler söz konusu olduğunda, Samsung ve Huawei, şüphesiz akla ilk gelen isimler. Güney Koreli mobil teknoloji devi LG ise bu ikilinin hemen ardından gelen isimler arasında.
Şirketin, yakın gelecekte G Pad serisi altında yeni bir tablet bilgisayar modelini tanıtması bekleniyor ancak cihaz, ismi ortaya çıkan yonga seti ile daha resmi olarak tanıtılmadan eleştirilerin odağı oldu.
Cihazın varlığı, XDA-Developers editörlerinden Mishaal Rahman tarafından çeşitli Google sertifikasyonları üzerinde ortaya çıkartıldı. Cihazın teknik özelliklerinden bir kısmı ve render görüntüleri böylelikle sızmış oldu.
Cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, LG G Pad 5 ismiyle karşımıza çıkan ve LM-T600L model numarasına sahip olan cihaz, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 16:10 en-boy oranına sahip 10.1 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla geliyor.
Yonga setine gelecek olursak, cihaz Snapdragon 821 yonga seti ile karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere Snapdragon 821, bundan yaklaşık üç yıl öncesinin amiral gemisi sınıfı yonga setlerindendi ve LG'nin 2019 yılında hala cihazlarında bu yonga setine yer veriyor olması büyük bir alay konusu oldu.
Yonga setine 4 GB'lık RAM kapasitesi ve 32 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Çok büyük ihtimalle cihazın dahili depolaması microSD kart yardımıyla arttırılabilir olacak.
Cihazda fiziksel bir parmak izi okuyucu yer alıyor ancak ne yazık ki NFC'si yok. Son olarak cihaz kutusundan LG UX tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.
Cihazın tasarımından da kısaca söz edecek olursak, render görüntülerindeki G Pad 5, ne çok ince ne de çok kalın sayılabilecek olan siyah çerçevelere sahip. Üst çerçevenin ortasında bir adet özçekim kamerası yer alıyor ve sensörün çözünürlüğü şu an için bilinmiyor.
Render görüntüleri ne yazık ki arka tasarımını da içermiyor ve cihazın tasarımını detaylı olarak görebilmek için bir süre beklememiz gerekiyor.

https://www.gizmochina.com/2019/09/14/lgs-upcoming-g-pad-5-10-1-inch-is-powered-by-an-old-soc/ Yorum Yaz
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napolyon94 5 sa. en beğenilen
Denizde kum, LG de s821 yonge seti bitmez.
G5-G6-G7fit alayi s821 :)
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BRNSpawn 3 sa.
821 çok eski kalmış. En azından S835 olsaydı daha doğru olurdu.
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Tengrist 3 sa.
Bence artık tabletler fuchsiaos ile çıkmalı telefon dan farkı olamalı
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napolyon94 5 sa. en beğenilen
Denizde kum, LG de s821 yonge seti bitmez.
G5-G6-G7fit alayi s821 :)
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