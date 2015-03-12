Huawei Watch fiyatlandırması ortaya çıktı

MWC 2015 fuarında tanıtılan ve en şık akıllı saatler arasında gösterilen Huawei Watch'ın fiyatlandırması merak konusu olmuştu. Kısaca teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse 42mm çapında 400x400 dairesel ekranda 286ppi piksel yoğunluğu sunabilen Huawei Watch Snapdragon işlemcisinden gücünü alırken 512MB sistem belleği ve 4GB depolama alanına sahip.

Su geçirmezlik, saat 6 eksenli jiroskop gibi özelliklerle de diğer akıllı saatlerden ayrılan Huawei Watch Android Wear 5.0.2 işletim sisteminin tüm özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Sınıfında en iddialı akıllı saatlerden birisi olan Huawei Watch'ın Almanya'da listelenmesi ile Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmış oldu. Black ve Silver versiyonları 350 Euro fiyata sahip iken Gold versiyonun 400 Euro'dan satıldığı görülüyor. Saatin bu fiyatlandırma ile direk olarak Apple Watch'ı rakibi olarak seçtiğini söylemek yanlış olmaz.