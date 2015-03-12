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Huawei Watch fiyatlandırması ortaya çıktı

4 yıl
3,6b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei Watch fiyatlandırması ortaya çıktı
MWC 2015 fuarında tanıtılan ve en şık akıllı saatler arasında gösterilen Huawei Watch'ın fiyatlandırması merak konusu olmuştu. Kısaca teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse 42mm çapında 400x400 dairesel ekranda 286ppi piksel yoğunluğu sunabilen Huawei Watch Snapdragon işlemcisinden gücünü alırken 512MB sistem belleği ve 4GB depolama alanına sahip.

Su geçirmezlik, saat 6 eksenli jiroskop gibi özelliklerle de diğer akıllı saatlerden ayrılan Huawei Watch Android Wear 5.0.2 işletim sisteminin tüm özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Sınıfında en iddialı akıllı saatlerden birisi olan Huawei Watch'ın Almanya'da listelenmesi ile Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkmış oldu. Black ve Silver versiyonları 350 Euro fiyata sahip iken Gold versiyonun 400 Euro'dan satıldığı görülüyor. Saatin bu fiyatlandırma ile direk olarak Apple Watch'ı rakibi olarak seçtiğini söylemek yanlış olmaz.
Erdi Özüağ'ın Huawei Watch akıllı saat incelemesini aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak izleyebilirsiniz. 

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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Nihayet 90'lı yılların bilim kurgu filmlerinden çıkma tasarım anlayışlarını değiştirmişler. Efendi olmuşlar. Bunu alır koluma takarım. Tabi şarjı en az 1 hafta gitmesi şartı ile. Benim için son kıstas bu.
Nihayet 90'lı yılların bilim kurgu filmlerinden çıkma tasarım anlayışlarını değiştirmişler. Efendi olmuşlar. Bunu alır koluma takarım. Tabi şarjı en az 1 hafta...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ottoman984 4 yıl
android wear handikapıyla ve bu fiyatla malesef listemden çıktı..saat tamam güzel ve iyi şeyler bekledik..tipten kaybeden gear s, tizen işletim sistemiyle öne çıkıyor gibi..
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eric13 4 yıl
Seiko demis ahahah ciddi olmak gerekirse en iyi akilli saat ama tek basina pek fonksiyonel degil sim kart yuvasi olsaydi tercih edilebilirsi. bu tele bagli olma sacmaliligi zaten bastan bu saatleri olduruyor
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mindtrap 4 yıl
Seiko ile bunu karşılaştıran var, biri elma diğeri armut. Apple watch ile karşılaştırılabilinir, bence bunun dizaynı watch kadar güzel olmuş, hatta çok daha zevkli bence. Adamlar ne fiyat koysa bize zaten pahalı olacak, paramız pul olmuş.
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aybey 4 yıl
çüşşş
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FromZeroToHero 4 yıl
Tamam teknolojik özellikleri falan filan heveslileri için gayet ilgi çekici ama şahsen bileğime böyle bişey takma ihtiyacı duymam. Kaldı ki bu kadar meblağlar çok çok ama çoook fazla. Bu meblağlara çok şık bir seiko sportura, kinetic veya premier perpetual alınabilir... Rica ediyorum; birisi çıkıp onun da uygulamasını yaparlar ekranda ister skeleton ister moon phase görürüm gibi şeyler yazmasın.
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frislusw 4 yıl
Milyon dolarlarimda olsa bu fiyata akıllı saat alicagima çok ünlü bir markanin kaliteli bir saatini alırım eminimki bundan daha fazla ilgi çeker
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DubSteq 4 yıl
Hani $999 olacaktı? Şükür okadar pahalı çıkmamış. Yinede biraz fiyatı fazla geldi.TR de 900TL'deb satılırsa belki alıcı bulabilir.Bekleyeceğim fiyatı düşsün sonra alırız :D . Tasarım oalrak Apple Watch'dan öte.
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Ac1DBuRN 4 yıl
Teknoloji takibi yapmayan insanlar için ismi itici gelebilir. Keşke donanım ve tasarımı kadar çekici bir isimle gelseydi de önyargısız yaklaşabilseydi insanlar. Güzel saat
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Das Boot 4 yıl
Nihayet 90'lı yılların bilim kurgu filmlerinden çıkma tasarım anlayışlarını değiştirmişler. Efendi olmuşlar. Bunu alır koluma takarım. Tabi şarjı en az 1 hafta gitmesi şartı ile. Benim için son kıstas bu.
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