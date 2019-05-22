Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri

Amerika'da kara listeye alınan Huawei'e karşı, Amerikan teknoloji şirketlerinden sonra İngiliz kökenli Japon şirketi olan ARM beklenmedik bir şekilde yaptırım uygulamaya karar verdi ve bu en kötüsü.

Amerika'da kara listeye alındığı için başta Google olmak üzere iş ortaklarının yaptırımıyla karşı karşıya kalan Huawei için daha kötü haber İngilitere'den geldi ve kendi işlemcileri için teknolojisini kullandığı ARM'ın da Çinli şirketle işbirliğini askıya alacağı anlaşıldı. Bu gelişme Huawei'in yakın zamanda telafi edemeyeceği en kötü yaptırım oldu, detaylar videoda.