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Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri

2 hf.
10,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da kara listeye alınan Huawei'e karşı, Amerikan teknoloji şirketlerinden sonra İngiliz kökenli Japon şirketi olan ARM beklenmedik bir şekilde yaptırım uygulamaya karar verdi ve bu en kötüsü.
Amerika'da kara listeye alındığı için başta Google olmak üzere iş ortaklarının yaptırımıyla karşı karşıya kalan Huawei için daha kötü haber İngilitere'den geldi ve kendi işlemcileri için teknolojisini kullandığı ARM'ın da Çinli şirketle işbirliğini askıya alacağı anlaşıldı. Bu gelişme Huawei'in yakın zamanda telafi edemeyeceği en kötü yaptırım oldu, detaylar videoda. 

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ymhaslaman 2 hf. en beğenilen
Video'dan anladığım;
ARM denen oluşum dünyadaki ülkelerin %95'inden daha güçlü.
Yanıtla +42
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AndroidS7180 2 hf.
Kim ne derse desin Çin’de çok büyük bir güç ama Amerika’nın hala Dünya üzerindeki en büyük güç olduğunun ispatıdır. Daha ölmedim gençler diyor.
3 Yanıt Yanıtla +36
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serafon 2 hf.
Motoru yerli olmayınca böyle oluyor
Yanıtla +31
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1 Avatar
Antares 6 gün
Yıllar önce ekonomi seminerlerinde Çin'in Amerika'yı yakaladığını yakın bir gelecekte geçeceğini söylerlerdi. Amerika da bunun farkında ve geçilmeden önlemini almaya çalışıyor. Tek sebep bu.
Bu yaptırımın sürekli olacağını düşünmüyorum. Tamam Amerika güçlü ama Çin de boş değil. Çoğu Amerikan firması üretimini Çin'de yaptırıyor. Ve elektronik aletlerin bir numaralı malzemesi olan yarı iletkenlerin büyük bölümü Çin'de çıkıyor. Yani Çin istese Apple telefon bile çıkaramaz. Karşılıklı fayda olduğu için olay bu noktalara gelmedi. Trump Çin'i zorlamaya başlarsa gelmemesi için bir sebep yok. Bunun sonu savaş bile olabilir. Dünya iyice gerilmeye başladı bir yandan Çin ABD, bir yandan Doğu Akdeniz ülkeleri.
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thsnblt 1 hf.
Trumpa inat huwai alcam elimdeki ibhonu satıp 😡😡😡
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pop-up 1 hf.
telafi edeceklerdir.
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cengizhan66 1 hf.
yaptirim sayesinde cinliler mobile ve pc cpusu ve ekran karti gelistirir artik boylece rekabet artar fiyatlar duser
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Last Peony 1 hf.
ABD düşmanlığı hat safhada girsin komünist cinlilere iyi oldu
not:xioami kullanıyorum
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quattrovalvole 1 hf.
P30 Pro 500Tl alınır.
Mate 20 Lite 400Tl alınır.
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Kartal Göz 2 hf.
Bence anlaşmaya varırlar.
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Antikaruh 2 hf.
Bu hareket kesinlikle Çin'i uyandırdı ... Adamlar en büyük şirketlerinin dahi nasıl bir kaç cümlelik madde ile tehlikeden tehlikeye atladığının farkına vardı.
Uzun vadede bu kesinlikle Çin'e yarayacaktır, kendi işlemci-gpu-işletim sistemi demek ABD'den tamamen bağımsız olmak demek. Zaman alacaktır onu herkes biliyor ama bunu Çin'de yapamayacaksa kim yapacak yani ?
Başaracak birisi varsa o da Çindir, ki buna uzun süredir ihtiyaçları var.
ABD en büyük müşteri ve yatırımcısını kaybedebilir. Zira Çin şu anda kendisine en yakın ülkeye dahi 2-3 kat fark atmakta ABD yatırımları açısından. Tamamen bağımsız bir Çin'i düşünemiyorum
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Subat 2 hf.
1000 liraya satan olursa alabilirim p30 pro modelini.
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omergokyar 6 gün Subat
Merhaba, dilerseniz (başkaları da olabilir) p20'yi (lite değil) 700 tl 'ye bırakacağım. Yemin ederim 2400 tl ye aldım 3 hafta önce. Bu google olayı çok canımı sıktı. Takas yapıyorum almıyorlar. Satmaya kalkıştım kimse mesaj atmıyor. Eğer dileyen olursa 3 haftalık p20'yi 700 tl ye veriyorum. Dileyen olursa istediği vakit telefonu gösterebilirim. Google olayı öyle çok canımı sıktı ki, keşke almasaymışım. Sıfır telefon para etmiyor şaka gibi.
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TEKINALP 2 hf.
Hadi bakalım huawei silin git telefon piyasasından.
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