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Huawei soruyor: "Yoksa sen de bir şarj bağımlısı mısın?"

Araştırmalara göre son zamanlarda en sık rastlanan stres ise akıllı cihazların şarj durumlarının kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisi. Huawei'nin bu odakta hazırladığı yeni web sitesi oldukça ilginç
3 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Huawei soruyor:
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21’inci yüzyılın hepimizin hayatında köklü değişiklikler yaratacak teknolojik gelişmelerle dolu olduğunu biliyorsunuz ancak teknoloji hayatımızda her zaman kolaylık sağlamıyor. Çeşitli alanlarda bu fayda insan üzerinde stres de yaratıyor. Son zamanlarda en sık rastlanan stres ise akıllı cihazların şarj durumlarının kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisi.
Huawei son kampanyasını tam da bu durum üzerine kuruyor. Huawei, özellikle pil ömrü ile dikkat çeken popüler modeli G8 için "plagomani" yani "şarja/prize bağımlılık" durumuna dikkat çekiyor. Günlük yaşamda cep telefonu şarjının bitmesi sonucu ortaya çıkan ve neredeyse tüm kullanıcıların, zaman zaman başına gelen trajikomik durumları bir video ile anlatan Huawei, projenin devamında dileyen kişilerin kendilerini test edebilecekleri ve test sonucunda da yaşadıkları sıkıntılı durumdan kendilerini kurtaracak çözümü görebilecekleri www.plagomani.com adında bir de kampanya sitesini yayına aldı.
Bu kurgu rahatsızlık, tıbben bir literatürde yer almasa da tüm semptonları gerçek iç görülere dayanıyor. Akıllı cihazları ile iletişim kurmayı bir zorunluluk haline getirmiş kişilerin, sürekli olarak şarj durumlarından kaynaklı şikâyetlerde bulunması bunlardan biri.
Plagomani, kullanıcıların, yatak odalarındaki prizin pozisyonuna göre yataklarının yerini ayarlaması, yolculuk esnasında akıllı cihazlarını şarj edebilecekleri yerler aramaları, kafe ve restoranlarda boş prizlerin olduğu yerlerde oturmak istemeleri, yanlarında taşınabilir batarya üniteleriyle ya da şarj aletleriyle hareket etmeleri bu durumun temsil ettiği stres yoğunluğunu ifade ediyor.

Markanın en güvendiği modellerden biri olan G8, plagomani durumunda şarj bağımlısı olan akıllı telefon kullanıcılarına hem eğlenceli bir proje ile dikkat çekerken bir yandan da birçok farklı özelliğin yanında pil konusunda da iyi bir performans vaat ediyor.



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