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    Samsung Galaxy S26 serisi yepyeni kamera sensörüyle gelecek

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 hakkında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Telefoto sistemindeki büyük değişimin ardından şimdi de ana kamera sensörünün yenileneceği konuşuluyor.

    Samsung Galaxy S26 serisi yepyeni kamera sensörüyle gelecek Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Daha önce telefoto kamera sisteminde büyük değişiklikler olacağı konuşuluyordu. İddialara göre, ya 3.5 kat ve 8 kat yakınlaştırma sunan çift kamera kurulumu gelecek ya da 200 megapiksel çözünürlüklü tek bir lens kullanılacak. Bu ikinci seçenek, yüksek çözünürlüğün avantajıyla dijital kırpma sayesinde çok yönlü bir yakınlaştırma deneyimi sunabilir.

    Şimdi ise dikkatler, Galaxy S26 serisinin ana kamerasına çevrilmiş durumda. Son bilgilere göre, serinin temel modelinde yepyeni bir 50 megapiksellik sensör yer alacak. Bu sensör, Samsung’un ISOCELL GN serisine ait ve şirketin bu alandaki üç yıllık sessizliğini bozacak. Daha büyük piksellere sahip olması beklenen bu yeni sensör, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve kaliteli fotoğraflar vadediyor.

    Ancak bazı şüpheler de gündemde. GN serisi sensörlerin son modellerine bakıldığında, piksel boyutlarında gözle görülür bir artış yaşanmadığı dikkat çekiyor. Örneğin, GN1 sensörü 1/1.31 inç boyutundayken, daha sonra çıkan GN3 ve GN5 modelleri 1/1.57 inç gibi daha küçük boyutlara sahipti. Bu da yeni sensörün fiziksel olarak ne kadar büyük olacağı konusunda soru işaretlerine yol açıyor.

    Öte yandan, Samsung’un bu yılki serisinde Plus modeline yer vermeyip onun yerine S26 Edge modelini sunacağı öne sürülüyor. Edge modelin, tıpkı önceki seride olduğu gibi 200 megapiksellik üst düzey bir kamera sistemiyle gelmesi bekleniyor. Bu da Samsung’un ürün gamında farklılaşmaya gideceğine işaret ediyor.

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