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    Honor Magic V5 tanıtım için gün sayıyor ve sınıfının en incesi olmaya hazırlanıyor

    Honor, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını Magic V5 ile bir adım öteye taşıyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen yeni model, özellikle incelik ve batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    Honor Magic V5 tanıtım için gün sayıyor! Tam Boyutta Gör

    Honor, yeni nesil katlanabilir telefonu Magic V5 için geri sayıma geçti. 400 serisinin tanıtımının ardından sahneyi bu modelin alacağı netleşti. Şirketin ürün yöneticilerinden gelen açıklamalar, Magic V5’in haziran ayında tanıtılacağını ve yılın ilk yarısı bitmeden piyasaya çıkacağını gösteriyor.

    Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sınıfının en ince tasarımına sahip olacak olması. Kalınlığının 8 mm seviyelerinde başlayacağı belirtilen model, bu alanda rakiplerini geride bırakacak gibi duruyor. Samsung’un yakında tanıtacağı Galaxy Z Fold 7 modelinin 8.9 mm’lik kalınlığına kıyasla daha ince bir yapıyla gelmesi bekleniyor. Üstelik bu inceliğe rağmen cihaz, 6.000 mAh’nin üzerinde bir batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği sunacak.

    Donanım tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Daha önce Oppo Find N5’te kullanılan özel versiyon yerine, Magic V5’te bu yonga setinin standart versiyonu tercih edilmiş. Bu da cihazın yüksek performans sunarken pil verimliliğini de koruyabileceği anlamına geliyor.

    Ekran özellikleri de amiral gemisi seviyesinde. Kapakta 6.45 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED bir ekran bulunuyor. İç kısımda ise 8 inçlik 2K çözünürlükte, yine 120Hz destekli bir katlanabilir panel yer alıyor. Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kameraya; ultra geniş açılı bir lens ve 200 MP’lik periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

    Magic V5’in kablosuz şarj, IPX8 suya dayanıklılık ve Beidou uydu mesajlaşma gibi gelişmiş özelliklerle geleceği belirtiliyor. Uydu üzerinden arama özelliği ise bulunmayacak. Cihazın iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması bekleniyor: İpek Yolu Dunhuang ve Kadife Siyah.

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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