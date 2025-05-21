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Tam Boyutta Gör Qualcomm, yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2'nin tanıtım tarihini açıkladı. Daha önce Ekim ayında tanıtılan yonga seti, bu sene daha erken bir tarihte tanıtılacak. Şirketin her yıl gerçekleştirdiği Snapdragon Summit etkinliğini bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek ve yeni yonga seti bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak.

Bu takvim değişikliği elbette Çinli amiral gemisi telefonların tanıtım tarihini de etkileyecek. Eylül sonu ve Ekim başında yeni birçok akıllı telefonun duyurusu da Qualcomm'un etkinliğini takiben gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, yeni modellerin tanıtım tarihi daha erkene çekilmiş olacak.

Bu durum Samsung'u da zor bir durumda bırakacak çünkü şirketin yeni nesil katlanabilir telefonlarını Temmuz ayının başında piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu tarihten yalnızca üç ay sonra, en son nesil bir yonga setinin piyasaya sürülmesi cihazların albenisini yitirmesine sebep olabilir.

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Snapdragon 8 Elite 2 neler sunacak?

Sızan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2, TSMC’nin en son nesil 3nm (N3P) üretim süreciyle üretilecek. Tamamen performans odaklı Oryon Gen 2 çekirdekleriyle gelmesi beklenen işlemcinin 4,4 GHz hızına kadar çıkabilen iki adet Prime çekirdeğini ve altı adet performans çekirdeğini içermesi bekleniyor.

Yeni nesil NPU’nun ise 100 TOPS (trilyon işlem/saniye) seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Karşılaştırmak adına, bunun Snapdragon 8 Elite için 45 TOPS düzeyinde olduğunu söyleyelim. Grafik tarafında ise %33 daha büyük L2 önbelleğe sahip Adreno 840 GPU'suna yer verileceği belirtiliyor. Daha önceki bir test sonucunda, işlemcinin AnTuTu testinde 3.8 milyon puana ulaştığı ortaya çıkmıştı.

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Snapdragon 8 Elite 2'nin tanıtım tarihi açıklandı: Erken gelecek