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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Redmi K80 Ultra, yüksek kapasiteli bataryasıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Çin’in resmi sertifikasyon kurumu CMIIT veritabanında ortaya çıkan bilgiler, cihazın 7270 mAh tipik batarya kapasitesine sahip olacağını doğruluyor. Bu değer, pazarlama stratejisi gereği 7500 mAh olarak lanse edilebilir. Böylece K80 Ultra, piyasadaki en uzun pil ömrü vadeden telefonlar arasında yerini alacak.

Henüz resmi tanıtımı yapılmamış olsa da K80 Ultra hakkında ortaya çıkan sızıntılar, cihazın teknik özelliklerini büyük ölçüde ortaya koyuyor. Telefonda 6.8 inç büyüklüğünde LTPS OLED ekran bulunacağı, bu ekranın da 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Performans tarafında ise MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9400 Plus’ın kullanılacağı söyleniyor. Bu güçlü işlemciye eşlik edecek 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte cihazın günlük kullanımı oldukça akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Kamera tarafında ise 50 megapiksellik üçlü bir arka kamera sisteminin yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca cihazın gövdesinde metal çerçeve kullanılacağı, böylece hem dayanıklılığın hem de premium hissiyatın artırılacağı tahmin ediliyor. Redmi K80 Ultra yalnızca teknik donanımıyla değil, rakiplerine karşı sunduğu alternatiflerle de ön plana çıkıyor.

Çünkü bu model yalnız gelmiyor. Aynı segmentte rekabet edecek diğer markalar da benzer özelliklere sahip modeller üzerinde çalışıyor. iQOO Neo 10S Pro, Realme Neo 7 Pro ve OnePlus Ace 5s gibi modellerin de Dimensity 9400 Plus işlemciyle geleceği ve benzer şekilde 7000 mAh’ı aşan bataryalarla donatılacağı biliniyor.

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Redmi K80 Ultra devasa bataryasıyla güç gösterisine hazırlanıyor