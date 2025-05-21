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    Exynos 2500 nihayet çıkıyor: ​Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı doğrulandı

    Samsung'un üretiminde sıkıntılar yaşadığı ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500 nihayet piyasaya çıkıyor. İşlemcinin, yakında tanıtılacak olan Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı doğrulandı.

    ?Exynos 2500'ün Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25'in Samsung'un ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500'ü kullanan ilk telefon olması bekleniyordu. Ancak işlemcinin üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşayan şirket, Galaxy S25 serisinde tercihini Snapdragon 8 Elite'ten yana kullandı. O zamandan beri, çipin piyasaya sürülmesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. 

    Galaxy Z Flip 7'de yer alacak

    Sammobile sitesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Exynos 2500 nihayet piyasaya çıkıyor. İşlemcinin, yakında piyasaya sürülecek Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı belirtiliyor. Böylece Samsung ilk defa katlanabilir bir modelinde kendi işlemcisini kullanmış olacak. Ancak şirketin daha önce olduğu gibi ABD ve Kanada'da Snapdragon 8 Elite tercihinde bulunabileceği belirtiliyor. 

    Samsung'un ikinci nesil 3nm işlem düğümünde üretilen Exynos 2500'in bir adet 3,3 Ghz hızında çalışan Cortex-X925 performans çekirdeği, 2 adet 2,75 GHz Cortex-A725, beş adet 2,36 GHz Cortex-A725 ve iki adet 1,8 GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan 10 çekirdekli bir işlemci olması bekleniyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3.5 mimarisine dayalı Xclipse 950 GPU'sunun yer alacağı bildiriliyor.

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