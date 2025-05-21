Exynos 2500 nihayet çıkıyor: ​Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Galaxy S25'in Samsung'un ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500'ü kullanan ilk telefon olması bekleniyordu. Ancak işlemcinin üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşayan şirket, Galaxy S25 serisinde tercihini Snapdragon 8 Elite'ten yana kullandı. O zamandan beri, çipin piyasaya sürülmesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Galaxy Z Flip 7'de yer alacak

Sammobile sitesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Exynos 2500 nihayet piyasaya çıkıyor. İşlemcinin, yakında piyasaya sürülecek Galaxy Z Flip 7'de yer alacağı belirtiliyor. Böylece Samsung ilk defa katlanabilir bir modelinde kendi işlemcisini kullanmış olacak. Ancak şirketin daha önce olduğu gibi ABD ve Kanada'da Snapdragon 8 Elite tercihinde bulunabileceği belirtiliyor.

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Samsung'un ikinci nesil 3nm işlem düğümünde üretilen Exynos 2500'in bir adet 3,3 Ghz hızında çalışan Cortex-X925 performans çekirdeği, 2 adet 2,75 GHz Cortex-A725, beş adet 2,36 GHz Cortex-A725 ve iki adet 1,8 GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan 10 çekirdekli bir işlemci olması bekleniyor. Grafik tarafında ise AMD'nin RDNA 3.5 mimarisine dayalı Xclipse 950 GPU'sunun yer alacağı bildiriliyor.

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