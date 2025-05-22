Xiaomi yonga çalışmalarına 7 milyar dolar harcayacak

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Tam Boyutta Gör Mobil yonga pazarında Qualcomm ve MediaTek bağımlılığını bitirmek isteyen Xiaomi, büyük oynamaya karar verdi. Bugüne kadar yaptığı yatırımları iki katına çıkararak sektörde söz sahibi olmak istiyor.

Xiaomi Xring yongası çok iddialı

Xiaomi’nin bugün itibariyle resmiyete kavuşturacağı Xring yongasının geçmişi 2021 yılına kadar gidiyor. 1.9 milyar dolar yatırımla hayata geçen yonga çalışmaları için 2024 yılında 900 milyon dolar civarında daha yatırım yapılmıştı. Böylece toplam yatırım 2.8 milyar dolara ulaşmıştı.

Xiaomi Xring 01 yongası iddialı geliyor 3 gün önce eklendi

Yaklaşık 2500 uzmanın çalıştığı yonga bölümüne Xiaomi’nin önümüzdeki 10 yıl için 7 milyar dolar civarında daha yatırım yapmaya karar verdi. 3nm sürecinde üretilen Xring O1 yongasının testlerde Sapdragon 8 Elite ile yarışacağının sinyallerini vermesinin bunda etkisi olduğu ve firmaya büyük bir ümit verdiğini tahmin ediliyor.

Elbette tüm planlar Xiaomi 15s Pro amiral gemisinin gerçek hayat performansına göre şekillenecek. Elde edilecek sonuçlara göre önümüzdeki dönemde Xring yonga serisinin geniş çaplı etkilerini görebiliriz.

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