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    Xiaomi yonga çalışmalarına 7 milyar dolar harcayacak

    Xiaomi Xring O1 işlemcisinin ilk aşamada beklentilerin üzerine çıkması firmanın umutlarını yeşertti. Yeni dönemde projeye devasa bir yatırım daha yapılacak.     

    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarında Qualcomm ve MediaTek bağımlılığını bitirmek isteyen Xiaomi, büyük oynamaya karar verdi. Bugüne kadar yaptığı yatırımları iki katına çıkararak sektörde söz sahibi olmak istiyor. 

    Xiaomi Xring yongası çok iddialı

    Xiaomi’nin bugün itibariyle resmiyete kavuşturacağı Xring yongasının geçmişi 2021 yılına kadar gidiyor. 1.9 milyar dolar yatırımla hayata geçen yonga çalışmaları için 2024 yılında 900 milyon dolar civarında daha yatırım yapılmıştı. Böylece toplam yatırım 2.8 milyar dolara ulaşmıştı. 

    Yaklaşık 2500 uzmanın çalıştığı yonga bölümüne Xiaomi’nin önümüzdeki 10 yıl için 7 milyar dolar civarında daha yatırım yapmaya karar verdi. 3nm sürecinde üretilen Xring O1 yongasının testlerde Sapdragon 8 Elite ile yarışacağının sinyallerini vermesinin bunda etkisi olduğu ve firmaya büyük bir ümit verdiğini tahmin ediliyor. 

    Elbette tüm planlar Xiaomi 15s Pro amiral gemisinin gerçek hayat performansına göre şekillenecek. Elde edilecek sonuçlara göre önümüzdeki dönemde Xring yonga serisinin geniş çaplı etkilerini görebiliriz. 

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