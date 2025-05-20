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Tam Boyutta Gör MediaTek, Computex 2025'te 2nm sürecinde üretilecek yeni işlemcisi üzerinde çalıştığını resmen duyurdu. Bu yılın ilerleyen zamanlarında banttan çıkması beklenen işlemci ile şirket rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

İlk 2nm işlemciyi piyasaya süren şirket olabilir

Şu anda akıllı telefon çip üreticileri, amiral gemisi işlemcileri için 3nm düğümünü kullanıyor. Geleneksel olarak TSMC'nin son teknoloji üretim süreçlerini ilk olarak Apple benimsiyor olsa da, bu sefer MediaTek ilk 2nm işlemciyi piyasaya süren şirket olabilir.

MediaTek, Computex'te 2 nm çipinin Eylül 2025'te banttan çıkacağını söyledi. Yarı iletken geliştirmede banttan çıkma, üretim hazırlığı için gönderilen son tasarımı ifade ediyor. Bu zaman çizelgesi, TSMC'nin kendi planlarıyla örtüşüyor. Tayvanlı dökümhane, 2026'nın ikinci yarısında N2 (2nm) süreci için yüksek hacimli üretime başlamayı hedefliyor.

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MediaTek çipin adını doğrulamasa da, şirketin yeni nesil amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 9600 olması bekleniyor. Bu sene piyasaya çıkacak olan Dimensity 9500'ün ise 3nm sürecinde üretilmesi bekleniyor. Apple'ın da bu seneki A20 yonga setinde rafine edilmiş N3P sürecini kullanması bekleniyor.

MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri genel olarak Qualcomm'un işlemcilerine uygun fiyatlı alternatif olarak görüldü. Ancak gelecek sene TSMC'nin N2 süreciyle üretileceği için bu durum değşebilir. Raporlara göre, 2nm sürecinin 3nm'den %10 daha pahalı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Dimensity 9600, MediaTek'in bugüne kadarki en pahalı ve premium işlemcisi olabilir.

Her şey planlandığı gibi giderse, MediaTek'in 2nm işlemcisinin 2026'nın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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MediaTek ilk 2nm işlemciyi piyasaya süren şirket olabilir