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    Huawei Nova 14 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayar modeli MateBook Fold Ultimate Design ile birlikte Nova 14 serisini tanıttı: Huawei Nova 14, Nova 14 Pro ve Nova 14 Ultra olmak üzere üç model içeriyor.

    huawei nova 14 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni ekran teknolojisi, yüksek kaliteli kamera sistemi ve göz alıcı tasarımlarıyla öne çıkan Nova serisinin en yeni üyeleri Nova 14, 14 Pro ve 14 Ultra'yı duyurdu.

    Huawei Nova 14 Ultra neler sunuyor?

    Huawei Nova 14 Ultra ekran, kamera, batarya özellikleri
    Huawei Nova 14 Ultra modeli, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 5500 nit maksimum parlaklık sağlayan 6,81 inç dört tarafı kavisli, Kunlun camla korunan OLED ekrana sahip. Huawei, LTPO 3.0 panel ile güç tüketiminde iyileştirmeler sağladığını iddia ediyor.

    Nova 14 Ultra, önde ultra geniş (0,8x) çekimi destekleyen 50 MP lens ve selfie portreleri için 2x optik zoom yapabilen 8 MP lense sahip. Arkada, renk verileri için spektral sensörün yanı sıra üç kamera bulunuyor; Değişken f/1.4 – f/4.0 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.7x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP periskop kamera bulunuyor.

    HarmonyOS 5 üzerinde çalışan Nova 14 Ultra, 100 W hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh silikon karbon bataryadan güç alıyor. Telefon IP68/69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

    Huawei Nova 14 Ultra fiyatı 582 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 256 GB depolama için geçerli. 1 TB depolama alanlı model için belirlenen fiyat; 693 dolar.

    Huawei Nova 14 & Nova 14 Pro neler sunuyor?

    Huawei Nova 14 Pro ekran, kamera, batarya özellikleri
    Huawei Nova 14 Pro, 6.7 inç LTPO OLED (FHD+ 120 Hz) sunarken; Nova 14, 6.7 inç OLED (FHD+ 120 Hz) sunuyor. Pro modeli, Ultra ile aynı 50 MP + 8 MP çift ön kamera ile gelirken, Nova 14 tek 50 MP ön kameraya sahip. Nova 14 Pro ayrıca değişken diyafram aralığı ve OIS ile Ultra'nın ana 50 MP sensörünü devralıyor ancak 12 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş lense sahip. Nova 14, 50 MP ana kamera ve aynı 12 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş lenslerle birlikte daha basit üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

    Her iki telefon da HarmonyOS 5.0 üzerinde çalışıyor ve 100W şarjı destekleyen 5500 mAh silikon-karbon bataryadan güç alıyor. Ayrıca IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

    Huawei Nova 14 fiyatı 374 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 256 GB model için belirlenmiş. 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı 415 dolar. Huawei Nova 14 Pro fiyatı 485 dolardan başlıyor.

    Huawei Nova 14 Ultra özellikleri

    Huawei Nova 14 Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.81 inç, 2860x1272, 120Hz, OLED LTPO
    • Arka kamera: 50MP f/1.4 - f/4.0 (birincil) + 50MP (periskop telefoto) + 13MP ultra geniş (makro)
    • Ön kamera: 50MP (birincil portre) + 8MP (5x zoom portre)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 75.6 x 7.78mm, 204 g

    Huawei Nova 14 Pro özellikleri

    Huawei Nova 14 Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 2776x1224, 120Hz, OLED LTPO
    • Arka kamera: 50MP f/1.4 - f/4.0 (birincil) + 12MP telefoto (30x zoom) + 8MP ultra geniş (makro)
    • Ön kamera: 50MP + 8MP (5x zoom)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 75.0 x 7.68mm, 204 g

    Huawei Nova 14 özellikleri

    Huawei Nova 14 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 2412x1084, 120Hz, OLED
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP telefoto (30x zoom) + 8MP ultra geniş (makro)
    • Ön kamera: 50MP
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 161.73 x 75.48 x 7.18mm, 192 g
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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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