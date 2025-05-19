Huawei Nova 14 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 14 Ultra neler sunuyor?
Nova 14 Ultra, önde ultra geniş (0,8x) çekimi destekleyen 50 MP lens ve selfie portreleri için 2x optik zoom yapabilen 8 MP lense sahip. Arkada, renk verileri için spektral sensörün yanı sıra üç kamera bulunuyor; Değişken f/1.4 – f/4.0 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.7x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP periskop kamera bulunuyor.
HarmonyOS 5 üzerinde çalışan Nova 14 Ultra, 100 W hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh silikon karbon bataryadan güç alıyor. Telefon IP68/69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.
Huawei Nova 14 Ultra fiyatı 582 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 256 GB depolama için geçerli. 1 TB depolama alanlı model için belirlenen fiyat; 693 dolar.
Huawei Nova 14 & Nova 14 Pro neler sunuyor?
Her iki telefon da HarmonyOS 5.0 üzerinde çalışıyor ve 100W şarjı destekleyen 5500 mAh silikon-karbon bataryadan güç alıyor. Ayrıca IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.
Huawei Nova 14 fiyatı 374 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 256 GB model için belirlenmiş. 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı 415 dolar. Huawei Nova 14 Pro fiyatı 485 dolardan başlıyor.
Huawei Nova 14 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.81 inç, 2860x1272, 120Hz, OLED LTPO
- Arka kamera: 50MP f/1.4 - f/4.0 (birincil) + 50MP (periskop telefoto) + 13MP ultra geniş (makro)
- Ön kamera: 50MP (birincil portre) + 8MP (5x zoom portre)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 75.6 x 7.78mm, 204 g
Huawei Nova 14 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 2776x1224, 120Hz, OLED LTPO
- Arka kamera: 50MP f/1.4 - f/4.0 (birincil) + 12MP telefoto (30x zoom) + 8MP ultra geniş (makro)
- Ön kamera: 50MP + 8MP (5x zoom)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 75.0 x 7.68mm, 204 g
Huawei Nova 14 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2412x1084, 120Hz, OLED
- Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP telefoto (30x zoom) + 8MP ultra geniş (makro)
- Ön kamera: 50MP
- Depolama: 256GB, 512GB
- Batarya: 5500 mAh, 100W hızlı şarj (kablolu)
- Bağlanabilirlik: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5
- Boyut ve ağırlık: 161.73 x 75.48 x 7.18mm, 192 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.