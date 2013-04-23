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Huawei'den 5-inç boyutunda yeni akıllı telefon: A199

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'den 5-inç boyutunda yeni akıllı telefon: A199
Huawei akıllı telefon gamına 5-inç boyutunda yeni bir model daha ekledi. Ascend G710 olarak ta bilinen A199 isimli yeni telefon, Çin merkezli üreticinin geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığı önemli modellerden bir tanesi. Bu haftanın sonuna doğru Çin pazarında satışa sunulması beklenen telefon, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 5-inç  ekrana sahip. Android 4.1 işletim sistemiyle çalışan telefonun tasarım özelliklerine baktığıımzda ise, 160 gram ağırlığında olup 8.9mm kasa kalınlığı ile geldiğini görmekteyiz.
Huaweri tarafından geliştirilen 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli K3V2 işlemcisinin güç verdiği A199'a, 2GB bellek eşlik ediyor. Huawei'in bir başka üst seviye telefonu olan Ascend D2 ile kıyaslandığında, 3000mAh yerine 2150mAh pile ve 13MP yerine 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonun yerleşik depolama kapasitesi ise 8GB. MicroSD kart slotu ile gelen Huawei A199, şirket tarafından geliştirilen Emotion 1.5 arayüzü ile desteklenmiş durumda. Hem GSMA hem de CDMA ağları ile uyumlu olan ve çift SIM kart desteği sunan telefon, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n ve GPS gibi özelliklere de sahip.
Huawei'in büyüme stratejisi çerçevesinde 5-inç boyutundaki telefon arenasında şirketin bir başka yeni modeli olacak A199'un muadillerine nazaran daha ucuz olması bekleniyor. Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan telefonun, Çin dışında hangi ülke pazarlarına giriş yapacağı da netlik kazanmış değil. Bazı piyasa raporlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden bir tanesi olması beklenen Huawei, yakın gelecekte farklı fiyat segmentleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yeni modeller de lanse edecek. 

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depeche35 6 yıl
Sürekli çıkartır ama ülkemize gelen doğru dürüst modeli yok
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necros76 6 yıl
galaxy note: nike
huawei A199 :nixe
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mesona 6 yıl
Şu Huawei denen firma kadar itici başka bir marka yok bana göre. Telefonları bildigin Çin malı. Kalitesizlik akıyor cihazlardan
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K.can.tas 6 yıl
Özellikler fena değil
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The Tenth Doctor 6 yıl
1200 TL Civarı çıkar büyük ihtimalle
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Çin deyince akla ilk gelen sahte ürünleri olurdu. Şimdi ürettikleri telefonlar çok güzel oluyor. en azından hiç olmazsa 2 gb ram var en basitinden. şaka maka derken baya ilerledi Çin. Güzel olmuş. tebrik ederim yapıyorlar.
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MCErgun 6 yıl
a101de satılırsa dadından yinmez
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bayraak 6 yıl
ben hayır diyorum
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hancii05 6 yıl bayraak
bayraak

ben hayır diyorum

Huawei firmasına seni alsınlar o zaman, sen daha iyisini yaparsın.
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