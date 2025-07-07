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    Redmi K90 ve Poco F8 serisi resmen doğrulandı: Neler sunacak?

    Redmi K90 ve Poco F8 serisi, IMEI veritabanında görüldü. Her iki model Ekim 2025'ten itibaren Çin ve küresel pazarda kullanıcılarla buluşacak. İşte beklenen özellikler...

    Redmi K90 ve Poco F8 serisi resmen doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Redmi K80 serisi, hem fiyat hem de performans anlamında olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise bir süredir Redmi K90 modellerinin yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Redmi K90 serisinin ve buna karşılık gelen Poco F8 ailesi IMEI veritabanında resmen doğrulandı.

    Redmi K90 ve Poco F8 serisi resmen doğrulandı

    IMEI veri tabanında, Redmi markasına ait 2510DRK44C ve 25102RKBEC model numaralı iki yeni cihaz tespit edildi. Bu cihazların dahili kodları sırasıyla P11 ve P11U olarak görünürken, kod adları ise Annibale ve Myron şeklinde listeleniyor. Model adları henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Çin pazarında sırasıyla Redmi K90 ve K90 Pro isimleriyle piyasaya sürülmeleri muhtemel.

    Öte yandan, benzer model numaralarına sahip 2510DPC44G ve 25102PCBEG kodlu iki Poco modeli de aynı veri tabanında yer aldı. Bu cihazların küresel pazarda Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra isimleriyle tanıtılması planlanıyor. İç yapıları ve kod adlarının Redmi K90 serisiyle birebir aynı olması nedeniyle bu yıl da yeniden markalanmış cihaz stratejisi korunacak.

    Redmi K90 serisi neler sunacak?

    Sızıntılara göre Redmi K90 ve Poco F8 Pro, Qualcomm’un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite (1. jenerasyon) ile gelecek. Üst segmente konumlandırılan Redmi K90 Pro ve Poco F8 Ultra modellerinde ise, henüz resmi olarak tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti yer alacak. Bu işlemcinin Eylül 2025’te duyurulması bekleniyor.

    Model isimleri henüz doğrulanmasa da, önceki lansman takvimleri baz alındığında Redmi K90 serisinin Ekim 2025’te Çin’de, Poco F8 serisinin ise 2026’nın ilk çeyreğinde global pazarda tanıtılması öngörülüyor. Ayrıca, F8 serisinin üçüncü üyesi olarak standart Poco F8 modelinin de yolda olduğu belirtiliyor. Bu modelin, Çin pazarına özel tanıtılacak olan Redmi Turbo 5 Pro’nun yeniden adlandırılmış (rebranded) versiyonu olabileceği ifade ediliyor.

    Redmi K90 serisinin teknik özellikleri henüz detaylanmamış olsa da, Poco F8 Ultra’nın yer alacağı segment, Xiaomi’nin 2026 yılı için performans odaklı akıllı telefon vizyonunu bir kez daha gündeme taşıyacak gibi görünüyor.

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