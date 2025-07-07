Honor Magic V2 Flip’in özellikleri netleşti: Büyük batarya, güçlü donanım!

Honor’un yeni nesil kapaklı katlanabilir telefonu Magic V2 Flip için hazırlıklar hız kazandı. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihaz, Çin’deki sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Cihaz, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) ile 3C platformlarında ortaya çıkarken, özellikle batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sızan bilgilere göre, Magic V2 Flip 5.370 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu değer, bugüne kadar bir kapaklı katlanabilir telefonda görülen en yüksek batarya kapasitesi olabilir.

Sertifikasyon belgelerinde cihazın model numarası CLE-AN00 olarak yer alıyor. Aynı belgeler, telefonun 80W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da doğruluyor. Ancak daha önceki Honor modellerine bakıldığında, şarj gücünün fiili kullanımda 66W ile sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Yine de bu değerler, segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça iddialı.

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Donanım tarafında ise kullanıcıları yüksek kaliteli bir deneyim bekliyor gibi görünüyor. 6.8 inç büyüklüğünde, LTPO teknolojili ve Full HD+ çözünürlüklü katlanabilir OLED ekranla donatılacak olan cihaz, aynı zamanda 4 inçlik dış ekranıyla da dikkat çekecek. İşlemci tarafında Snapdragon 8 serisi bir yonga tercih edilecek, ancak en üst seviye model olan Snapdragon 8 Elite’in kullanılmayacağı belirtiliyor. Bunun yerine Snapdragon 8s Gen 4 ya da seriye ait farklı bir versiyonun tercih edilebileceği konuşuluyor.

Kamera özellikleri de iddialı. Telefonun 50 megapiksellik optik görüntü sabitleme (OIS) destekli ana kamerası, 1/1.5 inç boyutundaki sensörüyle öne çıkacak. Fotoğraf ve video performansı konusunda rekabeti kızıştıracak gibi duruyor. Cihaz, piyasaya sunulduğunda Xiaomi Mix Flip 2 ve Galaxy Z Flip 7 gibi güçlü rakiplerle yarışacak. Özellikle batarya kapasitesi ve şarj hızı gibi günlük kullanım açısından kritik alanlarda, Honor’un bu modeliyle dikkat çekici bir hamle yapması bekleniyor.

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