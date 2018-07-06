Huawei'den Mi Band 3'e dişli rakip: TalkBand B5 [Hem bileklik hem kulaklık]

2016 yılında tanıtılan TalkBand B3'ün güncellenmiş versiyonu geliyor. Ünlü sızdırman Evan Blass, Bluetooth kulaklık ile akıllı saat özelliklerini bir araya getiren TalkBand ailesinin son üyesi TalkBand B5'in render görselini paylaştı.

Blass, bilekliğe dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, render görseli de birtakım ipuçları vermiyor değil. Görsele göre renkli ve dokunmatik OLED ekran paneliyle gelecek TalkBand B5, nabız ölçer ve adım sayar gibi sensörlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca görselde de görüldüğü üzere metal ve deri kayış seçeneği de yer alacak.

Selefi TalkBand B3'e göre bir tık daha iyi özelliklere sahip olacak TalkBand B5'in ne zaman tanıtılacağı ise tam bir muamma, zira bilekliğin render görselindeki ekranda 9 Temmuz tarihine vurgu yapılırken, bazı kesimler ise akıllı bilekliğin Ağustos ayının sonunda düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda tanıtılacağını iddia ediyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1014884018330927104