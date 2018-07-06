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Huawei'den Mi Band 3'e dişli rakip: TalkBand B5 [Hem bileklik hem kulaklık]

Bir bileklik düşünün hem akıllı hem de kulaklık olabiliyor: Huawei TalkBand B5. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Huawei'in yenilikçi TalkBand B5 bilekliğinin render görselini sızdırdı.
10 ay
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5
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei'den Mi Band 3'e dişli rakip: TalkBand B5 [Hem bileklik hem kulaklık]
 
2016 yılında tanıtılan TalkBand B3'ün güncellenmiş versiyonu geliyor. Ünlü sızdırman Evan Blass, Bluetooth kulaklık ile akıllı saat özelliklerini bir araya getiren TalkBand ailesinin son üyesi TalkBand B5'in render görselini paylaştı. 
Blass, bilekliğe dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, render görseli de birtakım ipuçları vermiyor değil. Görsele göre renkli ve dokunmatik OLED ekran paneliyle gelecek TalkBand B5, nabız ölçer ve adım sayar gibi sensörlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca görselde de görüldüğü üzere metal ve deri kayış seçeneği de yer alacak. 
Selefi TalkBand B3'e göre bir tık daha iyi özelliklere sahip olacak TalkBand B5'in ne zaman tanıtılacağı ise tam bir muamma, zira bilekliğin render görselindeki ekranda 9 Temmuz tarihine vurgu yapılırken, bazı kesimler ise akıllı bilekliğin Ağustos ayının sonunda düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda tanıtılacağını iddia ediyor.   

https://twitter.com/evleaks/status/1014884018330927104 Yorum Yaz
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EyeCoral 10 ay
Halihazırda talkband b3 kullanıyorum, aktivite özelliklerini bir kenara bırakın,bunu farklı kılan kolundan çıkarıp kulağına takıp konuşmak, hala nasıl mi bandla aynı kefeye koyuluyor anlamıyorum,bence eşsiz bir alet
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El_domingo 10 ay
mi band 3 e rakip diye komik bir baslık atmışlar...
Eskisinin hali hazıdaki satısı bile 100$ ustu..
urun.n11.com/...
amazon.com/...
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koppa 10 ay
Sızdırman.
Terminator = Yoketmen.
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interwap 10 ay
Huwaei ise rakip olmaz. Çok pahalı oluyor.
Ayrıca bu kulaklık bileklik ürünler çinli üreticilerde var.
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The-Engineer 10 ay
Talkbandlar ilgimi çeken cihazlar ama Mi bandlerle rekabet edemeyecek kanaat tuzlu fiyatları. Xiaomi nin diğer cihazlarıyla karşılaştırmakta fayda var.
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