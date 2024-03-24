Huawei Band 9 tanıtıldı: Hafif tasarım, 14 gün pil ömrü, kapsamlı uyku takibi

Tam Boyutta Gör Huawei, popüler fitness takipçisi serisinin en yeni üyesi olan Huawei Band 9’u tanıttı. Önceki modelin oturmuş tasarımını temel alan Band 9, hafif ve cilt dostu malzemelerden üretilmiş.

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Huawei, yeni giyilebilir cihazın cilt dostu malzemelerle üretildiğini, bilekte acı veya kaşıntı hissi yaratmadan gün boyu rahat kullanım sağladığını söylüyor. Mavi, pembe, sarı, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen bilekliğin oldukça hafif olduğuna da dikkat çekiliyor. Band 9, yuvarlak ekranı ve kullanışlı yan düğmesiyle önceki modelin dikdörtgen form faktörünü koruyor. Ekran, 1.47 inç AMOLED. Ayrıca TruSeen 5.5 özelliğiyle gelişmiş yaşamsal belirti takibini destekliyor.

Huawei Band 9, normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 9 gün pil ömrüne sahip. Hızlı şarj özelliğiyle bileklik, 45 dakikada tamamen şarj oluyor. 100’ün üzerinde spor modu dışında Huawei TruSleep 4.0 özelliğiyle kullanıcıya uyku aşamaları ve verimliliği hakkında detaylı veriler sunarak kapsamlı uyku takibi vadediyor. Bileklik, bağlantı için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor ve Android 9.0 üzeri çalışan Android telefonlarla ve iOS 11 üzeri çalışan iPhone’larla uyumlu. Tüm sağlık ölçümleri ve istatistiklere Huawei Health uygulamasından ulaşılabiliyor.

Huawei, Band 9’un fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

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