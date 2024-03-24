Huawei Band 9 tanıtıldı: Hafif tasarım, 14 gün pil ömrü, kapsamlı uyku takibi

Huawei, yeni giyilebilir cihazın cilt dostu malzemelerle üretildiğini, bilekte acı veya kaşıntı hissi yaratmadan gün boyu rahat kullanım sağladığını söylüyor. Mavi, pembe, sarı, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelen bilekliğin oldukça hafif olduğuna da dikkat çekiliyor. Band 9, yuvarlak ekranı ve kullanışlı yan düğmesiyle önceki modelin dikdörtgen form faktörünü koruyor. Ekran, 1.47 inç AMOLED. Ayrıca TruSeen 5.5 özelliğiyle gelişmiş yaşamsal belirti takibini destekliyor.
Huawei Band 9, normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 9 gün pil ömrüne sahip. Hızlı şarj özelliğiyle bileklik, 45 dakikada tamamen şarj oluyor. 100’ün üzerinde spor modu dışında Huawei TruSleep 4.0 özelliğiyle kullanıcıya uyku aşamaları ve verimliliği hakkında detaylı veriler sunarak kapsamlı uyku takibi vadediyor. Bileklik, bağlantı için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor ve Android 9.0 üzeri çalışan Android telefonlarla ve iOS 11 üzeri çalışan iPhone’larla uyumlu. Tüm sağlık ölçümleri ve istatistiklere Huawei Health uygulamasından ulaşılabiliyor.
Huawei, Band 9’un fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.