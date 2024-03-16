Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz yılın nisan ayında Band 8 akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Bu tarih aralığına yaklaşırken Huawei Band 9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Fitness takip cihazı Band 9 için paylaşılan resmi basın görselleri lansman öncesinde bizleri nelerin beklediğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda önceki nesil ile güçlü benzerliklerin olması da dikkat çekici.

Huawei Band 9 görselleri ve özellikleri

Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılacağı üzere Huawei Band 9, tasarımsal açıdan önceki Band 8’e büyük oranda benziyor. Genel olarak ürün, dikdörtgen ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve yan tarafta bulunan düğmesi ile selefiyle aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Bununla birlikte cihazın yeni renk seçenekleri ve farklı kayış stilleri ile gelmesi bekleniyor. Renk seçenekleri arasında siyah, mavi, beyaz, sarı ve pembe renklerinin olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Dış görünüşün benzerliği aslında cihazın iç tarafında da aynı şekilde devam ediyor. Aktarılanlara göre Huawei Band 9 yine muhtemelen 368×194 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç AMOLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Pil kapasitesi de Band 8 modelinde olduğu gibi 180mAh olarak değişmeden kalacak. Önceki modellerde olduğu gibi Band 9'un 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip olması ve akıllı telefon ile bağlantısını Bluetooth ve WLAN üzerinden yapması bekleniyor.

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Tasarım ve özellikler tarafındaki benzerliğin ilginç bir şekilde fiyat tarafında da devam edeceği bildiriliyor. Buna göre Huawei, Band 9 akıllı bilekliğinin Avrupa pazarında 59 avro fiyat etiketinden piyasaya sürecek. Varyanta göre başlangıç fiyatı daha düşük olabilir. Bu, Band 8 ile aynı fiyatlandırma. Şimdilik Huawei Band 9’un ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak sürecin çok uzamaması bekleniyor. Ek olarak Band 8 modeli Türkiye’de satışa çıkmıştı ve muhtemelen bu model de satışa çıkacaktır.

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Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor