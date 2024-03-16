Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor

Huawei Band 9 görselleri ve özellikleri
Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılacağı üzere Huawei Band 9, tasarımsal açıdan önceki Band 8’e büyük oranda benziyor. Genel olarak ürün, dikdörtgen ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve yan tarafta bulunan düğmesi ile selefiyle aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Bununla birlikte cihazın yeni renk seçenekleri ve farklı kayış stilleri ile gelmesi bekleniyor. Renk seçenekleri arasında siyah, mavi, beyaz, sarı ve pembe renklerinin olacağı belirtiliyor.
Tasarım ve özellikler tarafındaki benzerliğin ilginç bir şekilde fiyat tarafında da devam edeceği bildiriliyor. Buna göre Huawei, Band 9 akıllı bilekliğinin Avrupa pazarında 59 avro fiyat etiketinden piyasaya sürecek. Varyanta göre başlangıç fiyatı daha düşük olabilir. Bu, Band 8 ile aynı fiyatlandırma. Şimdilik Huawei Band 9’un ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak sürecin çok uzamaması bekleniyor. Ek olarak Band 8 modeli Türkiye’de satışa çıkmıştı ve muhtemelen bu model de satışa çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.