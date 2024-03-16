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    Anlık Bildirim

    Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor

    Huawei’nin yakında giyilebilir cihazlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor. Son gelen sızıntılar Huawei Band 9’un resmi basın görsellerini ortaya koyuyor. Cihazın Band 8’e benzemesi bekleniyor.
    Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz yılın nisan ayında Band 8 akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Bu tarih aralığına yaklaşırken Huawei Band 9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Fitness takip cihazı Band 9 için paylaşılan resmi basın görselleri lansman öncesinde bizleri nelerin beklediğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda önceki nesil ile güçlü benzerliklerin olması da dikkat çekici.

    Huawei Band 9 görselleri ve özellikleri

    Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılacağı üzere Huawei Band 9, tasarımsal açıdan önceki Band 8’e büyük oranda benziyor. Genel olarak ürün, dikdörtgen ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve yan tarafta bulunan düğmesi ile selefiyle aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Bununla birlikte cihazın yeni renk seçenekleri ve farklı kayış stilleri ile gelmesi bekleniyor. Renk seçenekleri arasında siyah, mavi, beyaz, sarı ve pembe renklerinin olacağı belirtiliyor.

    Huawei Band 9’un resmi görselleri sızdı: Band 8’e çok benziyor Tam Boyutta Gör
    Dış görünüşün benzerliği aslında cihazın iç tarafında da aynı şekilde devam ediyor. Aktarılanlara göre Huawei Band 9 yine muhtemelen 368×194 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç AMOLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Pil kapasitesi de Band 8 modelinde olduğu gibi 180mAh olarak değişmeden kalacak. Önceki modellerde olduğu gibi Band 9'un 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip olması ve akıllı telefon ile bağlantısını Bluetooth ve WLAN üzerinden yapması bekleniyor.

    Tasarım ve özellikler tarafındaki benzerliğin ilginç bir şekilde fiyat tarafında da devam edeceği bildiriliyor. Buna göre Huawei, Band 9 akıllı bilekliğinin Avrupa pazarında 59 avro fiyat etiketinden piyasaya sürecek. Varyanta göre başlangıç fiyatı daha düşük olabilir. Bu, Band 8 ile aynı fiyatlandırma. Şimdilik Huawei Band 9’un ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak sürecin çok uzamaması bekleniyor. Ek olarak Band 8 modeli Türkiye’de satışa çıkmıştı ve muhtemelen bu model de satışa çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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