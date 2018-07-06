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Xiaomi Mi MIX 3 çalışırken görüntülendi: Tamamen ekrandan oluşan tasarım açığa çıktı

Xiaomi'nin Eylül ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan tasarımıyla kameralara poz verdi. Oldukça iddialı bir tasarımla gelecek Mi MIX 3 görselleri haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
26,4b
1
17
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi MIX 3 çalışırken görüntülendi: Tamamen ekrandan oluşan tasarım açığa çıktı
Çerçevesiz ekran modası tüm hızıyla sürerken Xiaomi, Mi MIX 3 modeliyle adeta zirveye oynayacak. Sonsuz ekran deneyimi sunmak için geliştirilen Mi MIX ailesinin dördüncü ferdi Mi MIX 3 ile birlikte Oppo ve Vivo'ya en büyük cevabını verecek olan Xiaomi, bu anlamda ciddi gelişmeler kaydetmişe benziyor. 
Çalışır halde görüntülenen Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan yapısıyla dikkat çekiyor. Mi MIX 2S'de kameranın yer aldığı alt çerçevenin de tamamen tıraşlandığı telefonun ön panelinde yalnızca ahize yer alıyor. Hal böyle olunca selfie kamerasının konumu da bir hayli merak konusu oluyor.
Her ne kadar Mi MIX 3'te nasıl bir kamera sistemi kullanılacağına dair bir ipucu göremesek de telefonun Vivo NEX ve Oppo Find X modellerinde olduğu gibi periskop kamera sistemine ev sahipliği yapacağını söylememiz yanlış olmaz. 
Görseller arasında dikkat çeken bir diğer detay ise telefonun MIUI 9 kurulum ekranı. Şimdilik MIUI 9 kullanıcı arabirimi ile test aşamasında olduğunu düşündüğümüz Mi MIX 3'ün Eylül ayında tanıtılacağını baz alırsak, cihazın MIUI 10 arayüzüyle kutudan çıkacağını söyleyebiliriz. 
Bakalım Eylül ayında tanıtılacak Mi MIX 3, yüzde 91.24 ekran/kasa oranına sahip Vivo Nex'e ve yüzde 92.25'i ekrandan oluşan Oppo Find X'e rakip olabilecek mi? 

https://hub.91mobiles.com/xiaomi-mi-mix-3-leaked-hands-on-image-features-specifications/ Yorum Yaz
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Erasmus78 10 ay en beğenilen
Yaa bu Mix serisinin ilk sızan görselleri ile piyasaya çıkan arasında devasa fark oluyor. O yüzden pek güvenmiyorum bu görsellere.
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asig 10 ay
cercevesiz olmuyuro malesef s7 edge vb kullananlar bilir cerceve azda olsa olacak
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isimvermeyenizleyici 10 ay
Neresinden tutacak bu millet ha neresinden tutacak
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Erwin-Rommel 10 ay
Ön kamerayı nereye koyacaklar?
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astegon 10 ay
Fiyatları da sızmış.
Oooh mis.
6GB RAM + 64GB ROM: $510 for Standard Edition, $660 for Ceramic Edition
6GB RAM + 128GB ROM: $555 for Standard Edition, $705 for Ceramic Edition
8GB RAM + 128GB ROM: $600 for Standard Edition, $750 for Ceramic Edition
8GB RAM + 256GB ROM: $645 for Standard Edition, $795 for Ceramic Edition
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CoreXXX 10 ay
çok çirkin duruyor. belki gözümüz alışmadığından ama bence biraz kenar daha güzel. futbol sahası gibi değil tabiki
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isimvermeyenizleyici 10 ay
Neresinden tutacak bu millet ha neresinden tutacak
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Golden Gate 10 ay
Zaten ince olan çerçeveler daha da incelsin diye, kullanim gitgide zorlaşıyor. Bütün telefonlar birbirine benziyor.
Bu sene hepsi çentikli birbiriyle ayni.
Seneye bu tasarim hepsi ayni.
Edge ekranli Samsung tasarim olarak diğerlerinden ayrilan tek firma...
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mehmedaltair 10 ay
Siz hiç akıllanmazsınız

Gerçi bu sefer buna benzer bir şey çıkacak ama yine bu çıkmaz

m.youtube.com/...
Bu videoyu da siz paylaşmıştınız Mi Mix 2s çalışırken görüntülendi diye
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miyavlayankirpi 10 ay
Yalvarırım biraz daha az model çıkarın ey Xiaomi
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K_Spartakus 10 ay miyavlayankirpi
Daha dur ciğerim, adamlar zamzung'un çıkardığı modellerin yarısında bile değil hatta eski nokia zamanına göre oldukça geride

Zamzung ve nokia hergün model çıkartma konusunda birbiriyle yarışıyor. (zamanında Nokia her gün model çıkarttığı zaman zamzung nokia'ya laf sokuyordu ama şimdi kendisi yapıyor, etme eyleme dünyası)
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stalker(1979) 10 ay
Ekran kasa oranını yüzde 94-95'lere çıkarmayı başarmışlar.
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deoks 10 ay
bu telefonda birşey izlemek işkenceye dönüşür.
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asig 10 ay
cercevesiz olmuyuro malesef s7 edge vb kullananlar bilir cerceve azda olsa olacak
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