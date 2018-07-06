Xiaomi Mi MIX 3 çalışırken görüntülendi: Tamamen ekrandan oluşan tasarım açığa çıktı

Teknoloji Editörü
Çerçevesiz ekran modası tüm hızıyla sürerken Xiaomi, Mi MIX 3 modeliyle adeta zirveye oynayacak. Sonsuz ekran deneyimi sunmak için geliştirilen Mi MIX ailesinin dördüncü ferdi Mi MIX 3 ile birlikte Oppo ve Vivo'ya en büyük cevabını verecek olan Xiaomi, bu anlamda ciddi gelişmeler kaydetmişe benziyor.
Çalışır halde görüntülenen Mi MIX 3, tamamen ekrandan oluşan yapısıyla dikkat çekiyor. Mi MIX 2S'de kameranın yer aldığı alt çerçevenin de tamamen tıraşlandığı telefonun ön panelinde yalnızca ahize yer alıyor. Hal böyle olunca selfie kamerasının konumu da bir hayli merak konusu oluyor.
Her ne kadar Mi MIX 3'te nasıl bir kamera sistemi kullanılacağına dair bir ipucu göremesek de telefonun Vivo NEX ve Oppo Find X modellerinde olduğu gibi periskop kamera sistemine ev sahipliği yapacağını söylememiz yanlış olmaz.
Görseller arasında dikkat çeken bir diğer detay ise telefonun MIUI 9 kurulum ekranı. Şimdilik MIUI 9 kullanıcı arabirimi ile test aşamasında olduğunu düşündüğümüz Mi MIX 3'ün Eylül ayında tanıtılacağını baz alırsak, cihazın MIUI 10 arayüzüyle kutudan çıkacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy X Ocak'ta, Galaxy 10 ise Şubat ayında gelebilir"
Bakalım Eylül ayında tanıtılacak Mi MIX 3, yüzde 91.24 ekran/kasa oranına sahip Vivo Nex'e ve yüzde 92.25'i ekrandan oluşan Oppo Find X'e rakip olabilecek mi?
https://hub.91mobiles.com/xiaomi-mi-mix-3-leaked-hands-on-image-features-specifications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oooh mis.
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Bu sene hepsi çentikli birbiriyle ayni.
Seneye bu tasarim hepsi ayni.
Edge ekranli Samsung tasarim olarak diğerlerinden ayrilan tek firma...
Gerçi bu sefer buna benzer bir şey çıkacak ama yine bu çıkmaz
m.youtube.com/...
Bu videoyu da siz paylaşmıştınız Mi Mix 2s çalışırken görüntülendi diye
Zamzung ve nokia hergün model çıkartma konusunda birbiriyle yarışıyor. (zamanında Nokia her gün model çıkarttığı zaman zamzung nokia'ya laf sokuyordu ama şimdi kendisi yapıyor, etme eyleme dünyası)
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