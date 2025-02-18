Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlediği özel bir etkinlikte yeni akıllı bilekliği Band 10'u tanıttı. Göz alıcı renklerde kayış seçenekleri ve standart form faktörü ile karşımıza çıkan bu yeni model, özellikle aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

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Huawei Band 10, 1.47 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. 368 × 194 piksel çözünürlük ve 282 PPI piksel yoğunluğu sunan bu ekran Always-On Display (her zaman açık ekran) özelliğini destekliyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan Band 10, tek şarjla 14 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Tam şarj süresi ise 45 dakika.

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Huawei Band 10 özellikleri

Akıllı bileklik 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası sayesinde yüzme gibi su sporları sırasında da rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor. Huawei Band 10'da iki dikkat çekici sağlık takip özelliği mevcut. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

Enhanced Sleep Health Assistant (Gelişmiş Uyku Sağlığı Asistanı): Uyku kalitesini detaylı bir şekilde analiz eden bu özellik, kalp atış hızını takip ediyor, uyku döngülerini raporluyor ve uyku kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunuyor.

Uyku kalitesini detaylı bir şekilde analiz eden bu özellik, kalp atış hızını takip ediyor, uyku döngülerini raporluyor ve artırmaya yönelik öneriler sunuyor. Emotional Wellbeing Assistant (Duygusal Refah Asistanı): Zihinsel sağlığınızı takip etmenizi sağlar. Pozitif düşüncenin gücünden yararlanmanıza yardımcı olacak ipuçları sunarken, aynı zamanda stres yönetimi için nefes egzersizleri ile fitness tavsiyeleri de veriyor.

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Fiyatı henüz açıklanmadı

Tüm bunlara ek olarak cihaz yüzme dahil 100 egzersiz modu içeriyor. Ayrıca artık bu tür akıllı bilekliklerde standart olarak gördüğümüz kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü ve regl döngüsü takibi gibi tipik fonksiyonlara sahip.

Tam Boyutta Gör Akıllı bileklik alüminyum alaşımlı gövde ile geliyor. Aynı zamanda kayışında floroelastomer malzeme kullanılmış. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda bile cilt sağlığını koruyarak konforlu bir deneyim sunuyor. Huawei Band 10'un fiyat etiketi henüz açıklanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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