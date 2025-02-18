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    Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei bugün düzenlediği lansmanda yeni akıllı bilekliğini duyurdu. Huawei Band 10 isimli model gelişmiş sağlık takip özellikleri ile öne çıkarken aktif bir yaşam tarzı süren kullanıcıları hedefliyor.
    Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlediği özel bir etkinlikte yeni akıllı bilekliği Band 10'u tanıttı. Göz alıcı renklerde kayış seçenekleri ve standart form faktörü ile karşımıza çıkan bu yeni model, özellikle aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor.

    Huawei Band 10, 1.47 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. 368 × 194 piksel çözünürlük ve 282 PPI piksel yoğunluğu sunan bu ekran Always-On Display (her zaman açık ekran) özelliğini destekliyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan Band 10, tek şarjla 14 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Tam şarj süresi ise 45 dakika.

    Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Huawei Band 10 özellikleri

    Akıllı bileklik 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası sayesinde yüzme gibi su sporları sırasında da rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor. Huawei Band 10'da iki dikkat çekici sağlık takip özelliği mevcut. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

    • Enhanced Sleep Health Assistant (Gelişmiş Uyku Sağlığı Asistanı): Uyku kalitesini detaylı bir şekilde analiz eden bu özellik, kalp atış hızını takip ediyor, uyku döngülerini raporluyor ve uyku kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunuyor.
    • Emotional Wellbeing Assistant (Duygusal Refah Asistanı): Zihinsel sağlığınızı takip etmenizi sağlar. Pozitif düşüncenin gücünden yararlanmanıza yardımcı olacak ipuçları sunarken, aynı zamanda stres yönetimi için nefes egzersizleri ile fitness tavsiyeleri de veriyor.

    Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Fiyatı henüz açıklanmadı

    Tüm bunlara ek olarak cihaz yüzme dahil 100 egzersiz modu içeriyor. Ayrıca artık bu tür akıllı bilekliklerde standart olarak gördüğümüz kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü ve regl döngüsü takibi gibi tipik fonksiyonlara sahip.

    Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı bileklik alüminyum alaşımlı gövde ile geliyor. Aynı zamanda kayışında floroelastomer malzeme kullanılmış. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda bile cilt sağlığını koruyarak konforlu bir deneyim sunuyor. Huawei Band 10'un fiyat etiketi henüz açıklanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.
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