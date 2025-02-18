Huawei Band 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei Band 10, 1.47 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. 368 × 194 piksel çözünürlük ve 282 PPI piksel yoğunluğu sunan bu ekran Always-On Display (her zaman açık ekran) özelliğini destekliyor. Pil ömrü konusunda da iddialı olan Band 10, tek şarjla 14 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Tam şarj süresi ise 45 dakika.
Huawei Band 10 özellikleri
Akıllı bileklik 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası sayesinde yüzme gibi su sporları sırasında da rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor. Huawei Band 10'da iki dikkat çekici sağlık takip özelliği mevcut. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse:
- Enhanced Sleep Health Assistant (Gelişmiş Uyku Sağlığı Asistanı): Uyku kalitesini detaylı bir şekilde analiz eden bu özellik, kalp atış hızını takip ediyor, uyku döngülerini raporluyor ve uyku kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunuyor.
- Emotional Wellbeing Assistant (Duygusal Refah Asistanı): Zihinsel sağlığınızı takip etmenizi sağlar. Pozitif düşüncenin gücünden yararlanmanıza yardımcı olacak ipuçları sunarken, aynı zamanda stres yönetimi için nefes egzersizleri ile fitness tavsiyeleri de veriyor.
Fiyatı henüz açıklanmadı
Tüm bunlara ek olarak cihaz yüzme dahil 100 egzersiz modu içeriyor. Ayrıca artık bu tür akıllı bilekliklerde standart olarak gördüğümüz kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü ve regl döngüsü takibi gibi tipik fonksiyonlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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