Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi

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Duke üniversitesince geliştirilen bir görüntüleme yöntemi, hücrelerin içinde bulunan düzinelerce molekülü hareket halindeyken ve aynı anda görüntüleme imkânı sunuyor. Söz konusu yöntem sayesinde kısa DNA zincirleriyle işaretlenen moleküller, hareketleri doğrultusunda yanıp yanıp sönüyorlar.

Bilim insanları, ACS Synthetic Biology dergisinde bu ay içinde yayınlanan makalelerinde buluşlarını “geçici barkodlar” olarak tanımlamış. Duke üniversitesinde doktora öğrencisi olan Shalin Shah kendilerine, “Her şeyin kendi kalp ritmi vardır.” çıkarımının fikir verdiğini ifade ediyor. Araştırmacılar bu sayede binlerce molekülü diğer yöntemlerden çok daha ucuza tespit edebileceklerinin altını çiziyor. Boyaların aksine, geçici barkodların zamana bağlı olarak renk kaybı yaşamayacağı da ayrıca belirtilmiş.

Yöntem; aynı solüsyon içinde bulundukları sırada birbirleriyle çarpışan iki tümleyici DNA zinciri arasındaki anlık etkileşimin kullanılması marifetiyle işliyor. Zincirlerden biri araştırmacıların incelemek istediği moleküle bağlanıyor. Floresan boya ile işaretlenmiş ve serbest gezen ikinci zincir, diğeri ile birleştiğinde ışıldamaya ve zincirler ayrıldıklarında ise sönmeye başlıyor. Bahsi geçen durum mikroskop altında incelendiğinde ise aşağıdaki görselde yer alan yanıp sönme görüntüsü ortaya çıkıyor.

Bilgisayar simülasyonları sayesinde araştırmacılar, 56 farklı molekülün kendine has ışıldamalarını tespit edebilmişler. Farklı renklerde floresan boya kullanıldığında ise tespit edilecek molekül sayısının binlere çıkabileceğinin altı çiziliyor.

Bilim insanları moleküllerin tespiti maksadıyla atılacak bir sonraki adımın yapay zekânın kullanılması olduğunu ifade ediyorlar. Bu sayede araştırmacılar, el marifetiyle yapılan ve uzun zaman alan işin yapay zekâ yardımıyla kısa bir sürede bitirilebileceğini düşünüyorlar.

https://today.duke.edu/2019/04/tiny-light-barcodes-identify-molecules-their-twinkling