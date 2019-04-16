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Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı

Son dönemde yaşadığı mali krizleri bir türlü atlatamayan lider ekran üreticilerinden Japan Display, yaklaşık yüzde 50 hissesini yabancı şirketlere satarak ayakta kalmaya çalışıyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak girişimi olan ekran üreticisi Japan Display, uzun bir süredir mali sıkıntılar yaşıyor. Şirket yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başaramayınca, hisselerinin yüzde 50'sine yakınını Tayvan ve Çinli şirketlere satma kararı aldı.

Gelişen sektöre ayak uyduramadı

Tayvanlı ve Çinli yatırımcılardan 80 milyar yen (717 milyon dolar) sermaye enjekte edilme kararı, hükümet destekli şirketin varlığını tek başına sürdüremeyeceğini gösteriyor. JDI olarak da bilinen Japan Display, büyük bir Apple tedarikçisi ve akıllı telefonlar için ürettiği LCD ekranlarla yüzde 20 küresel pazar payına sahip.
Ancak, düşük maliyetli Çin ve Güney Koreli rakiplerinin de ortaya çıkmasından sonra, rekabete kurban giden Japan Display, yavaş karar vermesi ve endüstrideki hızlı değişime ayak uyduramaması ile eleştiriliyordu. Yıllar süren mali kayıplardan sonra şirket kendini Tayvan-Çin ittifakına teslim etmek zorunda kaldı.
Bu grup Tayvanlı elektronik bileşen üreticisi TPK Holding , Tayvanlı finans grubu Fubon Group ve Çinli, Harvest Fund Management şirketlerinden oluşuyor.  Apple'ın kilit tedarikçisi olan Japan Display, Tayvan ve Çinli konsorsiyumundan bir yatırım almak için ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi'nden onay almayı bekliyor. Onay gelirse yatırımcı şirketler Japan Display'in yüzde 49.82'lik hissesine sahip olacaklar.

https://www.anandtech.com/show/14216/chinese-and-taiwanese-companies-gain-controlling-stake-of-japan-display Yorum Yaz
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
gelecek koreyle çinlilerin.
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dreamblue35 1 ay
sen git apple ın tedarikçisi ol üstüne üstlük de batmamak için hisselerine ne verirlerse razı ol; burada yanlış bir hesap var ama çözemedim biri beni aydınlatsın
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intel7mix 1 ay
Pahalıya satarım kaliteli olur algısı yıkıldı. Ucuz ve kaliteli ürünler çıktıkları gün sonları geldi.
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NeroWin 1 ay
Japonya da çok ilginç bir şey oldu, marka yapmış firmalar çok rekabet edemedikleri sektörlerden bir bir çekilmeye başladı. Benim merak ettiğim buradan çıkan mühendisleri ne yaptılar. Ya bizim bilmediğim daha gelecek vaadeden bir alana yönlendirdiler, ya da Japonya da çok ciddi bir beyin göçü var..
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
gelecek koreyle çinlilerin.
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Tugrul_512bit 1 ay
Denize düşen yılana sarılır.
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