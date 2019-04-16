Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı

Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak girişimi olan ekran üreticisi Japan Display, uzun bir süredir mali sıkıntılar yaşıyor. Şirket yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başaramayınca, hisselerinin yüzde 50'sine yakınını Tayvan ve Çinli şirketlere satma kararı aldı.

Gelişen sektöre ayak uyduramadı

Tayvanlı ve Çinli yatırımcılardan 80 milyar yen (717 milyon dolar) sermaye enjekte edilme kararı, hükümet destekli şirketin varlığını tek başına sürdüremeyeceğini gösteriyor. JDI olarak da bilinen Japan Display, büyük bir Apple tedarikçisi ve akıllı telefonlar için ürettiği LCD ekranlarla yüzde 20 küresel pazar payına sahip.

Ancak, düşük maliyetli Çin ve Güney Koreli rakiplerinin de ortaya çıkmasından sonra, rekabete kurban giden Japan Display, yavaş karar vermesi ve endüstrideki hızlı değişime ayak uyduramaması ile eleştiriliyordu. Yıllar süren mali kayıplardan sonra şirket kendini Tayvan-Çin ittifakına teslim etmek zorunda kaldı.

https://www.anandtech.com/show/14216/chinese-and-taiwanese-companies-gain-controlling-stake-of-japan-display

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Bu grup Tayvanlı elektronik bileşen üreticisi, Tayvanlı finans grubuve Çinli,şirketlerinden oluşuyor. Apple'ın kilit tedarikçisi olan Japan Display, Tayvan ve Çinli konsorsiyumundan bir yatırım almak için ABD'deki'nden onay almayı bekliyor. Onay gelirse yatırımcı şirketler Japan Display'insahip olacaklar.