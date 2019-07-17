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Hücreleri öldürmeden görüntüleyebilen üç boyutlu mikroskop geliştirildi

Hücreleri öldürmeden incelemeyi sağlayan bir üç boyutlu mikroskop geliştirildi. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından üretilen mikroskop, hücreleri yaşam süreleri botunca görüntüleyebiliyor.
55 dk.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Hücreleri öldürmeden görüntüleyebilen üç boyutlu mikroskop geliştirildi
Tam Boyutta Gör

Hücre araştırmalarında kullandığımız geleneksel mikroskoplar, bizlere hücre biyolojisi ile ilgili çok değerli bilgiler sağlarken bir olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Bilim insanları hücreleri incelemek söz konusu mikroskopları kullanırken hücreleri görünür kılan renklendirici kimyasallar kullanmak durumunda kalıyor. Bu da hücrelerin ölmesi anlamına geliyor.

Bahse konu soruna bir çözüm getirmek isteyen İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) araştırmacıları, hücrelere zarar vermeden incelemeyi sağlayan bir teknik geliştirmişler. CX-A adı veriler 3D bir mikroskop sayesinde araştırmacılar, 200nm’den daha küçük çözünürlükteki hücre organellerine (Sitoplazmada bulunan ve hücrenin solunumu, beslenmesi ve boşaltımı gibi yaşamsal olaylarının gerçekleştiği yapılar) kadar olan yapıları görüntülemeyi başarmışlar.

Hücrelere zarar vermeden kullanılan teknik ise hücreler için geliştirilen bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazı gibi çalışıyor. CX-A her açıdan aldığı hücre görüntüsünü birleştirerek üç boyutlu bir görüntü elde ediyor. Hücre, döner vaziyette bulunan bir lazerle aydınlatılıyor ve bu lazer de hücre görüntüsünün bir hologramını oluşturuyor.

CX-A sayesinde hücrelerin yaşam süreleri boyunca izlenebileceğini ifade eden araştırmacılar, bu sayede hücreler üzerinde deneyler yapabilecekler. EPFL’ye göre yeni geliştirilen mikroskop marifetiyle; biyolojik süreçlerin ne şekilde işlediği, organellerin nasıl etkileşime girdiği ve mitokondrilerin karmaşık ağları nasıl oluşturduğu hususları ile ilgili araştırmalar yapılabilecek.


https://www.engadget.com/2019/07/16/microscope-cells-without-damage/ Yorum Yaz
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