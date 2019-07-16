Crew Dragon uzay kapsülünün neden infilak ettiği ortaya çıktı

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Nisan ayının sonu doğru SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı bir “anomali” yaşamış ve olay sonucu araç infilak ederek yok olmuştu. Şirket, kazayı müteakip uzay aracında nelerin ters gittiği ile ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

SpaceX uzay aracı ile ilgili yaptığı araştırmayı sonunda tamamladı ve aracın infilak etmesine bir bileşende meydana gelen sızıntının neden olduğu ifade edildi. Şirkete göre sorun, Crew Dragon uzay aracının acil durum iptal sisteminden kaynaklanıyor. Sistemde bir dizi itici bulunuyor ve bunlar fırlatma sırasında oluşabilecek bir problem neticesinde kapsülü ana roketten ayırmak için devreye giriyor.

Şirkete göre bu iticilerde bulunan bir valfte meydana gelen sızıntı, nitrojen tetroksit (NTO) adı verilen sıvı oksitleyicinin yüksek basınçlı helyum tüplere girmesine neden olmuş. Buradaki titanyum valfe yüksek hızla çarpan NTO, valfin ateş almasına ve sonrasındaki patlamaya sebebiyet vermiş.

Oksitleyici ile titanyumun arasındaki reaksiyonun beklenmedik olduğunu ifade eden SpaceX uçuş güvenliği müdürü Hans Koenigsman, sızıntıya neden olan valfin ise dâhili sızıntı sorunları yaratabileceğinin bilindiğini vurgulamış. Bunun bir tasarım sorunu olduğunu kabul eden Koenigsman, “bileşenlerin böyle bir reaksiyona girmemeleri gerekiyordu. Ancak bu kaza sonrası dersimizi aldığımızı ve Crew Dragon’u çok daha güvenli bir araç haline getireceğimizi söyleyebilirim.” demiş.

Söz konusu sorunlu valflerin daha emniyetli olduğu bilinen ve patlama diski (sistemi aşırı basınçtan veya potansiyel olarak zarar görmekten koruyan, tekrar kapamayan bir basınç tahliye emniyet cihazı) adı verilen parçalarla değiştirileceğini ifade eden Koenigsman, Crew Dragon kapsülünün tekrar ne zaman havalanacağı ile ilgili bir bilgiyi ise maalesef veremiyor. Ancak SpaceX yetkilileri en erken uçuşun 2020 yılı başlarında olabileceği konusunda iyimser davranıyor.

https://www.theverge.com/2019/7/15/20695309/spacex-crew-dragon-explosion-cause-nasa-commercial