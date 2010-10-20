Huntkey hediyeli anketi'nde güç kaynağı kazananlar belli oldu!

Huntkey işbirliğiyle düzenlenen Donanimhaber.com'un Huntkey 550W güç kaynağı ve ofis ziyareti hediyeli anketi sonuçlandı. Katılım yapan herkese teşekkür ederiz.
Katılım yapılan üyelerimiz arasından rastgele yaptığımız seçim sonucunda sorulara doğru yanıt veren katılımcılar arasından 6, ankete katılmış fakat doğru cevap verememiş olan üyelerimiz arasından ise 4 kişi güç kaynaklarını kazandı.
Aşağıdaki listede isimleri yer alan katılımcıların mesutcevik@donanimhaber.com adresine açık adreslerini ve telefon numaralarını bildiren bir e-posta göndermelerini rica ediyoruz. 5.11.2010 tarihine kadar kazanan katılımcılardan e-posta alamazsak yedek kullanıcılar liste sırasına göre kazananlar ile yer değiştirilecektir.
Sorulara doğru cevap vererek %35'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi
Sorulara doğru cevap vererek yedek listeye giren katılımcılar listesi
Soruları doğru cevaplayamayan fakat ankete katılım göstererek %65'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi
Sorulara doğru cevap veremediği halde katılım gösterdiği yedek listeye giren katılımcılar listesi
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Önümüzdeki çekilişlere bakacaz
Neyse kazanan arkadaşlara başarılar inşallah facebook'tan 6850 kazanacağım.
Vurun daha ölmedi.