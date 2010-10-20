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Huntkey hediyeli anketi'nde güç kaynağı kazananlar belli oldu!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
1
66
Güç Kaynağı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huntkey işbirliğiyle düzenlenen Donanimhaber.com'un Huntkey 550W güç kaynağı ve ofis ziyareti hediyeli anketi sonuçlandı. Katılım yapan herkese teşekkür ederiz.

Katılım yapılan üyelerimiz arasından rastgele yaptığımız seçim sonucunda sorulara doğru yanıt veren katılımcılar arasından 6, ankete katılmış fakat doğru cevap verememiş olan üyelerimiz arasından ise 4 kişi güç kaynaklarını kazandı.

Aşağıdaki listede isimleri yer alan katılımcıların mesutcevik@donanimhaber.com adresine açık adreslerini ve telefon numaralarını bildiren bir e-posta göndermelerini rica ediyoruz. 5.11.2010 tarihine kadar kazanan katılımcılardan e-posta alamazsak yedek kullanıcılar liste sırasına göre kazananlar ile yer değiştirilecektir.

Sorulara doğru cevap vererek %35'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

  • mteke (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Yeliz Yılmaz
  • Gsga (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Asel Bayram
  • Bekir Karabolat
  • umut406 (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Sorulara doğru cevap vererek yedek listeye giren katılımcılar listesi

  • Okan Can
  • Murat Demirci
  • mehmet_roer (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Mehmet Serkan Özten
  • rendezvous (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Soruları doğru cevaplayamayan fakat ankete katılım göstererek %65'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

  • Barış Karakütük
  • Sevtap Kurban
  • mustafax_001 (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • oydelee (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Sorulara doğru cevap veremediği halde katılım gösterdiği yedek listeye giren katılımcılar listesi

  • 1solucan1 (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • $$T3$$ (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Elif Bahtiyar
  • gunescan (Donanimhaber.com forum üyesi)


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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Muhibbi- 9 yıl
    Güç kaynağı yanında bi tanede donanımhaber ve bsc gömleği gönderseniz fena olmaz hani :D
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    Muhibbi- 9 yıl
    Ben Şimdi 550W Güç Kaynağımı Kazandım Vay Bee
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    GENERAL006 9 yıl
    Kazananlara hayırlı olsun bizde şans yok ki :D
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    MinaTo 9 yıl
    Bizde şans olsa havadan ... yağardı diyenlerrrrr sizi 23 ekim cumartesi ... yağmıyacak bu sefer istediğimiz ... yağacak şenliğine davet ediyoruz.

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    Chidori 9 yıl
    Kazananlara hayırlı olsun.
    Önümüzdeki çekilişlere bakacaz 
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    alpa07 9 yıl
    Önemli olan yarışa katılmamız.kazanmak önemli deil :D: :D:D :D :D :D
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    drserk 9 yıl
    bi kumarda kaybettim nihayet :))
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    TsG 9 yıl
    Kazananlar arasında baya da hatun varmış he, enteresan... Hatunun ne işi olur oyun bilgisayarı için PSU'ya... :|
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    kese kağıdı 9 yıl
    Bu da mı gol değil ha, bu da mı gol değil?



    Neyse kazanan arkadaşlara başarılar inşallah facebook'tan 6850 kazanacağım.
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    mteke 9 yıl
    ilk kez bir yerden bir şey kazandım; darısı arkadaşlara
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    Dancing Bear 9 yıl

    mteke

    ilk kez bir yerden bir şey kazandım; darısı arkadaşlara


    Vurun daha ölmedi.
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    Annalyze 9 yıl
    kazanan arkadaşlara hayırlı olsun...
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    bekir_sahin_38 9 yıl
    belki hayatım boyunca 100 ü aşkın çekilişe girdim hiçbişey çıkmadı daha
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