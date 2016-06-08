HyperX'in üst düzey performanslı Predator DDR 3 ve DDR 4 RAM'leri yenilendi

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Oyuncu ekipmanları ve yüksek performans odaklı donanımlarıyla fark yaratan HyperX, DDR4 ve DDR3 Predator RAM ailesini yeniledi! Geliştirilen agresif tasarımla birlikte daha iyi bir ısı dağılımı ve beraberinde daha yüksek performans vadeden HyperX Predator DDR4 ve DDR3 RAM’ler, en hızlı sistemlerin vazgeçilmez bileşenleri olarak dikkat çekiyor.

Yüksek performans tutkunları için güncellenen, Intel 100 Series Chipset ve X99 anakartlarla uyumlu HyperX Predator DDR4 RAM’ler, 3333 MHz’e varan frekans hızı ve CL15-16 gecikme süresi sunarken, HyperX Predator DDR3 RAM’ler ise 2666 MHz’e varan frekans hızı ve CL9-CL11 gecikme süresi sunuyor. Detaylı bilgi için; Hyperxgaming.com

Teknik Özellikler: HyperX Predator DDR4 RAM

HyperX Predator DDR4 RAM Kapasite:

Modüller - 4 GB, 8 GB, 16 GB

Kit’ler - 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB

Frekans Hızları: 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz

3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz Gecikme Süresi: CL15-CL16

CL15-CL16 Uyumluluk: Intel 100 Series Chipset & X99 Anakartlar

Intel 100 Series Chipset & X99 Anakartlar Teknik Özellikler: HyperX Predator DDR3 RAM

HyperX Predator DDR3 RAM Kapasite:

Modüller - 4 GB, 8 GB

Kit’ler - 8 GB, 16 GB, 32 GB

Frekans Hızları: 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz

1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz Gecikme Süresi: CL9-CL11

CL9-CL11 Uyumluluk: Intel 9 Series Chipset & X79 Chipset

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