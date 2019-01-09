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JBL Link Drive ile aracınız akıllanıyor

CES 2019 fuarında tanıtılan JBL Link Drive adaptörü, çakmak girişinden güç alarak akıllı telefonunuza bağlanıyor ve aracınızda Google Assistant özelliğini sunuyor.
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece kaset çalar ve radyodan ibaret olan otomobillerin ön konsolları bugün akıllı sistemlere dönüşmüş durumda. Varsayılan olarak gelen veya CarPlay ve Android Auto ile eşlenebilen bu sistemler sürücüye en iyi şekilde yardım etmeyi amaçlıyor. JBL ise standart eğlence sistemi olan araçlara yönelik bir aparat hazırladı.

JBL Link Drive özellikleri ve fiyatı

Google’ın temel anlamda dijital asistan ile etkileşimi amaçladığı yeni program doğrultusunda geliştirilen Link Drive, aracınızda size pek çok konuda yardımcı oluyor. Çakmak girişinden bağlanan aparat Google Assistant destekli.

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Enerjisini çakmak girişinden alan Link Drive ilk olarak akıllı telefonunuz ile iletişim kuruyor. Sonrasında Aux girişinden veya Bluetooth üzerinden aracınızın ses sistemi ile bağlantı kuruyorsunuz. Entegre çift mikrofona verdiğiniz komutlar ses sistemi üzerinden sürücüye ulaşıyor.

Gürültü engelleme özelliğine sahip olan Link Drive net bir şekilde komutlarınızı algılıyor ve hava durumu, trafik bilgileri, randevu defteri gibi taleplerinizi sesli olarak size iletiyor. Ayrıca adım adım navigasyon da tarif ediyor. Çağrı geldiğinde ise otomatik olarak ses sistemini kapatıyor. JBL Link Drive adaptörü 60$ karşılığında Bahar aylarında satışa sunulacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/jbls-link-drive-makes-your-dumb-old-car-smart/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 4 ay
Yani AliExpressten veya Amazondan 10-20$ (hatta daha ucuza) alabildiğimiz alete 60$ vericez.
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