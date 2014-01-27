JPEG standardı kayıpsız sıkıştırma özelliği ile güncelleniyor





Günümüzde en çok kullanılan resim formatı haline gelen JPEG, yapısı itibariyle daha çok amatör kullanıcılara hitap ediyor. Fotoğrafçılar veya tasarımcılar bilindiği gibi RAW veya TIFF formatını tercih ediyor.





Bu formatlar kayıpsız sıkıştırıldığı için kullanıcılara da büyük bir esneklik sunuyor. Fotoğrafın ölçeklenmesi gibi konularda bu formatlar kayba uğramıyor. Ancak JPEG formatı yukarı ölçeklendiğinde piksel kayıpları ortaya çıkmaya başlıyor.





JPEG standardını belirleyen Almanya'daki JPEG Grubu, profesyonellere daha esnek özellikler sunan 9.1 sürümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özelliklerle JPEG formatının profesyonel alanda da tercih edilmesi hedefleniyor. Bunun yanında yansıtma ve yazdırma işlemlerinde daha geniş bir renk yelpazesi sunulabilecek.





JPEG 9.1 ile gelecek özellikler ise 12-bit renk derinliği desteği, akıllı ölçekleme fonksiyonları, HDR desteği, aritmetik kodlama ile tam kayıpsız sıkıştırma desteği, artırılmış gerçeklik desteği şeklinde sıralanıyor.





Kayıpsız sıkıştırma özelliği sunan JPEG 9.1 bununla birlikte küçük boyutlarda kalmaya devam edecek ve diğer formatlara karşı avantaj elde edecek. Ancak yeni standardın gerçekleşmesi için donanım ve yazılım üreticilerinin benimsemesi gerekiyor.

http://www.digitaltrends.com/photography/new-jpeg-standard-complete-lossless-option/