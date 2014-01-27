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JPEG standardı kayıpsız sıkıştırma özelliği ile güncelleniyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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JPEG standardı kayıpsız sıkıştırma özelliği ile güncelleniyor

Günümüzde en çok kullanılan resim formatı haline gelen JPEG, yapısı itibariyle daha çok amatör kullanıcılara hitap ediyor. Fotoğrafçılar veya tasarımcılar bilindiği gibi RAW veya TIFF formatını tercih ediyor.

Bu formatlar kayıpsız sıkıştırıldığı için kullanıcılara da büyük bir esneklik sunuyor. Fotoğrafın ölçeklenmesi gibi konularda bu formatlar kayba uğramıyor. Ancak JPEG formatı yukarı ölçeklendiğinde piksel kayıpları ortaya çıkmaya başlıyor.

JPEG standardını belirleyen Almanya'daki JPEG Grubu, profesyonellere daha esnek özellikler sunan 9.1 sürümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özelliklerle JPEG formatının profesyonel alanda da tercih edilmesi hedefleniyor. Bunun yanında yansıtma ve yazdırma işlemlerinde daha geniş bir renk yelpazesi sunulabilecek. 

JPEG 9.1 ile gelecek özellikler ise 12-bit renk derinliği desteği, akıllı ölçekleme fonksiyonları, HDR desteği, aritmetik kodlama ile tam kayıpsız sıkıştırma desteği, artırılmış gerçeklik desteği şeklinde sıralanıyor.

Kayıpsız sıkıştırma özelliği sunan JPEG 9.1 bununla birlikte küçük boyutlarda kalmaya devam edecek ve diğer formatlara karşı avantaj elde edecek. Ancak yeni standardın gerçekleşmesi için donanım ve yazılım üreticilerinin benimsemesi gerekiyor.  

http://www.digitaltrends.com/photography/new-jpeg-standard-complete-lossless-option/ Yorum Yaz
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ezimuse 5 yıl en beğenilen
Eskilere de yazılımsal olarak güncelleme ile sunulsa çok iyi olurdu.
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01myavuz 5 yıl
Kalite kaybı yüzünden farklı format kullanmak zorunda kalıyordum, bunun yanında Microsoft Office içerisindekinden daha gelişmiş Paint.net gibi resim düzenleme özellikleri olan sürümde işe yarardı.
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haqy 5 yıl
Günlük kullanım için en iyisi png. Şeffaf alan desteği de var.
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津波 5 yıl haqy
haqy

Günlük kullanım için en iyisi png. Şeffaf alan desteği de var.

Sen yanlış gelmişsin kanka.

Halk arasında Tabela formatı diye adlandırılan formatlardan bahsediyorlar.
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interwap 5 yıl
Kayıpsız JPEG var ancak bu biraz daha kapsamlı duruyor.
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ezimuse 5 yıl
Ben RAW çekiyorum tüm fotoğraflarımı size de tavsiye ederim
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ezimuse 5 yıl en beğenilen
Eskilere de yazılımsal olarak güncelleme ile sunulsa çok iyi olurdu.
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mustiki212 5 yıl ezimuse
ezimuse

Eskilere de yazılımsal olarak güncelleme ile sunulsa çok iyi olurdu.

Kesinlikle firmalar destek vermeli... Canon 600d sahibi olaraktan beklenti içerisindeyim.. Ama ufak tefek buglara sahip son 1.0.2 sürümünü bile güncellemeye üşenen canondan avucumu yalayacağımıda biliyorum...:S
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