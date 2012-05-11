J&W, Cedar Trail işlemcili M001 nettop modelini duyurdu

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Fansız kişisel bilgisayar ürünleri konusunda önemli firmalardan J&W, Intel'in Cedar Trail platformuna ait işlemci seçenekleri sunan yeni M001 nettop modelini resmi olarak duyurdu.
Intel Atom D2550 / N2800 / N2600 çift çekirdekli işlemci seçenekleri ile gelen M001 modeli, tek SO-DIMM soketi ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek, 3 adet USB 2.0 portu, PowerVR SGX545 grafik birimi, 1 adet 2.5 inçlik 320GB HDD, SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC kart okuyucu, Gigabit LAN portu, HDMI, VGA çıkışı, RS232 portu ve WiFi şeklinde özelliklere sahip.
Nano-ITX formatına uygun sistem 135 x 128 x 45 mm boyutlarıyla önemli bir yer avantajı sağlıyor. Modelin fiyatlandırması ve satış tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
http://www.jwipc.com/plus/view.php?aid=124 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya ''Modern'' ve ''En son Teknolojiyi'' kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ...
ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...