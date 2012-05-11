J&W, Cedar Trail işlemcili M001 nettop modelini duyurdu

Fansız kişisel bilgisayar ürünleri konusunda önemli firmalardan J&W, Intel'in Cedar Trail platformuna ait işlemci seçenekleri sunan yeni M001 nettop modelini resmi olarak duyurdu.





Intel Atom D2550 / N2800 / N2600 çift çekirdekli işlemci seçenekleri ile gelen M001 modeli, tek SO-DIMM soketi ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek, 3 adet USB 2.0 portu, PowerVR SGX545 grafik birimi, 1 adet 2.5 inçlik 320GB HDD, SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC kart okuyucu, Gigabit LAN portu, HDMI, VGA çıkışı, RS232 portu ve WiFi şeklinde özelliklere sahip.





Nano-ITX formatına uygun sistem 135 x 128 x 45 mm boyutlarıyla önemli bir yer avantajı sağlıyor. Modelin fiyatlandırması ve satış tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.