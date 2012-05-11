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J&W, Cedar Trail işlemcili M001 nettop modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Fansız kişisel bilgisayar ürünleri konusunda önemli firmalardan J&W, Intel'in Cedar Trail platformuna ait işlemci seçenekleri sunan yeni M001 nettop modelini resmi olarak duyurdu.

Intel Atom D2550 / N2800 / N2600 çift çekirdekli işlemci seçenekleri ile gelen M001 modeli, tek SO-DIMM soketi ile 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek, 3 adet USB 2.0 portu, PowerVR SGX545 grafik birimi, 1 adet 2.5 inçlik 320GB HDD, SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC kart okuyucu, Gigabit LAN portu, HDMI, VGA çıkışı, RS232 portu ve WiFi şeklinde özelliklere sahip.

Nano-ITX formatına uygun sistem 135 x 128 x 45 mm boyutlarıyla önemli bir yer avantajı sağlıyor. Modelin fiyatlandırması ve satış tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

http://www.jwipc.com/plus/view.php?aid=124 Yorum Yaz
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.
AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya ''Modern'' ve ''En son Teknolojiyi'' kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ...
ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...
sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve...
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ozspina1107 7 yıl
şubat ayında DM1 4110et bir önceki versiyonu DM1 3200st nin yerine geliyor ama bulana aşkolsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DarthLuca 7 yıl
aceleciburak
sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya Modern ve En son Teknolojiyi kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ... ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...

hele bide bizi adam yerine koysalarda E-450 anakartları Türkiyede satsalar 3D Media PC kullanabilsek
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aceleciburak 7 yıl DarthLuca
DarthLuca

aceleciburak

sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya Modern ve En son Teknolojiyi kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ... ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...


hele bide bizi adam yerine koysalarda E-450 anakartları Türkiyede satsalar 3D Media PC kullanabilsek

onu geçtim Asus C60 işlemcili Mini itx kart yapıyor yine Asus E450 li Mini ATX ki bu kart TR e olsa bir çoğumuz normal bilgisayarını sırf anakartta Sata 3.0 ve USB 3.0 var diye E450 ye çevirir ama ithalatçı firmaların yanlış seçimi bu tip sistemlerin ülkeye girmesine engel teşkil ediyor.

MSI E350IA-E45 almak istedim ancak eksen bilgisayardan sipariş üzerine getirdim keza bir tanıdığıma Hp DM1 4110et almak istedim o ürün zaten facia İthalatçı satıyor ama hangi satış kanalı biliyor ki isimlerini saymayacağım ama bilimum kendilerine Teknoloji mağazası denen yerde yeni ürünler bulmak hiçte mümkün değil. şubat ayında DM1 4110et bir önceki versiyonu DM1 3200st nin yerine geliyor ama bulana aşkolsun.

Teknosa Sony Diye E450 li 11.6 inch cihazı 1329 lirada yani Normal 15.6 notebook Fiyatından satarsa tabi Tüketici AMD Fusion mu hem fiyatı pahalı hemde AMD kötü der daha kullanmadan...

Bu algıyı kırmadan AMD sistemler her zaman az bulanan ürünler olacaktır...
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Cnyylmz 7 yıl
aceleciburak
sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya Modern ve En son Teknolojiyi kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ... ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...

+1
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CoreXXX 7 yıl
hala intel atom yapıyorlar ya bende buna şaşırıyorum. ya bu intel bu kadar tekelmi. amdnin bunun gibi enerji harcayıp atomu 3 e katlayan apu ları var gidip hala atom yapıp dandik bi grafik kartı koyuyorlar
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Rubisco 7 yıl
Ben yazıcaktımda vazgeçtimdi :// nm10 chipset + n2800 = 20+47 = 67$ sadece chiptset + CPU fiyatı,anakartın değil. Anakarta ekleyebileceğin diğer şeylerde extra para demek. 4$ wifi için bu kadar bilmemne için :// İçinde HDD olması belki avantaj, ama aletin fiyatına göre karar verilir ne kadar geçirmişler diye. Sonuçta 80$ dan aşağı kurtaramaz bu ürün maliyet olarak(hdd olmadan). Satış fiyatı ne kadar olur kim bilir.
Yannız bikaç yerde ben gördüm Cedar Trail ile youtube 1080p video açıyorlardı :P
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
sık sık yazıyorum ama cedar trailde olsa atom artık bitmiştir.
AMD Fusion E350 li bi mini itx anakart alıyorsun SATA 3.0 ve USB 3.0 desteğine kavuşuyorsun ve sadece MSI E350IA-45 anakart ve 4 Gb 1333 mhz ram ile ortalama 250 liraya ana parçalar temin edilebiliyor 64 gb ssd(SATA 3.0) ve mini itx kasa dahil edersek toplamda türkiye koşullarında 550 liraya ''Modern'' ve ''En son Teknolojiyi'' kullanan mini pc yada media pc sine sahip oluyoruz ...
ayrıca SGX545 nerde HD 6310 nerde arada dağlar kadar fark olduğunu için her şekilde ezici bir üstünlükle Fusion E350 ve HD 6310 ömür noktasında daha iddialı oluyor...
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