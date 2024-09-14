ŞOK marketler GeForce RTX 4060 Ti ekran kartlı oyuncu kasası satıyor

14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Seride Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan Hell RGB oyuncu kasası 12499TL. Ryzen 5 5500 işlemci, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB depolama barındıran Rank oyuncu kasası 16499TL.
Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 512GB ortak olan kasalardan GeForce RTX 4060 ekran kartı olan Extremely versiyon 24999TL iken GeForce RTX 4060 Ti olan Space versiyon ise 28499TL olarak satılıyor.
Set kurmak isteyenler için ise Twisted Minds 27 inçlik 165Hz 2K oyuncu monitör 7499TL, Twisted Minds 23.6 inçlik 180Hz Full HD oyuncu monitörü 3299TL, ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü 2399TL ve ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü de 2699TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.