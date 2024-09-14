ŞOK marketler GeForce RTX 4060 Ti ekran kartlı oyuncu kasası satıyor

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Tam Boyutta Gör Bir oyuncu sistemi kurmak isteyenler için ŞOK marketlerde GeForce RTX 4060 Ti ekran kartına kadar çıkan oyuncu kasaları, oyuncu monitörleri, fare, klavye, oyuncu masası ve oyuncu koltuğu yer alıyor.

14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Seride Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan Hell RGB oyuncu kasası 12499TL. Ryzen 5 5500 işlemci, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB depolama barındıran Rank oyuncu kasası 16499TL.

24 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 4 ay önce eklendi

Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 512GB ortak olan kasalardan GeForce RTX 4060 ekran kartı olan Extremely versiyon 24999TL iken GeForce RTX 4060 Ti olan Space versiyon ise 28499TL olarak satılıyor.

Set kurmak isteyenler için ise Twisted Minds 27 inçlik 165Hz 2K oyuncu monitör 7499TL, Twisted Minds 23.6 inçlik 180Hz Full HD oyuncu monitörü 3299TL, ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü 2399TL ve ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü de 2699TL.

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14 Eylül ŞOK aktüel kataloğunda neler var?