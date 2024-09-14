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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler GeForce RTX 4060 Ti ekran kartlı oyuncu kasası satıyor

    14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında GeForce RTX 4060 Ti ekran kartlı Gamers Arena marka oyuncu kasaları ve oyuncu monitörleri bulmak mümkün olacak.   
    14 Eylül ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bir oyuncu sistemi kurmak isteyenler için ŞOK marketlerde GeForce RTX 4060 Ti ekran kartına kadar çıkan oyuncu kasaları, oyuncu monitörleri, fare, klavye, oyuncu masası ve oyuncu koltuğu yer alıyor.

    14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Seride Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan Hell RGB oyuncu kasası 12499TL. Ryzen 5 5500 işlemci, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB depolama barındıran Rank oyuncu kasası 16499TL.

    Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 512GB ortak olan kasalardan GeForce RTX 4060 ekran kartı olan Extremely versiyon 24999TL iken GeForce RTX 4060 Ti olan Space versiyon ise 28499TL olarak satılıyor.

    Set kurmak isteyenler için ise Twisted Minds 27 inçlik 165Hz 2K oyuncu monitör 7499TL, Twisted Minds 23.6 inçlik 180Hz Full HD oyuncu monitörü 3299TL, ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü 2399TL ve ViewSonic 21.5 inçlik 100Hz Full HD oyuncu monitörü de 2699TL.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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